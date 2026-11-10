México

Exintegrante de Timbiriche acusa supuestos maltratos de Paulina Rubio durante su paso por la banda: “Mi terapeuta me mandó pastillas”

La cantante sostuvo que el ambiente afectó la salud física, además de alterar hábitos alimenticios

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)
Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)
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Patty Tanús aseguró que los presuntos maltratos de Paulina Rubio durante su paso por Timbiriche la llevaron a tomar ansiolíticos y medicamentos para dormir. La cantante sostuvo que enfrentó burlas, presiones y agresiones que marcaron su salida del grupo en abril de 1990.

Tanús ingresó a Timbiriche en octubre de 1989, tras la salida de Thalía. Su estancia duró cerca de seis meses y, de acuerdo con su relato a TvNotas, estuvo marcada por los conflictos que tuvo con Paulina Rubio.

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La exintegrante contó que recibió una advertencia incluso antes de comenzar a grabar con el grupo. Carlos Murray, entonces mánager de Timbiriche, le habría anticipado que su relación con la Chica Dorada no sería sencilla.

“Vas a tener problemas con Paulina”, recordó que le dijo durante el trayecto al estudio donde grabaría Timbiriche 10. Patti Tanús explicó que en ese momento no imaginó la dimensión que tomaría la tensión entre ambas.

Patty Tanús dijo que Paulina Rubio rechazó que le enseñara las voces

Los primeros roces ocurrieron durante los ensayos. yy Tanús relató que tocó una pieza de jazz con los músicos del grupo durante un descanso, un hecho que habría generado la molestia de Paulina Rubio.

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La presencia de Paulina Rubio, conocida como “La Chica Dorada”, añade un toque de glamour y trayectoria al evento.
La presencia de Paulina Rubio, conocida como “La Chica Dorada”, añade un toque de glamour y trayectoria al evento.

¿Por qué se pone a tocar?”, recordó Tanús sobre el comentario que habría hecho la cantante. La exTimbiriche sostuvo que ese episodio fue el inicio de una serie de desacuerdos durante los preparativos de las presentaciones.

El compositor Memo Méndez Guiu propuso que Patty ayudara a montar las voces del espectáculo. Tanús aseguró que Paulina se opuso de inmediato y rechazó recibir indicaciones de ella frente a los demás integrantes.

“A mí ninguna pen... me va a enseñar absolutamente nada”, habría respondido Rubio, según la versión de Tanús publicada por TVNotas. La cantante dijo que el comentario dejó claro el trato que recibiría durante su permanencia en Timbiriche.

También recordó una disputa por Junto a ti, tema que interpretaba Thalía junto a Diego Schoening. Patty explicó que preparó la canción porque entró al grupo en sustitución de la intérprete de Amor a la mexicana.

“Esa la voy a cantar yo”, contó que le dijo Paulina Rubio. Tanús afirmó que respondió: “No, la voy a cantar yo, porque entré en lugar de Thalía”.

Patty Tanús acusó burlas y forcejeos en el escenario

Tanús describió a Paulina Rubio como una figura con peso dentro de la dinámica del grupo. La exintegrante aseguró que muchos preferían evitar cualquier enfrentamiento con ella para no crear más problemas.

“Es ‘mandoncita’. Por no tener problemas con ella, la gente tendía a ceder”, declaró. Patty Tanús dijo que algunas personas le pedían responder a los comentarios de Paulina, aunque ella optó por no confrontarla.

patty tanus
(IG)

La cantante afirmó que también hubo tensiones durante los programas de televisión. Según su testimonio, Paulina Rubio la habría empujado hacia los extremos de las formaciones, donde los integrantes podían quedar fuera de las cámaras.

“Había mucho forcejeo en el escenario. Hay programas de televisión donde se ve que me mandaba a la orilla”, sostuvo Tanús. La exTimbiriche explicó que buscaba colocarse de nuevo al centro para mantenerse visible durante las coreografías.

La edad fue otro punto de conflicto, de acuerdo con su relato. Patti tenía 24 años cuando ingresó al grupo, aunque le sugirieron presentarse como una cantante de 21 años ante la prensa.

“Las amigas de mi mamá dicen que se ve más grande”, recordó haber escuchado de parte de Paulina Rubio durante una reunión. Tanús aseguró que la cantante se reía cuando en entrevistas le decían que aparentaba menos edad.

Patty Tanús dijo que necesitó tratamiento por la presión

La exintegrante sostuvo que no decidió dejar Timbiriche. Tanús afirmó que la hostilidad aumentó durante los ensayos y que, con el tiempo, comenzó a notar la presencia de Silvia Campos, quien después ocupó su lugar.

“Yo no decidí salirme del grupo. Paulina estuvo duro y dale con que me veía más grande”, declaró. Patti Tanús afirmó que entendió que preparaban su sustitución cuando vio a Campos asistir de forma constante a los ensayos.

La cantante también habló de la reacción de Erik Rubín, con quien, dijo, tenía una relación cordial al inicio. Tanús sostuvo que el trato cambió después de que el cantante inició un noviazgo con Paulina Rubio.

“Toda la vibra horrible, las burlas, las indirectas de ella y Erik, y de repente se reían los demás, era muy duro”, relató. Patti afirmó que el ambiente le provocó problemas para dormir y comer.

“Mi terapeuta me mandó pastillas para conciliar el sueño y un ansiolítico. No podía ni comer, por la presión”, contó a TVNotas.

Tanús definió aquel periodo como “la época más dura” de su vida, aunque aseguró que conservó orgullo por haber formado parte de Timbiriche.

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