México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 9 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,83 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,46% respecto al cierre previo de 20,74 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,25%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 0,27%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, logrando un aumento en su valor por primer día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 17,52%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 6,77%, lo que sugiere una inestabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de noviembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de noviembre?

Arquidiócesis lamenta que algunos se sintieran “lastimados en su fe” ante críticas por pasarela en la Catedral de Puebla

La iniciativa con causa benéfica recaudó presuntamente un millón de pesos para el DIF Estatal, pero derivó en cuestionamientos públicos que obligaron a la jerarquía eclesiástica a emitir una aclaración formal

Arquidiócesis lamenta que algunos se sintieran “lastimados en su fe” ante críticas por pasarela en la Catedral de Puebla

Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 a falta de una jornada para que concluya la Fase Regular

Cruz Azul se impuso ante Tigres y se quedó con el liderato al llegar a 32 puntos

Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 a falta de una jornada para que concluya la Fase Regular

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

El cantante de reguetón mexicano sorprendió al hablar sobre su incomodidad durante el aislamiento y las razones que lo llevaron a considerar retirarse del reality de HotSpanish

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 9 de noviembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 9 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

De proteger a Ryan Wedding a ser señalado por el asesinato de Milton Morales: así fue la caída El General, líder del Cártel Nuevo Imperio

Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas

DEA aplaude a México la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias el "R2", operador clave del CJNG

Tras enfrentamiento, detienen en Jalisco a Rafael Álvarez Ayala, alias “el R2”, cabecilla de “Los Rs” del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

Julie Delpy recibe la Medalla Filmoteca UNAM y fans la celebran: “Hermana, ya eres mexicana”

Christian Nodal se quita la mano de Ángela Aguilar durante concierto con Los Aguilar

Así fue el beso entre Belinda y Danna que sorprendió en pleno escenario durante “Mentiras All Stars”

Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 8 de noviembre

DEPORTES

Estas son las combinaciones que necesita Pumas para clasificar a liguilla tras los resultados de la Jornada 16

Estas son las combinaciones que necesita Pumas para clasificar a liguilla tras los resultados de la Jornada 16

Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 a falta de una jornada para que concluya la Fase Regular

Buffalo Bills vs Minnesota Vikings: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 9 desde México

Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Paulo Strehlke finaliza en el Top 6 del Mundial de Natación de Aguas Abiertas celebrado en Cancún