Regraban doblaje mexicano de Wildwood: Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez quedan fuera

Los fans no recibieron de buena forma la incursión de estos actores. (Instagram / LAIKA Studios)

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En una decisión que marca un hito en las dinámicas de distribución cinematográfica en el país, la distribuidora Imagem Films Mx anunció de manera formal el lanzamiento de una nueva interpretación de doblaje para México de la película animada Wildwood: El bosque salvaje.

La medida fue oficializada a través de un comunicado emitido este martes 10 de noviembre de 2026, en el cual la compañía confirmó que la nueva pista de audio estará disponible en las salas de cine de toda la República Mexicana a partir del jueves 12 de noviembre.

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La determinación surge como respuesta directa al diálogo generado con los espectadores y consumidores del cine animado, consolidando un movimiento poco usual en la industria comercial, donde las versiones dobladas suelen mantenerse inalteradas durante toda la corrida comercial de los largometrajes.

(Instagram / LAIKA Studios)

Productora escucha a sus fans y relanzará doblaje

En el pronunciamiento oficial firmado en la capital del país, la empresa cinematográfica explicó que el desarrollo de esta nueva adaptación sonora nació con el objetivo puntual de ofrecer una alternativa fresca al público local.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”, expone el texto en sus primeras líneas.

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La distribuidora argumentó que esta iniciativa encuentra su raíz en la pasión por el séptimo arte y en el compromiso de mantener una conexión estrecha con los asistentes a las salas. Asimismo, subrayaron que la retroalimentación de la audiencia representa un pilar fundamental en la toma de decisiones corporativas y culturales.

“En Imagem Films Mx reconocemos que escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación. Siempre damos la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas”, puntualizó la compañía en el documento.

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(Instagram / LAIKA Studios)

Respeto y validación al trabajo previo

Uno de los puntos medulares abordados por Imagem Films Mx en su comunicado fue la defensa y el reconocimiento explícito a los profesionales que realizaron el trabajo original (Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, entre otros). Frente a las especulaciones sobre posibles inconformidades técnicas o disputas laborales, la distribuidora enfatizó que la primera versión se concibió bajo estrictos lineamientos de calidad técnica y artística, contando con el consenso de los actores y directores involucrados.

“La primera versión del doblaje se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, contando con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica. Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción”, señala el desplegado.

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De igual forma, la empresa fue categórica al subrayar que la llegada de un nuevo doblaje no representa un demérito para los participantes de la versión previa:

“La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”.

Con este matiz, la distribuidora buscó equilibrar la satisfacción de la demanda de los cinéfilos con el debido respeto al gremio de actores, adaptadores y directores de doblaje que dieron vida a los personajes en primera instancia.

(Instagram / LAIKA Studios)

Apuesta por el talento y la experiencia en salas

En su postura institucional, la distribuidora recalcó que continuará respaldando propuestas que fortalezcan el ecosistema cinematográfico y atraigan a más espectadores a los recintos tradicionales de exhibición.

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“Seguiremos apostando por el talento, las nuevas iniciativas y las experiencias que acerquen al público al cine, reconociendo tanto a los profesionales de nuestra industria como a las audiencias que hacen posible que estas historias lleguen a la pantalla grande”, aseguraron.

El pronunciamiento concluye con una invitación abierta para acudir a los complejos cinematográficos a redescubrir o experimentar por primera ocasión la cinta. En el texto se describe a Wildwood: El bosque salvaje como “una épica aventura de fantasía creada artesanalmente por LAIKA, que celebra la imaginación, la creatividad humana y todo lo que somos capaces de hacer por las personas que amamos”.

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Para quienes ya asistieron a las salas en semanas anteriores, Imagem Films Mx extendió la invitación a disfrutar la obra “desde una nueva perspectiva”, mientras que para los nuevos espectadores, la compañía instó a dejarse cautivar por una propuesta que destaca por su inmersión visual y narrativa fantástica.

Wildwood debuta en la cartelera mexicana con una duración de 140 minutos y un doblaje integrado por figuras mediáticas para disputar las salas de cine. (X: LAIKAStudios)

Un trabajo que busca conectar con el público mexicano

Wildwood: El bosque salvaje representa el proyecto más reciente de LAIKA Studios, la prestigiada casa productora responsable de clásicos de la animación en stop-motion como Coraline y la puerta secreta, Paranorman y Kubo y la búsqueda samurai. La técnica artesanal cuadro por cuadro que caracteriza al estudio ha generado una base de seguidores particularmente exigente y atenta a cada detalle de localización, traducción y doblaje en los mercados hispanohablantes.

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La confirmación de que la nueva versión estará en cartelera nacional a partir de este jueves 12 de noviembre abre la puerta a que los cines de todo el territorio nacional programen funciones con esta interpretación alternativa.

Bajo la consigna y etiqueta institucional #ValoramosTodasLasVoces y la clásica despedida “¡Nos vemos en los cines!”, Imagem Films Mx busca cerrar la polémica y transformar el episodio en una muestra de apertura comercial, sentando un precedente relevante sobre el peso real que ejercen las opiniones del público mexicano en la exhibición fílmica internacional.

La compañía reveló que habrá opciones en las voces de doblaje. (LAIKA)