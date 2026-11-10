México

“Es importante hacer el trabajo, no porque te den premios” : Salma Hayek explica por qué evita presumir su labor social

La actriz mexicana recibió una distinción vinculada con Jane Fonda y compartió una reflexión sobre las causas que apoya lejos de las cámaras y los reflectores

Salma Hayek attends the 15th Annual LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, US, November 7, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Salma Hayek attends the 15th Annual LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, US, November 7, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
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Salma Hayek volvió a colocarse en el centro de la conversación, aunque esta vez no fue por un proyecto cinematográfico ni por una aparición en Hollywood. La actriz veracruzana recibió el premio Jane Fonda durante un evento en Estados Unidos, un reconocimiento relacionado con su compromiso social que la llevó a hablar de una faceta de su vida que prefiere mantener con discreción.

Ante los medios de comunicación, la mexicana reconoció sentirse honrada por la distinción, pero también explicó que no es partidaria de hablar constantemente sobre las acciones solidarias que realiza. Su postura fue clara: considera que apoyar a quienes lo necesitan debe responder a una convicción personal y no a la expectativa de obtener aplausos, reconocimientos o atención pública.

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“Me siento muy honrada”, expresó al referirse al galardón. Sin embargo, también admitió que no disfruta demasiado recibir premios por este tipo de actividades ni hablar continuamente sobre ellas. “Es importante hacer el trabajo, no porque te den premios”, afirmó, dejando una reflexión que puso el foco en la importancia de actuar antes que buscar reconocimiento.

Salma Hayek explica por qué no presume sus acciones solidarias

Salma Hayek attends the 15th Annual LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, US, November 7, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Salma Hayek attends the 15th Annual LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, US, November 7, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante su encuentro con la prensa, la protagonista de Frida reconoció que existe una diferencia entre hablar de su carrera artística y compartir las iniciativas sociales en las que participa. Mientras que sus proyectos profesionales forman parte de su actividad pública, prefiere no convertir sus acciones altruistas en un tema recurrente de conversación.

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“No me gusta tanto hablar de lo que hago, de eso. Sí hablo, pero no tanto”, explicó. Con estas palabras, Hayek dejó ver que su discreción no significa que evite por completo abordar las causas que apoya, sino que considera innecesario exponer constantemente ese trabajo.

La actriz también insistió en que la motivación debe estar en el propósito de ayudar y no en la posibilidad de recibir una distinción. “Es importante hacer el trabajo, no para hablar de ese trabajo”, comentó. Incluso hizo una diferencia entre la promoción de sus actividades profesionales y la exposición de sus iniciativas sociales: “Del otro trabajo, sí, pero de ese no, no me gusta tanto”.

El reconocimiento de Jane Fonda tiene un significado especial para la mexicana

Salma Hayek attends the WIF (Women in Film) Honors event in Beverly Hills, California, US, November 5, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Salma Hayek attends the WIF (Women in Film) Honors event in Beverly Hills, California, US, November 5, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Jane Fonda es una reconocida actriz estadounidense que, además de su trayectoria cinematográfica, ha dedicado buena parte de su vida pública al activismo. Su participación en causas relacionadas con los derechos humanos, la igualdad y el medioambiente la ha convertido en una figura destacada dentro del ámbito social.

Por ello, el reconocimiento representa un encuentro simbólico entre dos mujeres que han utilizado su proyección pública para impulsar distintas causas. En el caso de Salma, su reacción dejó claro que valora especialmente la distinción por la persona de quien proviene, aunque mantiene su postura de no convertir la solidaridad en una búsqueda de protagonismo.

De Veracruz a Hollywood: la trayectoria de Salma Hayek más allá del cine

Salma Hayek attends the WIF (Women in Film) Honors event in Beverly Hills, California, US, November 5, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Salma Hayek attends the WIF (Women in Film) Honors event in Beverly Hills, California, US, November 5, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek construyó una carrera internacional que la convirtió en una de las actrices mexicanas más reconocidas en Hollywood. Su participación en producciones como Frida, donde interpretó a la pintora mexicana Frida Kahlo, marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria y le permitió consolidar su presencia en la industria cinematográfica.

Fuera de los escenarios, también ha respaldado iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia de género y el bienestar de niñas y comunidades vulnerables. Su participación en distintas campañas internacionales ha contribuido a dar visibilidad a problemáticas que requieren atención y apoyo.

Aunque agradece que su trabajo sea valorado, no considera que los premios deban ser la razón para involucrarse en una causa. “Es importante hacer el trabajo”, insistió, una frase con la que resumió su manera de entender la solidaridad y su decisión de mantener esa faceta de su vida lejos del protagonismo.

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