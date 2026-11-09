Euro hoy en México: cotización de apertura del 9 de noviembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,83 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,46% respecto al cierre previo de 20,74 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,25%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 0,27%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, logrando un aumento en su valor por primer día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 17,52%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 6,77%, lo que sugiere una inestabilidad en el mercado.