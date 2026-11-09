México

Sandra Cuevas festeja el cumpleaños de su peluche Daniell en París y España: cumple 5 años

La exalcaldesa de Cuauhtémoc viajó por Europa para festejar el quinto cumpleaños de Daniell, el oso de peluche al que cría como un hijo desde hace cinco años

Daniell cumplió cinco años en 2026. (Composición fotográfica. Fotos: Instagram/daniell_1.00)
Daniell cumplió cinco años en 2026. (Composición fotográfica. Fotos: Instagram/daniell_1.00)
Guardar

Sandra Cuevas festejó el quinto cumpleaños de Daniell, su oso de peluche, con un viaje por París, Madrid y Barcelona que incluyó una sesión fotográfica frente a la Torre Eiffel, una visita al Museo del Louvre y una jornada en Disneyland Paris.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc documenta cada parada del recorrido a través de la cuenta de Instagram @daniell_1.00, dedicada exclusivamente al peluche, a quien considera como su hijo.

PUBLICIDAD

La cuenta funciona como un diario de viaje narrado en primera persona desde la perspectiva de Daniell, con publicaciones que describen cada actividad como si el propio peluche las relatara.

La cuenta está dedicada exclusivamente al Daniell, narrada en primera persona desde su perspectiva. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)
La cuenta está dedicada exclusivamente al Daniell, narrada en primera persona desde su perspectiva. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)

El festejo central ocurrió en la capital francesa, donde Cuevas organizó un pastel conmemorativo de tres niveles con el nombre de Daniell en la parte superior y una vela con el número 5.

‘’¡Gracias a mi abu y a mi mamita linda @sandracuevas_ por tantos días de alegrías, magia y diversión en París, Francia, ¡y no por el lugar, sino porque me gusta estar siempre con mi mamita! Mi deseo: ¡Ser un niño de carne y hueso pronto!’’, describe el texto que acompaña a la publicación.

PUBLICIDAD

Daniell posó frente a la Torre Eiffel y recorrió el Louvre y Notre Dame

Las fotografías compartidas muestran a Daniell posando junto a la Torre Eiffel durante la noche parisina, con la estructura iluminada como telón de fondo.

La producción incluyó también una toma frente al cuadro de la Mona Lisa en el Museo del Louvre y otra frente a la fachada de la Catedral de Notre Dame.

La Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519, se exhibe en el Louvre detrás de un vidrio blindado desde 1956. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)
La Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519, se exhibe en el Louvre detrás de un vidrio blindado desde 1956. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)

El recorrido europeo sumó además paradas en la Catedral de Barcelona, donde Daniell apareció con un conjunto de overol verde, y en el Palacio Real de Madrid, vestido con un abrigo color menta de botones blancos.

En otra de las imágenes, Daniell aparece recostado sobre una cama de hotel, de espaldas a la cámara, frente a una ventana con cortinas blancas.

Una fotografía adicional muestra a Daniell sentado sobre un carrito de juguete color azul dentro de una habitación, en una de las postales más cotidianas del viaje compartidas en la cuenta.

Daniell sobre su cochecito azul. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)
Daniell sobre su cochecito azul. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)

Cuevas atribuye a Daniell su deseo de convertirse en madre

El festejo coincidió con la recuperación de Cuevas de una cirugía estética de nariz.

En publicaciones previas al viaje, la exalcaldesa apareció con vendajes alrededor de la cabeza mientras mostraba el boleto de avión que, según explicó, sería parte del regalo de cumpleaños para Daniell.

Cuevas ha explicado que no considera a Daniell un simple juguete. La figura representa, según sus propias palabras, el deseo de convertirse en madre y formar una familia, un significado que atribuye al peluche desde que lo recibió de regalo durante una relación sentimental previa.

La exalcaldesa acostumbra integrar a Daniell en distintos momentos de su vida cotidiana, desde viajes hasta celebraciones familiares, y lo presenta públicamente como si se tratara de un hijo. Esta dinámica se mantiene desde hace cinco años y constituye el eje central de la cuenta dedicada al peluche.

