Dani Flow habla de la multa que podría enfrentar tras abandonar La Mansión VIP: “Primero estaba mi estado mental”

La Mansión VIP - (Captura de pantalla)

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Dani Flow habló por primera vez sobre las posibles consecuencias económicas de su salida anticipada de La Mansión VIP. En entrevista exclusiva para el programa Sale el Sol, el cantante fue cuestionado sobre si tendría que pagar una multa por abandonar el reality a pocas horas de haber ingresado, una situación que podría derivar en un conflicto contractual con Hot Spanish, creador del proyecto.

Sin evadir el cuestionamiento, el intérprete reconoció que la decisión de exigirle una compensación dependerá de Hot Spanish y de los acuerdos establecidos. “Pues yo creo que está en las manos de Hot Spanish empezar una demanda o no hacerlo, o a cobrarme lo que se tenga ahí que ver”, comentó ante las cámaras del programa.

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Aunque reconoció que podría enfrentar consecuencias, Dani Flow aseguró que no tiene ningún problema personal con el organizador del reality. También dejó claro que no se arrepiente de haberse retirado, pues considera que su bienestar debía estar por encima de permanecer en la competencia. “Con todas las consecuencias yo me salí porque creo que primero estaba mi estado mental”, expresó.

Dani Flow reconoce que podría recibir una sanción económica de Hot Spanish

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Durante la conversación con Sale el Sol, uno de los temas centrales fue la posibilidad de que su salida anticipada implique una penalización. El cantante no descartó que Hot Spanish tome medidas legales o solicite algún pago por incumplir su permanencia en el programa, aunque aclaró que cualquier determinación corresponderá a los equipos jurídicos.

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“Ya eso sería de los equipos legales, ¿no?”, señaló al explicar que está consciente de que abandonar el proyecto puede tener repercusiones. De esta manera, evitó asegurar que existe una demanda en su contra o que ya recibió una notificación relacionada con alguna multa.

Además, quiso dejar claro que no mantiene diferencias con Hot Spanish por lo sucedido. “Yo no tengo ningún problema con Hot Spanish, ni lo tendría por algo así”, afirmó. Su postura fue que, independientemente de las consecuencias que puedan surgir, asumirá lo que corresponda conforme a los acuerdos establecidos.

El cantante explica por qué decidió salir del reality a pocas horas de ingresar

El logotipo del programa de telerrealidad La Mansión VIP presenta letras metálicas doradas y una llama central para la producción del creador HotSpanish.

Otro de los puntos que abordó Dani Flow fue el motivo personal que lo llevó a abandonar La Mansión VIP. El intérprete explicó que no quería continuar en una situación donde sentía que su comportamiento dentro del programa podía generar una percepción negativa entre los espectadores.

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“Siento que iba a seguir así teniendo como apariciones que considero yo negativas con el público y pues yo quería detener eso ya”, comentó. Con esta explicación, dejó ver que su preocupación también estaba relacionada con la manera en que estaba siendo expuesto ante la audiencia y con las consecuencias que esa participación podía tener en su imagen.

Por ello, decidió retirarse sin esperar a que transcurriera más tiempo dentro de la competencia. Aunque su salida ocurrió prácticamente al comienzo de la experiencia, el cantante sostuvo que fue una determinación personal que tomó después de considerar cómo se sentía y lo que podía suceder si permanecía en el programa.

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Dani Flow asegura que no recibió a tiempo el apoyo psicológico que le habían prometido

En la entrevista, el cantante también expuso una inconformidad relacionada con la atención emocional que esperaba recibir durante su estancia. Según su versión, antes de ingresar le habían informado que tendría un psicólogo disponible, pero consideró que la ayuda tardó demasiado en llegar.

“También se me había dicho que iba a tener un psicólogo ahí a la mano y se tardaron mucho en hacerme caso, me estaban omitiendo”, aseguró. Dani Flow añadió que esa situación no fue mostrada durante la transmisión en vivo, por lo que consideró importante contar su versión ante los medios de comunicación.

Finalmente, aclaró que mencionar esa experiencia no significa que pretenda librarse de una posible sanción económica. “No digo que por eso ya no me tengan que pedir la sanción económica o lo que sea. Simplemente, pues lo platico y ya”, puntualizó. Con estas declaraciones para Sale el Sol, el cantante puso sobre la mesa los motivos de su salida, su inconformidad con la atención recibida y la posibilidad de enfrentar consecuencias legales o económicas tras abandonar el reality.

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