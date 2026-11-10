¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de este 10 de noviembre a las 15:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.
La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.
PUBLICIDAD
Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno de la capital aseguró que la calidad del aire es “Mala” este martes en la Ciudad de México y el Estado de México.
Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 3, esto significa que "necesita protección" frente a la intensidad del sol.
PUBLICIDAD
En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
Tlalpan (AJM): Mala
Benito Juárez (BJU): Mala
Azcapotzalco (CAM): Aceptable
Coyoacán (CCA): Buena
Cuajimalpa (CUA): Aceptable
Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
Cuauhtémoc (HGM): Buena
Iztacalco (IZT): Aceptable
Venustiano Carranza (MER): Mala
Miguel Hidalgo (MGH): Sin datos o en mantenimiento
Álvaro Obregón (PED): Mala
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Aceptable
Tláhuac (TAH): Mala
Coyoacán (UAX): Aceptable
Iztapalapa (UIZ): Aceptable
Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Sin datos o en mantenimiento
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento
Nezahualcóyotl (FAR): Aceptable
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
Ecatepec (SAG): Buena
Tlalnepantla (TLA): Sin datos o en mantenimiento
Tultitlán (TLI): Aceptable
Coacalco (VIF): Aceptable
Ecatepec (XAL): Buena
Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
PUBLICIDAD
CDMX y la contaminación atmosférica
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
PUBLICIDAD
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD