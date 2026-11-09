Arquidiócesis lamenta que algunos se sintieran “lastimados en su fe” ante críticas por pasarela en la Catedral de Puebla

La gala reunió textiles de Hueyapan, propuestas de Denisse Kuri y Benito Santos, así como prendas del acervo arquidiocesano, algunas del siglo XIX, con música de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP

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La Arquidiócesis de Puebla emitió este 8 de noviembre un comunicado en el que lamenta y se disculpa con quienes “se sintieron lastimados en su fe” a raíz del evento con causa México Monumental, realizado el 5 de noviembre en la Catedral de Puebla. En el documento, la institución afirma que el encuentro tuvo momentos catequéticos y detalla las muestras y presentaciones que formaron parte del programa.

¿Qué dice el comunicado de la Arquidiócesis de Puebla?

El texto, firmado por la Oficina de Prensa de la Arquidiócesis, plantea cuatro puntos centrales:

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Disculpa: la Arquidiócesis lamenta que algunas personas se hayan sentido lastimadas en su fe.

Aclaración: sostiene que el evento incluyó momentos de catequesis.

Explicación doctrinal: cita el numeral 1145 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre los signos y símbolos de la celebración sacramental.

Compromiso: señala que seguirá buscando caminos para salvaguardar la sacralidad de sus espacios litúrgicos.

El documento no detalla medidas concretas.

Las tres muestras que describe la Arquidiócesis

La iniciativa, organizada por Valora México con fines benéficos, exhibió piezas litúrgicas del siglo XIX junto a diseños contemporáneos, en un recinto cuya construcción data de 1536 y que atraviesa un relevo en su conducción eclesiástica

De acuerdo con el comunicado, el programa se dividió en tres exhibiciones:

Vestiduras litúrgicas del acervo histórico y cultural de la Arquidiócesis: capas pluviales, casullas y estolas, que según el texto fueron “vestidas dignamente y con decoro”. Vestiduras elaboradas por artesanos de San Andrés Hueyapan, en la Sierra Norte de Puebla: estolas y casullas que los sacerdotes usan en los actos litúrgicos más importantes de las comunidades indígenas. Vestimenta nupcial mexicana contemporánea, que la Arquidiócesis describe como propia de la celebración del sacramento del matrimonio.

Entre cada muestra hubo música. El comunicado menciona al organista titular en el órgano monumental de la Catedral, la participación de sopranos y un concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP.

Catequesis sobre las vestiduras

La Arquidiócesis informó que, para cada muestra, se ofreció una catequesis sobre la importancia, dignidad y sacralidad de las vestiduras. Según el texto, se habló de los sacerdotes como ministros de culto y de los novios como ministros del sacramento del matrimonio.

El comunicado cita el Catecismo (1145) para señalar que la celebración sacramental está “tejida de signos y símbolos” y que la belleza, la dignidad y el decoro de las vestiduras ayudan a manifestar una realidad santa. Añade que “no se trata de lujo, ostentación o vanidad”, sino de reconocer que lo que se celebra merece lo mejor.

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Las críticas que antecedieron al comunicado

Dos publicaciones en redes sociales documentan la realización de un desfile de modas del diseñador Benito Santos en el interior de la catedral de Puebla. (@CitzenGO)

El evento generó opiniones divididas en redes sociales, según reportó Almanaque Puebla. Usuarios cuestionaron el uso de un recinto religioso para una actividad que circuló como desfile de modas. Entre ellos, Frida Espinosa publicó que las iglesias no se pueden desagraviar de esa forma, aun con causa benéfica.

La organización CitizenGO calificó el hecho en X como un “acto de profanación” y señaló que se realizó con autorización de la Iglesia. Se trata de posturas de usuarios y organizaciones, no de un pronunciamiento institucional.

Las imágenes y videos que circulan en plataformas digitales pueden no estar verificados de manera independiente.

¿Qué se sabe del evento y su causa benéfica?

Un texto informativo detalla los propósitos de la plataforma Valora México orientados a la difusión del diseño artesanal y los eventos a beneficio del DIF. (México Monumental 2026)

México Monumental 2026 fue presentado por la plataforma Valora México. Según los organizadores, los recursos de la venta de boletos se destinarían al equipamiento de la Casa de Maternidad del Estado de Puebla, a través del DIF Estatal.

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Almanaque Puebla reportó que, de acuerdo con información difundida tras el evento, se reunió un donativo de un millón de pesos. Esa cifra no ha sido confirmada por otra vía.

El programa incluyó creaciones de los diseñadores Denisse Kuri y Benito Santos, y textiles de artesanas del colectivo Tamachij Chihuatl, de Hueyapan.

Rosario Orozco publicó en sus redes que asistió al encuentro y que compartió con el administrador apostólico, Víctor Sánchez Espinosa, y con la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo.

Contexto: transición en la Arquidiócesis

Sánchez Espinosa es administrador apostólico hasta la toma de posesión de Jorge Carlos Patrón Wong, nombrado arzobispo de Puebla por el papa León XIV, prevista para el 19 de noviembre de 2026.

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