Fallece papá de Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de SOMOS: “Te recordaré siempre alegre”

Gudalupe Acosta Naranjo informó que su papá falleció esta madrugada. | SOMOS

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Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional del partido político SOMOS, informó que su papá, Juan Alonso Acosta García, falleció esta madrugada a los 94 años de edad, en Tepic Nayarit.

En un breve mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Acosta Naranjo detalló que su papá murió a las 3:27 horas y que hoy será velado en Tepic; sin embargo, mañana será trasladado a Los Mochis, Sinaloa, de donde es originario.

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“Esta madrugada en Tepic Nayarit a las 3:27 am hora del pacífico falleció mi padre, Don Juan Alonso Acosta García a la edad de 94 años.

“Su cuerpo estará hoy en Tepic y el día de mañana domingo lo trasladáremos a Mochis Sinaloa donde descansará permanentemente”, escribió en la red social.

En la misma publicación, el dirigente nacional se despidió de su papá, agradeciéndole “por todo” y asegurándole que lo recordara “siempre alegre”.

“Descansa papá. (...) Gracias por todo padre, te recordaré siempre alegre”, puntualizó.

El Comité Nacional de SOMOS lamentó el fallecimiento de don Juan Alonso Acosta y expresó sus condolencias a la familia.

“SOMOS lamenta el sensible fallecimiento de Don Juan Alonso Acosta García, padre de nuestro Dirigente Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo.Nos unimos a la pena que embarga a la familia Acosta. Descanse en paz”, concluyó.

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SOMOS lamentó la muerte del papá de Guadalupe Acosta Naranjo. | SOMOS / Facebook Guadalupe Acosta Naranjo

Esta semana, Guadalupe Acosta Naranjo se confrontó con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria lo vinculó con la polémica por una presunta red de empresas que habría obtenido contratos para suministrar materiales electorales al INE durante más de dos décadas.

Durante su conferencia matutina del 5 de noviembre, Sheinbaum presentó información de una investigación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro.

La exposición se centró en compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, así como en sus antecedentes dentro del servicio público.

Según los datos difundidos por el Gobierno federal, ambos trabajaron bajo la estructura de Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario de Segob y actual militante de SOMOS.

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Asimismo, se afirmó que José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Padilla Aguilar en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, mientras Raymundo se desempeñó en el área de Recursos Financieros y Materiales.

La relación laboral continuó en otras dependencias. Cuando Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, José Alfredo volvió a trabajar como su secretario particular y Raymundo se incorporó al área de Investigaciones.

La investigación sostiene que, tras dejar el gobierno, los hermanos constituyeron empresas que después participaron en contrataciones de organismos electorales.

Sheinbaum mencionó que Padilla Aguilar milita actualmente en SOMOS, organización que Acosta Naranjo encabeza desde su asamblea constitutiva de febrero de 2026.

También señaló que Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, integra el consejo consultivo del partido.

Acosta Naranjo respondió el mismo 5 de noviembre mediante un mensaje en X. Cuestionó si sería señalado como responsable por el nombramiento de Guadalupe Taddei al frente del INE y escribió: “TADDEI ES MORENA, TADDEI ES AMLO, TADDEI ERES TÚ”.

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El dirigente de SOMOS sostuvo que ha sido investigado en numerosas ocasiones y retó a la presidenta a revisar sus antecedentes.

“A mí investígame lo que quieras”, publicó. Además, acusó a Sheinbaum de desviar la atención frente a la crisis que, a juicio de su partido, atraviesa el organismo electoral.

Un día después, SOMOS anunció que promoverá una demanda por daño moral y difamación contra Sheinbaum y Buenrostro. El partido rechazó cualquier relación con las presuntas irregularidades y sostuvo que el gobierno busca convertir a la organización en un “chivo expiatorio”.

Juan Carlos Padilla Aguilar reconoció que conoció a Alfredo Hernández Casillas en 1980, pero afirmó que su vínculo laboral terminó en septiembre de 1993.

Dijo que desde entonces no tuvo contacto con él ni información sobre sus actividades empresariales. Ninguna de las personas mencionadas ha sido declarada responsable por una autoridad judicial.

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