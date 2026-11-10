Gustavo Petro advierte a México por empresa con contratos electorales en medio de la polémica del INE

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia dirigida a México sobre la empresa Thomas Greg & Sons, a la que ha señalado en distintas ocasiones por su presunta participación en irregularidades electorales en su país. El mensaje, publicado en la red social X, se difundió tras los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los contratos que esa compañía habría obtenido en territorio mexicano.

Hasta el momento, las acusaciones de Petro no han sido confirmadas oficialmente y corresponden a sus declaraciones públicas.

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¿Qué dijo Petro en X?

@petrogustavo

En una publicación difundida la noche del lunes, Petro afirmó que la manipulación de algoritmos contra el fraude electoral en Colombia “tuvo que hacerse posiblemente” con la voluntad de la empresa, a la que vinculó con los hermanos Bautista.

El exmandatario sostuvo además que el gobierno colombiano rompió normas contractuales, por lo que el país podría ser sancionado con 70 millones de dólares. Según Petro, esto habría ocurrido por “pagarle el favor electoral”.

Después planteó una pregunta dirigida al contexto mexicano: ¿a qué quiere entrar a México con el poder electoral mexicano el operador de escrutinios que, según describió, se encuentra sub judice?

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Ninguno de estos señalamientos ha sido acreditado por una autoridad en los términos planteados por el exmandatario.

Lo que dijo Sheinbaum en la mañanera

La mandataria señala que la firma fabricó las boletas en Coahuila y plantea modificar las reglas de contratación del INE y los OPLE para prevenir nuevos casos de corrupción atribuidos a una exconsejera. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema durante su conferencia matutina del lunes 9 de noviembre. La mandataria indicó que la empresa mencionada por Petro también ha obtenido contratos y trabajado en México.

Sheinbaum señaló que esa compañía fue la encargada de fabricar las boletas electorales en el estado de Coahuila.

La presidenta hizo el comentario al referirse a la necesidad de transparentar todos los procesos de licitación en:

El Instituto Nacional Electoral (INE) .

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

El planteamiento se dio después del escándalo por los presuntos actos de corrupción atribuidos a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Sheinbaum insistió en que el instituto debe modificar sus lineamientos de contratación para evitar nuevos casos.

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Los antecedentes de Petro con la empresa

Petro aseguró que el fraude se habría efectuado en "el consulado colombiano de los Angeles en California" - créditos Raúll Arboleda / AFP | Schneyder Mendoza / AFP

Petro ha mencionado en varias ocasiones a Thomas Greg & Sons y a su filial Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.). Según el reporte de Diario Red, los ha vinculado con presuntas irregularidades en las elecciones colombianas de 2018, 2022 y 2024.

En febrero de este año, el exmandatario cuestionó la transparencia de la infraestructura electoral a cargo de estas compañías. Calificó de “vulnerable” el software de preconteo de ASD y lo responsabilizó de supuestas anomalías en comicios anteriores.

Entonces afirmó que ASD incurrió en un fraude “descubierto por el Consejo de Estado” en la elección de Senado de 2014. También dijo que la empresa fue denunciada en las últimas elecciones de Honduras.

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Tras los comicios en los que se impuso el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, Petro insistió en que hubo un fraude en el que estuvo implicada la empresa. Esa afirmación es una postura del exmandatario y no ha sido confirmada por autoridades electorales.

Reforma electoral en el horizonte

INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

En la misma conferencia, Sheinbaum anunció que presentará una nueva iniciativa de reforma electoral una vez que pasen las elecciones de junio del próximo año.

De acuerdo con la presidenta, la propuesta buscará:

Reducir el costo de las elecciones.

Bajar el presupuesto que se destina a los partidos políticos.

Disminuir el número de diputados plurinominales.

La mandataria recordó que ya presentó dos iniciativas de reforma electoral que fueron rechazadas en el Congreso federal y que planteaban medidas similares.

¿Qué falta por aclarar?

Hasta el momento no se ha informado de una postura oficial del INE ni de la empresa sobre los señalamientos de Petro. Tampoco hay detalles públicos sobre los contratos mencionados por la presidenta, más allá de lo reportado sobre las boletas en Coahuila.

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