Bolo Fest 2026 ya tiene fecha: esta será la ruta y el horario del desfile navideño

Decenas de capitalinos salieron a la avenida del Paseo de la Reforma para disfrutar del desfile navideño. (YouTube: Liverpool México)

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Liverpool confirmó la fecha del Bolo Fest 2026, el tradicional desfile navideño que cada año reúne a miles de familias en las calles de la Ciudad de México. La edición de este año contará con la presencia de Santa Claus, Bolo y distintas marcas de juguetes, moda y entretenimiento, en una jornada que la cadena departamental promueve como el arranque oficial de la temporada decembrina.

El desfile, que se ha convertido en una cita habitual para cerrar noviembre, volverá a tomar una de las zonas más transitadas de la capital. La compañía adelantó que el recorrido tendrá un punto de inicio y uno de cierre definidos, además de una transmisión para quienes no puedan asistir de forma presencial.

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bolofest 2023 (Youtube)

Fecha, horario y ruta del Bolo Fest 2026

Un mapa digital traza una ruta en la Ciudad de México que conecta el Ángel de la Independencia con el Monumento a la Revolución a través del Paseo de la Reforma. (Google maps/Gemini)

El Bolo Fest 2026 se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 15:00 horas. Liverpool confirmó que el recorrido iniciará en la Fuente de la Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución, dos de los puntos más reconocidos de la Ciudad de México.

El desfile avanzará a lo largo de esa ruta con la participación de Santa Claus, Bolo y las marcas aliadas de la edición 2026. Se trata del mismo esquema que la compañía ha utilizado en años anteriores: un trayecto corto, pero concentrado en una zona de alta afluencia peatonal y vehicular.

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La entrada al evento será gratuita. Liverpool señaló que no será necesario comprar boletos ni productos para presenciar el desfile, ya que busca que funcione como una celebración abierta para cualquier familia que decida acercarse a la ruta.

Debido a la cantidad de asistentes que se espera sobre la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución, la empresa recomendó llegar con tiempo de anticipación para encontrar un lugar sobre el recorrido antes de las 15:00 horas.

(YouTube: Liverpool México)

Santa Claus, Bolo y las marcas que estarán presentes

La edición 2026 tendrá como protagonistas centrales a Santa Claus y Bolo, los dos personajes que encabezan la experiencia navideña de Liverpool desde hace varias temporadas. Alrededor de ellos se sumarán distintas marcas vinculadas con juguetes, entretenimiento, moda y consumo familiar.

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De acuerdo con el sitio oficial de la tienda departamental, entre las marcas que participarán están Hasbro, Mattel, LEGO, Playmobil, Disney, GAP, Bluey, Squishmallows, Apache y The Elf on the Shelf.

A esa lista se suman otras propuestas que también aparecerán durante el recorrido, como Play-Doh, Monopoly, Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels, todas ellas ligadas al catálogo de juguetes y entretenimiento infantil que Liverpool comercializa en esta temporada.

La presencia de estas compañías convierte al desfile en algo más que una celebración navideña. Para las marcas participantes, el evento representa un espacio de contacto directo con familias y niños en una fecha clave para las compras de fin de año, justo cuando comienza a definirse el gasto en regalos, juguetes y ropa.

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La presencia de estas compañías convierte al desfile en algo más que una celebración navideña. Para las marcas participantes, el evento representa un espacio de contacto directo con familias y niños en una fecha clave para las compras de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los asistentes

Liverpool emitió una serie de recomendaciones para quienes planean acudir a la ruta del desfile. La compañía insistió en llegar temprano, debido a la cantidad de personas que se espera sobre la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución.

Entre las indicaciones compartidas se encuentran:

Tomar agua durante la espera y el recorrido.

Usar bloqueador solar, considerando que el desfile se realizará por la tarde, aún con luz solar.

Prever los tiempos de traslado hacia la zona, dada la afluencia vehicular y peatonal que suele generarse en ese tramo de la ciudad.

Mantener atención constante sobre los menores que acompañen a las familias, por la concentración de público esperada.

El desfile se realizará en una de las principales zonas de la capital, lo que históricamente ha derivado en cierres viales temporales y en una alta concentración de personas sobre la ruta, desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

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(YouTube: Liverpool México)

Transmisión en vivo para quienes no asistan a la Ciudad de México

Liverpool contempla una transmisión en vivo del Bolo Fest 2026 para las personas que no puedan trasladarse hasta la capital el día del evento. La compañía señaló que Santa y Bolo formarán parte de esa transmisión, como una extensión del desfile presencial.

Esta modalidad busca que la celebración no quede limitada a quienes viven en la Ciudad de México o puedan acudir físicamente a la ruta marcada. De esta manera, el festival se convierte en un evento que combina la experiencia en calle con un formato digital accesible desde otras partes del país.

(YouTube: Liverpool México)

La estrategia detrás del desfile

El Bolo Fest forma parte de una estrategia que Liverpool utiliza para convertir el inicio de la temporada navideña en un acontecimiento de ciudad. En lugar de limitar la campaña a promociones dentro de sus establecimientos, la marca lleva la experiencia al espacio público, con un recorrido que cualquier persona puede presenciar sin necesidad de ingresar a una tienda.

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La compañía utiliza el desfile como una plataforma para asociar su marca con uno de los momentos de mayor relevancia comercial del año. La temporada navideña concentra compras de regalos, juguetes, ropa y entretenimiento, por lo que generar expectativa desde finales de noviembre permite extender la conversación alrededor de la temporada durante varias semanas.

El atractivo del evento está construido alrededor de la experiencia misma: Santa, Bolo, los personajes y las marcas forman un escenario pensado para generar fotografías, videos y publicaciones durante el recorrido. El evento físico, de este modo, se convierte también en contenido para el entorno digital una vez que concluye.

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La estrategia también permite que las marcas participantes aparezcan dentro de una experiencia compartida con el público, en lugar de competir únicamente mediante descuentos o publicidad tradicional dentro de las tiendas. Para Liverpool, el Bolo Fest representa una vía adicional para posicionar su oferta de juguetes y productos infantiles antes de que comience formalmente el periodo de mayor consumo del año.