Miss Universo 2026: fecha, horarios y dónde ver la transmisión en vivo para seguir la gran final desde México

Este año una nueva reina portará la corona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cuenta regresiva para la culminación de uno de los certámenes de belleza más seguidos del planeta ha comenzado oficialmente. La edición número 75 de Miss Universo ya tiene fecha, hora y canales confirmados para su transmisión en territorio mexicano.

La gala final se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, marcando una noche de especial trascendencia para la audiencia nacional, pues la mexicana Fátima Bosch subirá al escenario para coronar a su sucesora y poner fin a un año de reinado global.

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Para quienes planean seguir el desenlace de la competencia desde la República Mexicana, la transmisión en directo comenzará a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro del país. El evento contará con diversas alternativas a través de sistemas de televisión de paga y plataformas de streaming por suscripción, permitiendo a los televidentes ser testigos de cada etapa de la velada en tiempo real.

María Vargas, Miss Universo México, busca retener la corona para el país. (ig/mariavargas.n)

Miss Universo celebra su 75 aniversario

La gala definitiva tendrá como escenario el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como “El Choliseo”, ubicado en la capital boricua. Este recinto de espectáculos albergará a las delegadas internacionales, a sus equipos de preparación, al panel de jurados y a miles de asistentes que se darán cita para conmemorar las bodas de diamante de la organización.

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Fundado en 1952, Miss Universo alcanza en 2026 siete décadas y media de historia consolidándose como una plataforma que evalúa no solo el porte y el desempeño en pasarela, sino también la elocuencia, el liderazgo, los proyectos sociales y el impacto comunitario de sus participantes. Para esta edición especial de aniversario, la organización convocó a cerca de 120 aspirantes de distintos continentes, convirtiéndose en una de las convocatorias más nutridas en los registros del concurso.

Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entregará la corona tras un año de proyección internacional. (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional.)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el concurso

La concentración de las delegadas en la isla caribeña arrancó formalmente desde el 8 de noviembre, fecha en que las concursantes comenzaron una intensa agenda de ensayos generales, grabaciones promocionales y sesiones de evaluación con los evaluadores.

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Dentro de las jornadas previas de mayor relevancia para la definición de la corona destacan dos fechas clave:

Sábado 21 de noviembre: Desfile de trajes nacionales ( National Costume Show ), donde cada participante exhibe atuendos de fantasía inspirados en el folclor, la historia y la identidad cultural de sus respectivas naciones.

Domingo 22 de noviembre: Competencia preliminar oficial, segmento decisivo en el que las candidatas desfilan en traje de baño y vestido de noche ante el comité de selección, definiendo gran parte del corte de semifinalistas.

De forma complementaria, la organización implementó una dinámica de votación digital abierta al público internacional a través de sus canales oficiales. Mediante este mecanismo, los aficionados pueden emitir votos en favor de su representante predilecta; la concursante que encabece el recuento global obtendrá un pase directo para asegurar su lugar dentro del selecto grupo de las 30 semifinalistas durante la velada de coronación.

María Vargas, Miss Universo México (ig/mariavargas.n)

Debido a los husos horarios del continente, la gala final arrancará a las 20:00 horas locales de San Juan, Puerto Rico. En territorio mexicano, el evento se distribuirá bajo los siguientes horarios:

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18:00 horas: Tiempo del Centro de México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, entre otras entidades).

17:00 horas: Tiempo de la Zona Pacífico (Hermosillo, Culiacán, La Paz).

16:00 horas: Tiempo de la Zona Noroeste (Tijuana, Mexicali).

En cuanto a las opciones de pantalla en México, la señal principal estará a cargo de la televisión de paga a través de Telemundo Internacional, disponible en los paquetes de programación de las principales compañías de cable y satélite.

Para quienes prefieran seguir el certamen vía internet mediante dispositivos móviles o televisores inteligentes, la plataforma de streaming Universal+ ofrecerá la cobertura en vivo para los suscriptores en América Latina. Por su parte, la cadena Telemundo desplegará coberturas complementarias, entrevistas tras bambalinas y cápsulas informativas en sus perfiles oficiales de redes sociales y en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento, si bien la emisión íntegra de la competencia requerirá de acceso a los canales o servicios autorizados.

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María Vargas viste un conjunto con la banda oficial de Miss Universe México y sostiene un sombrero tradicional mexicano durante una sesión fotográfica. (Redes)

La despedida de Fátima Bosch y el cierre de un ciclo

Para la afición mexicana, el mayor atractivo de la velada radicará en el protagonismo de Fátima Bosch. Originaria del estado de Tabasco, Bosch se convirtió en la reina universal tras conquistar el certamen en 2025, devolviendo el cetro a México y consolidando una presencia constante en eventos de filantropía y difusión cultural a lo largo de los últimos doce meses.

Durante la ceremonia del 24 de noviembre, la tabasqueña realizará su última pasarela oficial como monarca reinante antes de develar el veredicto del jurado y colocar la corona sobre la nueva soberana, sellando así el cierre formal de un reinado histórico en el marco del 75 aniversario de la organización.

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