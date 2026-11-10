Greenpeace se manifiesta frente a la Torre de Pemex y reclama por los derrames que contaminan a México

Greenpeace entregó un informe sobre la presencia de hidrocarburos en agua, suelo y sedimentos en Las Choapas, Veracruz.

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Integrantes de Greenpeace México se manifestaron este martes frente a la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir que la empresa asuma su responsabilidad por los daños ambientales y a la salud que dejó la explosión e incendio del pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, al sur de Veracruz.

Durante la protesta, realizada en las oficinas centrales de la petrolera, sobre avenida Marina Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo, los activistas colocaron mantas con ayuda de una grúa para denunciar las consecuencias de la contaminación relacionada con las actividades petroleras.

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La organización también exigió indemnizaciones para las comunidades afectadas, la restauración de los territorios y ecosistemas dañados, así como que el Gobierno federal inicie una transición hacia el uso de energías renovables.

Greenpeace denuncia presencia de sustancias potencialmente cancerígenas en Las Choapas

La manifestación se realizó después de que Greenpeace México diera a conocer los resultados de un estudio ambiental sobre las consecuencias del incendio del pozo Krem-1, que permaneció ardiendo durante 150 días y afectó a comunidades de la región.

Activistas demandan indemnizaciones para las comunidades afectadas por la contaminación.

De acuerdo con la organización, el análisis identificó residuos potencialmente dañinos en muestras de agua, suelo y sedimentos recolectadas los días 18 y 19 de agosto de 2026.

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En total, se analizaron 16 muestras con el propósito de detectar posibles contaminantes derivados de la emergencia petrolera. Entre los principales hallazgos estuvo la presencia de benzo(a)pireno, una sustancia reconocida por su potencial cancerígeno.

Este compuesto fue detectado en seis de las siete muestras de agua analizadas, según los resultados presentados por Greenpeace.

Además, las pruebas identificaron indicadores de toxicidad que superaron entre 61 y 113 veces los valores internacionales de referencia utilizados para proteger la vida acuática.

Estos resultados fueron señalados por la organización como un motivo de preocupación por las posibles consecuencias para los ecosistemas y las poblaciones que dependen de los recursos naturales de la zona.

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Más de 3 mil personas reportaron afectaciones tras el incendio

Greenpeace también documentó afectaciones entre los habitantes de Las Choapas, quienes estuvieron expuestos a los contaminantes durante más de cinco meses.

El incendio del pozo Krem-1, en Las Choapas, Veracruz, comenzó el 5 de marzo de 2026 y permaneció activo alrededor de 150 días.

De acuerdo con la información difundida por la organización, más de 3 mil personas presentaron distintos malestares durante ese periodo, entre ellos irritación en los ojos, dolores de cabeza, molestias estomacales y problemas en la piel.

Los reportes también incluyeron daños en actividades productivas y recursos utilizados por las familias de la región.

Entre las afectaciones documentadas se encuentran:

Muerte de ganado en comunidades cercanas.

Daños en cultivos.Presencia de agua con apariencia aceitosa en arroyos.

Contaminación en pozos y depósitos utilizados por las familias.

Malestares físicos reportados por habitantes de la zona.

La organización advirtió que, aunque el incendio concluyó, esto no significa que los riesgos ambientales hayan desaparecido, debido a que los contaminantes podrían permanecer en el entorno.

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Pemex acumula mil 490 derrames y fugas desde el inicio del sexenio

La protesta ocurre en un contexto de incidentes ambientales relacionados con las actividades de Pemex.

Greenpeace llevó su protesta hasta la Torre de Pemex para exigir que la petrolera repare los daños ambientales.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la empresa registró mil 490 derrames y fugas, cifra que representa un incremento de 56 por ciento frente a los incidentes reportados durante el mismo periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia y difundida en mayo, 2025 concentró mil 15 incidentes, uno de los registros más elevados de la última década.

Veracruz, Tabasco y Tamaulipas concentraron 77.3 por ciento de los incidentes operativos registrados durante el periodo. Veracruz encabezó la lista con 678 casos, seguido de Tabasco, con 299, y Tamaulipas, con 175.

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Los registros de Pemex también presentan limitaciones, pues en numerosos casos no especifican el tipo de hidrocarburo derramado, la cantidad liberada ni la superficie afectada. Esta falta de información dificulta evaluar los alcances de la contaminación y determinar los costos necesarios para su remediación.

Especialistas advierten dificultades para reparar los daños ambientales

En un informe publicado en abril de 2026, la doctora en Ecotoxicología e Ictiología Diana M. Papoulias señaló que la falta de información detallada sobre los derrames impide evaluar si las medidas de remediación implementadas por Pemex son suficientes y adecuadas.

Pemex registró mil 490 derrames y fugas entre octubre de 2024 y marzo de 2026.

Por su parte, el especialista en el sector energético Arturo Carranza identificó la asignación de recursos como uno de los factores que influyen en la atención de estos incidentes.

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De acuerdo con sus declaraciones, el presupuesto destinado a atender riesgos ambientales es reducido y también ha registrado disminuciones.

El investigador de la Universidad Veracruzana Benito Ballesteros también ha advertido sobre la importancia de atender oportunamente los derrames, debido a que sus consecuencias pueden extenderse a las actividades económicas de las comunidades costeras, particularmente a la pesca y las cadenas productivas relacionadas.

En ese contexto, Greenpeace reiteró durante su protesta la exigencia de que Pemex responda por las afectaciones registradas en Las Choapas y que se impulsen acciones para reparar los daños.

La organización sostuvo que el fin del incendio del pozo Krem-1 no representa necesariamente el término de sus consecuencias ambientales.