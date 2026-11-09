México

Tras paro estudiantil, UAM se compromete a rehabilitar la Unidad Iztapalapa

La decisión ocurre tras las críticas por la adquisición de vehículos mediante el Acuerdo 03/2026, con un costo de 4 millones 922 mil 390 pesos

Un grupo de personas rodea a un hombre que habla al aire libre frente a un edificio, con un perro echado en el suelo y árboles al fondo
Integrantes de la Asamblea Estudiantil de la UAM Iztapalapa se reúnen en el campus con representantes universitarios para solicitar la instalación de mesas de diálogo. (UAM)
Guardar

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pachecho López, recorrió el domingo 8 de noviembre las instalaciones de la Unidad Iztapalapa para conocer las deficiencias que motivaron el paro estudiantil iniciado el 20 de octubre, y se comprometió públicamente a que no habrá represalias contra el alumnado.

La visita, que inició a las 14:03 horas, se realizó a petición de la Asamblea Estudiantil. Pacheco López estuvo acompañado de la secretaria general de la UAM, la doctora Esthela Irene Sotelo Núñez, y de las autoridades de la Unidad Iztapalapa. El recorrido concluyó cerca de las 18:00 horas, según informó la institución en su boletín número 881.

PUBLICIDAD

La firma de la carta de no represalias se concretó para la mayoría de las unidades universitarias, con excepción de UAM Azcapotzalco y UAM Xochimilco. La autoridad se comprometió a firmar el documento correspondiente a Azcapotzalco al día siguiente en la Rectoría General.

El rector se negó a firmar las invitaciones a otras unidades

El Movimiento Estudiantil UAM-Iztapalapa presentó invitaciones formales para que el rector visitara las demás unidades universitarias. Pacheco López se negó a comprometerse mediante su firma en dichas invitaciones. Señaló que realizará las visitas durante la semana, pero condicionó su compromiso a la entrega previa de pliegos petitorios por parte de cada comunidad estudiantil.

Publicación digital con el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana y un texto informativo en español sobre fondo blanco
El Movimiento Estudiantil de la UAM Iztapalapa informa mediante redes sociales sobre la negativa del rector general a firmar compromisos de visita a otras sedes en Ciudad de México. (Movimiento Estudiantil UAMI)
Publicación digital con el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana y un texto informativo en español sobre fondo blanco
El Movimiento Estudiantil de la UAM Iztapalapa informa mediante redes sociales sobre la negativa del rector general a firmar compromisos de visita a otras sedes en Ciudad de México. (Movimiento Estudiantil Uami)
Publicación digital con el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana y un texto informativo en español sobre fondo blanco
El Movimiento Estudiantil de la UAM Iztapalapa informa mediante redes sociales sobre la negativa del rector general a firmar compromisos de visita a otras sedes en Ciudad de México. (Movimiento Estudiantil UAMI)

Los estudiantes argumentaron que, en el caso de la Unidad Iztapalapa, el compromiso sí fue concedido por escrito, y exigieron el mismo trato para las demás. El rector precisó que Azcapotzalco y Lerma ya habían entregado sus pliegos y serían las primeras en recibir la visita. Las comunidades de Xochimilco y Cuajimalpa quedaron exhortadas a concluir los suyos.

PUBLICIDAD

Agua turbia, problemas de privacidad y una biblioteca cerrada desde 2024

Durante el recorrido, el alumnado documentó ante las autoridades un listado de deficiencias acumuladas en distintos edificios de la unidad Iztapalapa. Entre los señalamientos más graves figuraron:

  • El cierre prolongado de la biblioteca del Edificio “L”, clausurada desde el 11 de marzo de 2024.
  • En el edificio “D” reportaron problemas de privacidad por los pisos reflejantes de los baños neutros. y de mujeres.
  • En el edificio “C”, agua turbia en bebederos.
  • En el edificio “B”, barreras de acceso para personas con movilidad reducida.
  • En los edificios “W”, Alejandro Villalobos y Carlos Graef Fernández: fallas de mantenimiento, equipos, reactivos, filtraciones y problemas de conectividad.

