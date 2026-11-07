Karely Ruiz se despide de su hija antes de entrar a La Mansión VIP: “Me voy con el corazón hecho pedacitos”

La modelo e influencer participará en la 2da temporada de La Mansión VIP (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La influencer y modelo mexicana, Karely Ruiz, será parte de la segunda temporada de La Mansión VIP, reality digital fundado por Roberto González Manzo, conocido como HotSpanish, que se estrenará este domingo 8 de noviembre del 2026 y la mantendrá alejada de su familia al menos durante 30 días.

Karely aceptó que ese distanciamiento hará que su experiencia en La Mansión VIP sea emocionalmente difícil. Antes de comenzar esta nueva aventura, la creadora de contenido subió un último video en el que se despide entre lágrimas de su hija.

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“Un mes lejos de ti (si es que me hacen quedarme jaja). No sé cómo voy a acostumbrarme a no tenerte cerquita, a no llenarte de besos y abrazarte cada día. Me voy con el corazón hecho pedacitos, pero contando los días para volver a tus brazos. Aunque esté lejos, una una parte de mí siempre estará contigo”, expresó Karely Ruiz.

La influencer regiomontana fue la primera participante confirmada para la nueva edición del programa digital de HotSpanish. La producción reveló su incorporación mediante una filmación difundida en las redes sociales. Esta será la primera vez que Karely Ruiz permanecerá encerrada durante 24 horas en un mismo lugar junto a otras estrellas de la farándula.

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La participación de la modelo llega meses después de convertirse en mamá. Por ello, el periodo de aislamiento que exige el reality será distinto a otros compromisos laborales que ha enfrentado Karely Ruiz frente a sus once millones de seguidores que registra en su cuenta oficial de Instagram.

Karely Ruiz se dice lista para enfrentar un nuevo reto en La Mansión VIP

Asumirá el proyecto con profesionalismo tras confirmar regreso a Supernova (Karelyruiz)

En otra publicación compartida desde sus cuentas de internet, Karely Ruiz describió su ingreso a La Mansión VIP como el inicio de una etapa distinta. La influencer escribió: “Se viene una nueva aventura, una nueva experiencia y un gran reto en mi vida”.

Ruiz aseguró que llegará con entusiasmo al proyecto que cumplirá su segunda temporada tras ser un éxito durante su inauguración. “Me voy con el corazón lleno de emoción, ilusión y muchas ganas de dar lo mejor de mí”, compartió Karely en su historia de Instagram que va dirigida a su comunidad de internet.

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De igual forma. la regiomontana también aprovechó para agradecer a quienes han seguido su carrera en los medios digitales. “Quiero agradecer de todo corazón a mi público por cada muestra de cariño, por su apoyo incondicional y por estar conmigo en cada paso. Nada de esto sería posible sin ustedes”, indicó.

Karely Ruiz cerró su mensaje con una promesa para sus millones de seguidores: “Esto apenas comienza y espero que me acompañen en esta nueva etapa. ¡Los quiero muchísimo!”.

La carta revelada por Karely Ruiz contrasta con la nostalgia que manifestó en el video donde se despide de su niña y no pudo evitar llorar. Mientras en un mensaje expresa la dificultad que será estar lejos de su hija, en el otro sostiene que asumirá está invitación con profesionalismo.

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La Mansión VIP reunirá a 16 personalidades durante 30 días

El reality se estrenará este domingo 8 de noviembre

La Mansión VIP es un reality digital creado y conducido por HotSpanish. Su dinámica consiste en reunir a celebridades, influencers, cantantes y creadores de contenido en una misma residencia, donde deberán convivir durante un mes bajo la vigilancia de las cámaras que serán instaladas.

El estreno de la segunda temporada será para este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Las transmisiones podrán verse sin costo desde el canal de YouTube de HotSpanish. La audiencia podrá seguir la convivencia de los habitantes, sus actividades y los retos propuestos dentro de la casa.

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La nueva entrega de La Mansión VIP mantendrá un formato de emisión 24/7, con la intención de que el público observe los conflictos, alianzas y momentos cotidianos de los participantes. La primera temporada recibió a 16 invitados y Sol León se llevó el triunfo junto con un premio de dos millones de pesos.

Karely Ruiz compartirá casa con Bellakath y Paolita Suárez

La Mansión VIP, segunda temporada, inicia el domingo 8 de noviembre por Youtube (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta este viernes 6 de noviembre, la producción de La Mansión VIP ha confirmado a 10 habitantes que integrarán la segunda temporada del reality. Además de Karely Ruiz, la lista incluye a la empresaria y creadora de contenido Itatí López. También participará el cantante sonorense Tony Aguirre, además del brasileño João Ferreira, conocido por sus videos de humor y retos virales.

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Edwin Mendoza, influencer que ganó popularidad con contenido de baile y comedia, también formará parte del elenco. La lista también añade a Doña Alegría, nombre con el que se conoce en redes sociales a Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, fundador de Ring Royale.

La modelo e influencer colombiana, Cintia Cossio, hará presencia en La Mansión VIP además del creador de contenido Rod Contreras. Y entre las participantes destacadas se encuentra Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas y la cantante de reguetón mexa Bellakath, última participante revelada esta semana previo al inicio del programa de internet.

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