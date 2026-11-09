Tras paro estudiantil, UAM se compromete a rehabilitar la Unidad Iztapalapa

Integrantes de la Asamblea Estudiantil de la UAM Iztapalapa se reúnen en el campus con representantes universitarios para solicitar la instalación de mesas de diálogo. (UAM)

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El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pachecho López, recorrió el domingo 8 de noviembre las instalaciones de la Unidad Iztapalapa para conocer las deficiencias que motivaron el paro estudiantil iniciado el 20 de octubre, y se comprometió públicamente a que no habrá represalias contra el alumnado.

La visita, que inició a las 14:03 horas, se realizó a petición de la Asamblea Estudiantil. Pacheco López estuvo acompañado de la secretaria general de la UAM, la doctora Esthela Irene Sotelo Núñez, y de las autoridades de la Unidad Iztapalapa. El recorrido concluyó cerca de las 18:00 horas, según informó la institución en su boletín número 881.

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La firma de la carta de no represalias se concretó para la mayoría de las unidades universitarias, con excepción de UAM Azcapotzalco y UAM Xochimilco. La autoridad se comprometió a firmar el documento correspondiente a Azcapotzalco al día siguiente en la Rectoría General.

El rector se negó a firmar las invitaciones a otras unidades

El Movimiento Estudiantil UAM-Iztapalapa presentó invitaciones formales para que el rector visitara las demás unidades universitarias. Pacheco López se negó a comprometerse mediante su firma en dichas invitaciones. Señaló que realizará las visitas durante la semana, pero condicionó su compromiso a la entrega previa de pliegos petitorios por parte de cada comunidad estudiantil.

El Movimiento Estudiantil de la UAM Iztapalapa informa mediante redes sociales sobre la negativa del rector general a firmar compromisos de visita a otras sedes en Ciudad de México. (Movimiento Estudiantil UAMI)

El Movimiento Estudiantil de la UAM Iztapalapa informa mediante redes sociales sobre la negativa del rector general a firmar compromisos de visita a otras sedes en Ciudad de México. (Movimiento Estudiantil Uami)

El Movimiento Estudiantil de la UAM Iztapalapa informa mediante redes sociales sobre la negativa del rector general a firmar compromisos de visita a otras sedes en Ciudad de México. (Movimiento Estudiantil UAMI)

Los estudiantes argumentaron que, en el caso de la Unidad Iztapalapa, el compromiso sí fue concedido por escrito, y exigieron el mismo trato para las demás. El rector precisó que Azcapotzalco y Lerma ya habían entregado sus pliegos y serían las primeras en recibir la visita. Las comunidades de Xochimilco y Cuajimalpa quedaron exhortadas a concluir los suyos.

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Agua turbia, problemas de privacidad y una biblioteca cerrada desde 2024

Durante el recorrido, el alumnado documentó ante las autoridades un listado de deficiencias acumuladas en distintos edificios de la unidad Iztapalapa. Entre los señalamientos más graves figuraron:

El cierre prolongado de la biblioteca del Edificio “L”, clausurada desde el 11 de marzo de 2024.

En el edificio “D” reportaron problemas de privacidad por los pisos reflejantes de los baños neutros. y de mujeres.

En el edificio “C”, agua turbia en bebederos.

En el edificio “B”, barreras de acceso para personas con movilidad reducida.

En los edificios “W”, Alejandro Villalobos y Carlos Graef Fernández: fallas de mantenimiento, equipos, reactivos, filtraciones y problemas de conectividad.

También se reportó deterioro en instalaciones deportivas, falta de medicamentos en Servicios Médicos y un invernadero con sellos de clausura desde 2023.

Autos eléctricos por 5 millones y una biblioteca clausurada desde 2024: la contradicción que encendió el paro

El paro estudiantil cobró mayor fuerza tras revelarse que la UAM adquirió seis vehículos eléctricos por un monto total de 4 millones 922 mil 390 pesos. La compra, realizada bajo el Acuerdo 03/2026, generó indignación en una comunidad que exigía mejoras en servicios básicos e infraestructura.

Ante las críticas, la Rectoría General anunció que venderá los seis vehículos y destinará la totalidad de los recursos obtenidos al fortalecimiento del programa de becas institucionales. El rector también anunció la suspensión del Acuerdo 03/2026 y la revisión del Acuerdo 11/2024, que regula la planeación y presupuestación institucional, para garantizar que los ahorros se destinen a servicios básicos como bibliotecas, sanitarios y actividades deportivas.

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De acuerdo con la comunidad estudiantil, el paro se mantiene en la unidad de Iztapalapa y en el resto de las unidades este lunes 9 de noviembre.