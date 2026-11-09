Sandra Cuevas festeja el cumpleaños de su peluche Daniell en París y España: cumple 5 años

Daniell cumplió cinco años en 2026. (Composición fotográfica. Fotos: Instagram/daniell_1.00)

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Sandra Cuevas festejó el quinto cumpleaños de Daniell, su oso de peluche, con un viaje por París, Madrid y Barcelona que incluyó una sesión fotográfica frente a la Torre Eiffel, una visita al Museo del Louvre y una jornada en Disneyland Paris.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc documenta cada parada del recorrido a través de la cuenta de Instagram @daniell_1.00, dedicada exclusivamente al peluche, a quien considera como su hijo.

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La cuenta funciona como un diario de viaje narrado en primera persona desde la perspectiva de Daniell, con publicaciones que describen cada actividad como si el propio peluche las relatara.

La cuenta está dedicada exclusivamente al Daniell, narrada en primera persona desde su perspectiva. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)

El festejo central ocurrió en la capital francesa, donde Cuevas organizó un pastel conmemorativo de tres niveles con el nombre de Daniell en la parte superior y una vela con el número 5.

‘’¡Gracias a mi abu y a mi mamita linda @sandracuevas_ por tantos días de alegrías, magia y diversión en París, Francia, ¡y no por el lugar, sino porque me gusta estar siempre con mi mamita! Mi deseo: ¡Ser un niño de carne y hueso pronto!’’, describe el texto que acompaña a la publicación.

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Daniell posó frente a la Torre Eiffel y recorrió el Louvre y Notre Dame

Las fotografías compartidas muestran a Daniell posando junto a la Torre Eiffel durante la noche parisina, con la estructura iluminada como telón de fondo.

La producción incluyó también una toma frente al cuadro de la Mona Lisa en el Museo del Louvre y otra frente a la fachada de la Catedral de Notre Dame.

La Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519, se exhibe en el Louvre detrás de un vidrio blindado desde 1956. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)

El recorrido europeo sumó además paradas en la Catedral de Barcelona, donde Daniell apareció con un conjunto de overol verde, y en el Palacio Real de Madrid, vestido con un abrigo color menta de botones blancos.

En otra de las imágenes, Daniell aparece recostado sobre una cama de hotel, de espaldas a la cámara, frente a una ventana con cortinas blancas.

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Una fotografía adicional muestra a Daniell sentado sobre un carrito de juguete color azul dentro de una habitación, en una de las postales más cotidianas del viaje compartidas en la cuenta.

Daniell sobre su cochecito azul. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)

Cuevas atribuye a Daniell su deseo de convertirse en madre

El festejo coincidió con la recuperación de Cuevas de una cirugía estética de nariz.

En publicaciones previas al viaje, la exalcaldesa apareció con vendajes alrededor de la cabeza mientras mostraba el boleto de avión que, según explicó, sería parte del regalo de cumpleaños para Daniell.

Cuevas ha explicado que no considera a Daniell un simple juguete. La figura representa, según sus propias palabras, el deseo de convertirse en madre y formar una familia, un significado que atribuye al peluche desde que lo recibió de regalo durante una relación sentimental previa.

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La exalcaldesa acostumbra integrar a Daniell en distintos momentos de su vida cotidiana, desde viajes hasta celebraciones familiares, y lo presenta públicamente como si se tratara de un hijo. Esta dinámica se mantiene desde hace cinco años y constituye el eje central de la cuenta dedicada al peluche.

El origen del peluche se remonta a un compromiso sentimental

La historia de Daniell comenzó hace cinco años, cuando el entonces prometido de Cuevas se lo regaló durante un viaje, con la intención de que ambos lo cuidaran como preparación para ser padres. La relación de pareja terminó, pero Daniell permaneció en la vida de la exalcaldesa.

Daniell en Madrid, España. (Captura de pantalla. Instagram/daniell_1.00)

Desde entonces, Cuevas ha mantenido la costumbre de documentar los momentos que comparte con el peluche, incluyendo regalos, celebraciones y viajes, como una extensión de la historia personal que originó su vínculo con Daniell.

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Quién es Sandra Cuevas, la figura detrás de Daniell

Sandra Cuevases empresaria, abogada y política mexicana, egresada de Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México, con maestría y doctorado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.

Fue alcaldesa de Cuauhtémoc entre el 1 de octubre de 2021 y el 1 de marzo de 2024, demarcación que ganó como candidata de la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD.

Su gestión estuvo marcada por controversias como el Operativo Diamante y el retiro de rótulos callejeros.

Fue la primera mujer en gobernar la alcaldía Cuauhtémoc. (@SandraCuevas_)

Tras dejar el cargo para competir sin éxito por un escaño en el Senado con Movimiento Ciudadano, Cuevas se alejó de los partidos tradicionales. Desde agosto de 2025 coordina el movimiento México Nuevo, encabezado por el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, que busca registro como partido político ante el INE en 2027.

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Su presencia en redes sociales, marcada por un estilo directo y decisiones que generan debate público, la mantiene vigente pese a no ocupar ningún cargo político desde 2024.