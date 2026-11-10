Cantinflas más allá del mito: ViX inicia producción de una nueva serie sobre Mario Moreno

El actor Elías Toscano sonríe frente al espejo de maquillaje durante la preparación de su papel como Mario Moreno para una serie biográfica de ViX. (ViX)

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Más allá de su papel como estrella del cine, una nueva serie abordará el lado más íntimo de Mario Moreno “Cantinflas”.

Estudiante de medicina, boxeador y bailarín en carpas, las diversas facetas del famoso cómico serán exploradas en la producción de Vix que inició su producción este 10 de noviembre.

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Interpretado por Elías Toscano, la historia abarca desde los primeros pasos de Mario Moreno en las carpas de barrio hasta sus últimos años en el cine mexicano, en el cual filmó alrededor de 50 películas, incluidas clásicos como Ahí está el detalle, El bolero de Raquel, El Padrecito, El barrendero y El patrullero 777.

El rodaje arrancó en noviembre en las Islas Canarias, España, bajo la dirección de José Manuel Cravioto, conocido por su trabajo en El Chapo, Monarca y Diablero.

Carolina Miranda y Luis Alberti completan el elenco principal

La actriz se ha destacado por participar en proyectos de relevancia nacional e internacional. (Instagram/@caromirandaof)

Carolina Miranda da vida a Valentina Ivanova, el gran amor de Mario Moreno, mientras que Luis Alberti interpreta a Carlos Enrique Moreno, el hermano del comediante que tuvo gran influencia en su vida personal y profesional. Acompañó a Mario a lo largo de su carrera y formó parte de su círculo más íntimo.

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La historia de amor de Cantinflas

(Foto: Twitter/@HistoriaPhotos)

Mario Moreno conoció a Valentina Ivanova Zubareff a principios de los años 30, cuando ambos trabajaban en el circuito de las carpas, los espectáculos itinerantes de variedades que recorrían los barrios de Ciudad de México. Ella era bailarina de origen ruso, hija de una familia con su propia carpa de espectáculos. Él era un joven cómico que todavía pulía el personaje que lo haría famoso. Se casaron el 27 de octubre de 1934.

Valentina dejó progresivamente la vida artística tras el matrimonio y se convirtió en el sostén privado de una vida pública cada vez más intensa. Mientras Cantinflas escalaba hacia la fama internacional, ella mantuvo un perfil discreto y leal, acompañándolo durante las tres décadas más exigentes de su carrera, desde las carpas de barrio hasta los festivales de Hollywood.

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La pareja no pudo tener hijos biológicos, por lo que en 1960 adoptaron a un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. La alegría duró poco: Valentina murió en enero de 1966 a causa de un cáncer de huesos, cuando el pequeño tenía apenas seis años. Cantinflas nunca volvió a casarse.

De las carpas de barrio al estrellato internacional: los orígenes y ascenso de Mario Moreno

Ángel Garasa (izquierda) y Mario Moreno "Cantinflas" (derecha) en 'El padrecito' (Posa Films).

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en Ciudad de México y murió el 20 de abril de 1993. Proveniente de una familia humilde, exploró carreras en medicina y el boxeo profesional antes de sumarse al mundo del espectáculo como bailarín en las carpas itinerantes alrededor de 1930.

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En 1935 se unió al Follies Bergère de México, donde perfeccionó su personaje del “pelado”, el pícaro de clase baja que lo haría célebre. Debutó en el cine en 1936 con No te engañes, corazón y se consagró como estrella en 1940 con Ahí está el detalle.

En 1941, Ni sangre ni arena rompió récords de taquilla en toda Latinoamérica, superando en la cartelera mexicana películas de Charlie Chaplin. Ese mismo año fundó su productora Posa Films, con la que mantuvo control creativo sobre sus proyectos durante décadas.

Chaplin lo llamó el mejor comediante vivo del mundo

Foto: Wikimedia

En 1956 debutó en Hollywood con La vuelta al mundo en 80 días, donde interpretó a Passepartout junto a David Niven. La actuación le valió el Globo de Oro al Mejor Actor en Comedia o Musical. Fue su único reconocimiento en Estados Unidos antes de regresar a México para continuar su carrera en el cine nacional.

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Charlie Chaplin declaró públicamente que era “el mejor comediante vivo del mundo”, lo que le valió el apodo del “Charlie Chaplin de México”. Su segundo y último film estadounidense fue Pepe, en 1960.

Su estilo de hablar enredado e incoherente fue incorporado como verbo al Diccionario de la Real Academia Española: “cantinflear” refiere a hablar mucho sin decir nada. Influyó además en el movimiento teatral chicano de los años 60 y 70 en Estados Unidos. En 2014 se estrenó Cantinflas, una película biográfica sobre su vida dirigida por Sebastián del Amo.