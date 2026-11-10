Asesinan al padre de Rony, jugador del Santos de Brasil y amigo de Raphael Veiga, futbolista del América

Los futbolistas Rony y Raphael Veiga visten la indumentaria de Palmeiras en un campo de entrenamiento junto a un lazo negro de luto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El futbol brasileño se encuentra de luto luego de que se confirmara el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre de Rony, actual delantero del Santos FC, quien comparte vestidor con Neymar Jr. El hombre, de 72 años, murió tras recibir una puñalada en el cuello en un hecho ocurrido este lunes 9 de noviembre en el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará, Brasil.

De acuerdo con información de la agencia EFE, la presunta responsable del homicidio fue identificada como Selma Soares Cordovil, de 48 años, quien fue detenida minutos después del crimen. Según el reporte, durante su declaración ante la Policía Civil, la mujer confesó haber atacado a Marigerson con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros.

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Conforme a la versión proporcionada por la sospechosa a las autoridades, la agresión ocurrió por una disputa relacionada con el pago de un servicio sexual que, presuntamente, le había prestado a la víctima una semana antes. La detenida aseguró que el hombre no había cubierto el importe acordado y manifestó que no se arrepentía de lo sucedido.

La agencia informativa detalló que los testimonios recabados por los investigadores señalan que el ataque ocurrió alrededor de las 15:30 horas del lunes, cuando el padre del futbolista se encontraba de espaldas a su agresora. Tras recibir la herida, fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de la lesión y la pérdida de sangre.

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Neymar presta su avión privado a Rony tras el asesinato de su padre

(REUTERS/Thiago Bernardes)

Tras conocer la tragedia, el Santos FC decidió liberar a Rony de sus compromisos con el equipo para que pudiera trasladarse junto a sus familiares a la región de Pará.

En medio del difícil momento que atraviesa el delantero, su compañero Neymar Jr. puso a su disposición su avión privado para facilitar el viaje.

A través de un comunicado, Rony expresó el dolor que le provocó la noticia: “Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón”. También manifestó su intención de honrar la memoria de su padre y encontrar fuerzas para seguir adelante.

Las muestras de solidaridad llegaron desde otros equipos que marcaron la trayectoria profesional del atacante. El Remo, club en el que se formó y debutó como futbolista profesional, y el Palmeiras, institución con la que conquistó once títulos entre 2020 y 2025, también expresaron sus condolencias al jugador y a su familia.

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Rony y Raphael Veiga, una dupla histórica en Palmeiras

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Antes de llegar al Santos, Rony construyó una destacada sociedad ofensiva con Raphael Veiga, actual futbolista del Club América, durante su etapa en el Palmeiras.

Ambos fueron protagonistas de los títulos de la Copa Libertadores de 2020 y 2021, además de compartir convocatorias con la selección brasileña.

Rony también se convirtió en el máximo goleador del Palmeiras en la historia de la Copa Libertadores con 21 tantos, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del conjunto brasileño.