El origen del peluche se remonta a un compromiso sentimental

La historia de Daniell comenzó hace cinco años, cuando el entonces prometido de Cuevas se lo regaló durante un viaje, con la intención de que ambos lo cuidaran como preparación para ser padres. La relación de pareja terminó, pero Daniell permaneció en la vida de la exalcaldesa.

Daniell en Madrid, España. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)
Daniell en Madrid, España. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)

Desde entonces, Cuevas ha mantenido la costumbre de documentar los momentos que comparte con el peluche, incluyendo regalos, celebraciones y viajes, como una extensión de la historia personal que originó su vínculo con Daniell.

Quién es Sandra Cuevas, la figura detrás de Daniell

Sandra Cuevases empresaria, abogada y política mexicana, egresada de Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México, con maestría y doctorado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.

Fue alcaldesa de Cuauhtémoc entre el 1 de octubre de 2021 y el 1 de marzo de 2024, demarcación que ganó como candidata de la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD.

Su gestión estuvo marcada por controversias como el Operativo Diamante y el retiro de rótulos callejeros.

Una mujer de cabello negro y saco blanco aparece sentada frente a un cuadro abstracto con marco negro
Fue la primera mujer en gobernar la alcaldía Cuauhtémoc. (@SandraCuevas_)

Tras dejar el cargo para competir sin éxito por un escaño en el Senado con Movimiento Ciudadano, Cuevas se alejó de los partidos tradicionales. Desde agosto de 2025 coordina el movimiento México Nuevo, encabezado por el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, que busca registro como partido político ante el INE en 2027.

Su presencia en redes sociales, marcada por un estilo directo y decisiones que generan debate público, la mantiene vigente pese a no ocupar ningún cargo político desde 2024.

Temas Relacionados

Sandra CuevasParisTorre EiffelPeluchemexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas vs Tigres: cómo, dónde y cuándo ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

Auriazules y felinas protagonizarán el primer cruce de eliminación directa de este torneo

Pumas vs Tigres: cómo, dónde y cuándo ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

IMSS reporta más de 23 millones de empleos formales en octubre: “La cifra máxima de toda la historia”, asegura Sheinbaum

El saldo de plazas registradas aumentó en alrededor de 161 mil frente a septiembre. La presidenta anticipó que el Seguro Social publicaría el informe al mediodía

IMSS reporta más de 23 millones de empleos formales en octubre: “La cifra máxima de toda la historia”, asegura Sheinbaum

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de noviembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de noviembre?

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

El entrevistado planteó que las preferencias sexuales de algunos asistentes no coincidían con la imagen que él tenía de los hombres armados ligados al narcotráfico

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Reyna protagoniza otro momento incómodo en La Mañanera: denuncia a reportero de “violentar mujeres” frente a la presidenta

Durante la conferencia matutina, una reportera señaló a un colega de agredir a mujeres y de grabarlas sin permiso. La presidenta pidió cerrar el tema

Reyna protagoniza otro momento incómodo en La Mañanera: denuncia a reportero de “violentar mujeres” frente a la presidenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

La Marina intercepta embarcación con una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

De proteger a Ryan Wedding a ser señalado por el asesinato de Milton Morales: así fue la caída El General, líder del Cártel Nuevo Imperio

Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas

ENTRETENIMIENTO

“Eres una mala persona”: La Bebeshita enfrenta a Kevyn Bicolor por mojarle la cama en La Granja VIP

“Eres una mala persona”: La Bebeshita enfrenta a Kevyn Bicolor por mojarle la cama en La Granja VIP

José Eduardo Derbez responde a señalamientos de presunta complicidad en el caso de su hermano Vadhir: “¿Qué me acusan?”

Doña Alegría recibe mensaje inesperado en La Mansión VIP: “¿El gobernador"?

Sebastián Villalobos responde a los mensajes que recibe en tono sexual en redes sociales

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Chicharito dedica emotivas palabras a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

Pumas vs Tigres: cómo, dónde y cuándo ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Lista de equipos de la Liga Mx que aún no cumplen la regla de menores tras la Jornada 16