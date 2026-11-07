México

Frente frío y lluvias en México: estados con alerta del SMN este sábado 7 de noviembre

El organismo advirtió que los aguaceros podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos y deslaves

frente frío méxico. frío extremo méxico, temporada invernal méxico
Frente frío en México. Foto: Cuartoscuro
Guardar

Este sábado 7 de noviembre, las condiciones meteorológicas en diversas regiones de México estarán marcadas por lluvias de fuertes a intensas, bajas temperaturas y rachas de viento, por lo que se pide a la ciudadanía tomar sus precauciones.

El avance del frente frío número 4 provocará precipitaciones importantes en el norte, noreste y oriente del territorio nacional, por lo que algunas entidades podrían enfrentar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión en el sureste, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, esta combinación favorecerá lluvias de hasta 150 milímetros en algunas zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Chiapas.

Por otra parte, la masa de aire frío asociada a este evento mantendrá una disminución de temperaturas en el norte y noreste del país, mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos y lluvias en entidades del occidente, sur y la península de Yucatán.

PUBLICIDAD

Frente frío 4: estados con lluvias intensas este 7 de noviembre

El pronóstico del SMN contempla precipitaciones de diferente intensidad en gran parte de México. Estas son los estados con mayor probabilidad de lluvia:

  • Lluvias intensas de 75 a 150 mm: noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas.
  • Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm: centro y noreste de Chihuahua, así como este de Chiapas.
  • Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: este de Sonora, norte de Sinaloa, este de San Luis Potosí, norte de Veracruz, suroeste de Oaxaca y costa y este de Guerrero.
  • Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm: Durango, Zacatecas y Guanajuato.

Asimismo, el organismo advirtió que los aguaceros podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos y deslaves.

Mapa de México con iconos de nubes y rayos, acompañado de recuadros con gráficos de lluvia, termómetros y cifras de precipitación.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias de hasta 150 milímetros, bajas temperaturas y fuertes vientos causados por el frente frío cuatro en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entidades con bajas temperaturas durante este sábado

La masa de aire frío favorecerá un ambiente fresco en el norte y noreste, principalmente durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas previstas son:

  • De -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • De 0 a 5 °C en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, el ambiente caluroso se mantendrá en el occidente y sur, con máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y zonas costeras de Chiapas.

SMN alerta por fuertes rachas de viento en diversas regiones

Además de las lluvias, se esperan vientos intensos en diferentes entidades, principalmente en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde las rachas llegarán a entre 50 y 70 km/h. También se pronostican:

  • Rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.
  • Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla.
  • Oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

El SMN señaló que el viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Temas Relacionados

climafrente friolluviasSistema Meteorologicomexio-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Festivales Ultra México e Hipnosis 2026 llegan hoy 7 de noviembre a CDMX: horarios, cartel por escenario y cómo llegar

Ambos eventos coinciden en alcaldía Coyoacán con géneros distintos —electrónica y rock alternativo— escenarios múltiples y funciones que se extienden hasta pasada la medianoche

Festivales Ultra México e Hipnosis 2026 llegan hoy 7 de noviembre a CDMX: horarios, cartel por escenario y cómo llegar

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El movimiento sísmico se produjo a las 08:38 horas, a una distancia de 67 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 141.1 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: se restablece circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: se restablece circulación en Paseo de la Reforma

Ángela Aguilar usa “Ella baila sola” para celebrar que Pepe Aguilar ya adoptó a Nodal en la familia

Tras compartir escenario en Aguascalientes, la intérprete mostró una fotografía del patriarca dando un beso al sonorense

Ángela Aguilar usa “Ella baila sola” para celebrar que Pepe Aguilar ya adoptó a Nodal en la familia

Hugo Aguilar ofrece diálogo a trabajadores del Poder Judicial en paro por examen de desempeño y pide una evaluación no punitiva

El presidente de la Corte se reunió con diversas comisiones de los sindicatos para escuchar sus necesidades

Hugo Aguilar ofrece diálogo a trabajadores del Poder Judicial en paro por examen de desempeño y pide una evaluación no punitiva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los principales narcogrupos de la Ciudad de México serían siete: así están divididos

Los principales narcogrupos de la Ciudad de México serían siete: así están divididos

FGR asegura tres vehículos ‘monstruo’ en rancho de Acatic, Jalisco: así descubrieron la bodega

Juez Luis Benítez busca evitar la extradición a EEUU: niega haber recibido 2 millones de dólares para liberar a socio de Ryan Wedding

Quién es la exregidora detenida en Veracruz a quien relacionan con el crimen organizado

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Captan a Danna en Conciliación y Arbitraje de CDMX: así reaccionó al ser cuestionada

Captan a Danna en Conciliación y Arbitraje de CDMX: así reaccionó al ser cuestionada

Festivales Ultra México e Hipnosis 2026 llegan hoy 7 de noviembre a CDMX: horarios, cartel por escenario y cómo llegar

Ángela Aguilar usa “Ella baila sola” para celebrar que Pepe Aguilar ya adoptó a Nodal en la familia

Qué hacer hoy sábado 7 de noviembre en CDMX: agenda de actividades y conciertos por alcaldía

Profeco emite alerta de fraude en la venta de boletos para el concierto de Kanye West en México

DEPORTES

Aleco Irarragorri presume su cábala a Ángel de Oro y Niebla Roja del CMLL previo al triunfo de Santos Laguna sobre el Atlante

Aleco Irarragorri presume su cábala a Ángel de Oro y Niebla Roja del CMLL previo al triunfo de Santos Laguna sobre el Atlante

Agenda deportiva hoy sábado 7 de noviembre: Liga MX, Mexicanos en Europa y actividad tricolor en los JJOO de Dakar 2026

Scarlett Camberos humilla a Chivas con festejo al estilo Cuauhtémoc Blanco tras goleada del América en el Clásico Nacional

Bandido vence a Soberano Jr. en la Arena México, pero termina sin máscara tras una brutal batalla en la Arena México del CMLL

Toluca vs Monterrey: a qué hora y dónde ver hoy en vivo la lucha por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026