También se reportó deterioro en instalaciones deportivas, falta de medicamentos en Servicios Médicos y un invernadero con sellos de clausura desde 2023.

Autos eléctricos por 5 millones y una biblioteca clausurada desde 2024: la contradicción que encendió el paro

El paro estudiantil cobró mayor fuerza tras revelarse que la UAM adquirió seis vehículos eléctricos por un monto total de 4 millones 922 mil 390 pesos. La compra, realizada bajo el Acuerdo 03/2026, generó indignación en una comunidad que exigía mejoras en servicios básicos e infraestructura.

Imagen TWBZPJVHFFHNHGNXONYGMXUVKA

Ante las críticas, la Rectoría General anunció que venderá los seis vehículos y destinará la totalidad de los recursos obtenidos al fortalecimiento del programa de becas institucionales. El rector también anunció la suspensión del Acuerdo 03/2026 y la revisión del Acuerdo 11/2024, que regula la planeación y presupuestación institucional, para garantizar que los ahorros se destinen a servicios básicos como bibliotecas, sanitarios y actividades deportivas.

De acuerdo con la comunidad estudiantil, el paro se mantiene en la unidad de Iztapalapa y en el resto de las unidades este lunes 9 de noviembre.

Temas Relacionados

UAMuniversidadPolítica MexicanaCDMXIztapalapamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Arquidiócesis lamenta que algunos se sintieran “lastimados en su fe” ante críticas por pasarela en la Catedral de Puebla

La iniciativa con causa benéfica recaudó presuntamente un millón de pesos para el DIF Estatal, pero derivó en cuestionamientos públicos que obligaron a la jerarquía eclesiástica a emitir una aclaración formal

Arquidiócesis lamenta que algunos se sintieran “lastimados en su fe” ante críticas por pasarela en la Catedral de Puebla

Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 a falta de una jornada para que concluya la Fase Regular

Cruz Azul se impuso ante Tigres y se quedó con el liderato al llegar a 32 puntos

Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 a falta de una jornada para que concluya la Fase Regular

Euro hoy en México: cotización de apertura del 9 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en México: cotización de apertura del 9 de noviembre

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

El cantante de reguetón mexicano sorprendió al hablar sobre su incomodidad durante el aislamiento y las razones que lo llevaron a considerar retirarse del reality de HotSpanish

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy lunes 09 de noviembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy lunes 09 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

De proteger a Ryan Wedding a ser señalado por el asesinato de Milton Morales: así fue la caída El General, líder del Cártel Nuevo Imperio

Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas

DEA aplaude a México la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias el "R2", operador clave del CJNG

Tras enfrentamiento, detienen en Jalisco a Rafael Álvarez Ayala, alias “el R2”, cabecilla de “Los Rs” del CJNG

ENTRETENIMIENTO

UNAM actualiza recomendaciones para la mochila de emergencia en México: qué objetos sí sirven y cuáles no

UNAM actualiza recomendaciones para la mochila de emergencia en México: qué objetos sí sirven y cuáles no

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

Julie Delpy recibe la Medalla Filmoteca UNAM y fans la celebran: “Hermana, ya eres mexicana”

Christian Nodal se quita la mano de Ángela Aguilar durante concierto con Los Aguilar

Así fue el beso entre Belinda y Danna que sorprendió en pleno escenario durante “Mentiras All Stars”

DEPORTES

Estas son las combinaciones que necesita Pumas para clasificar a liguilla tras los resultados de la Jornada 16

Estas son las combinaciones que necesita Pumas para clasificar a liguilla tras los resultados de la Jornada 16

Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 a falta de una jornada para que concluya la Fase Regular

Buffalo Bills vs Minnesota Vikings: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 9 desde México

Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Paulo Strehlke finaliza en el Top 6 del Mundial de Natación de Aguas Abiertas celebrado en Cancún