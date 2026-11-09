México

Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 8 de noviembre

La competencia reduce su número de participantes tras una nueva ronda de eliminaciones en esta semana

¿Quién es la Máscara?
La competencia reduce su número de participantes tras una nueva ronda de eliminaciones en esta semana.(@eslamascara)
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¿Quién es la Máscara? 2026 despidió a dos participantes este domingo 8 de noviembre, luego de que investigadores y público votaran tras una nueva ronda de interpretaciones musicales. La quinta gala del programa definió qué personajes continúan en la contienda rumbo a la final y cuáles debían revelar su identidad ante cámaras.

Durante la emisión, cada uno de los personajes en competencia subió al escenario para interpretar un tema musical con el que buscaba convencer tanto a los investigadores como a la audiencia de permitirle continuar bajo el disfraz. Las votaciones de esa noche terminaron por definir el destino de dos de los concursantes.

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El formato del programa mantiene la misma dinámica desde el inicio de la temporada: tras cada presentación, los investigadores analizan pistas, hacen preguntas y emiten sus conjeturas sobre la posible identidad detrás del disfraz, antes de que se confirme la eliminación.

Fifí Ñera cantó a Jesse &amp; Joy antes de ser eliminada

El primer personaje en salir de la competencia fue Fifí Ñera, quien interpretó “Espacio sideral”, de Jesse & Joy. La presentación formó parte del esfuerzo del personaje por mantenerse en la contienda, luego de varias galas previas sorteando la eliminación.

Fabiola Guajardo
(@eslamascara)

A pesar del número musical, la actuación no fue suficiente para sostenerse en el certamen y el personaje tuvo que quitarse la máscara frente a los investigadores. Ese momento marcó la primera revelación de identidad de la noche dentro del programa.

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Detrás de Fifí Ñera estaba la actriz mexicana Fabiola Guajardo, reconocida por su participación en distintas telenovelas y producciones de televisión a lo largo de su carrera. Su salida se confirmó como la primera baja de la quinta gala de ¿Quién es la Máscara? 2026.

El Paisa interpretó a Bonnie Tyler antes de su salida

El segundo personaje en abandonar la competencia fue El Paisa, quien cantó “Holding Out for a Hero”, de Bonnie Tyler. Con esta interpretación, el personaje intentó convencer una vez más a investigadores y televidentes de continuar en el programa.

La presentación, sin embargo, no logró ser suficiente para avanzar a la siguiente ronda de la competencia. Tras conocerse el resultado de la votación, llegó el turno de descubrir quién estaba detrás del disfraz de El Paisa.

Al retirar la máscara, los investigadores se encontraron con el rostro de Jair Sánchez, influencer y creador de contenido digital. Su identidad quedó al descubierto en la segunda revelación de la gala, un momento que generó sorpresa entre el jurado presente en el foro.

Con esta salida, Jair Sánchez puso fin a su participación en la edición 2026 del programa, luego de haber logrado mantenerse en competencia durante varias semanas bajo el personaje.

Jair Sánchez
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Las dos salidas ocurrieron de manera consecutiva durante la transmisión del domingo. Primero se reveló la identidad de Fifí Ñera y, momentos después, la de El Paisa, siguiendo el formato habitual del programa de descubrir al personaje eliminado justo después de su presentación final.

Este esquema de eliminación doble no es inusual en la temporada, que ha mantenido un ritmo de revelaciones constante a medida que avanza hacia sus últimas galas. Cada semana, el número de personajes disponibles para la competencia se reduce.

Con estas dos bajas, la competencia de ¿Quién es la Máscara? 2026 redujo el número de personajes que permanecen en carrera por el título. El programa continúa con galas semanales en las que investigadores y audiencia deciden, a partir de pistas visuales, declaraciones y actuaciones, quién se mantiene bajo el disfraz y quién debe finalmente mostrar su identidad.

Estos son los participantes que siguen en la competencia de ¿Quién es la Máscara?

  • Alex Loro
  • Ana Conda
  • Beto Batazo
  • Carmela Tarantela
  • Dr. Kaboom
  • Gárgola
  • La Patrona
  • Licua Checo
  • Patito Feo
  • Rito Cangurito
  • Roseta Palomares
  • Slash

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