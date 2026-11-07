Frente frío y lluvias en México: estados con alerta del SMN este sábado 7 de noviembre

Este sábado 7 de noviembre, las condiciones meteorológicas en diversas regiones de México estarán marcadas por lluvias de fuertes a intensas, bajas temperaturas y rachas de viento, por lo que se pide a la ciudadanía tomar sus precauciones.
El avance del frente frío número 4 provocará precipitaciones importantes en el norte, noreste y oriente del territorio nacional, por lo que algunas entidades podrían enfrentar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.
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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión en el sureste, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, esta combinación favorecerá lluvias de hasta 150 milímetros en algunas zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Chiapas.
Por otra parte, la masa de aire frío asociada a este evento mantendrá una disminución de temperaturas en el norte y noreste del país, mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos y lluvias en entidades del occidente, sur y la península de Yucatán.
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Frente frío 4: estados con lluvias intensas este 7 de noviembre
El pronóstico del SMN contempla precipitaciones de diferente intensidad en gran parte de México. Estas son los estados con mayor probabilidad de lluvia:
- Lluvias intensas de 75 a 150 mm: noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas.
- Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm: centro y noreste de Chihuahua, así como este de Chiapas.
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: este de Sonora, norte de Sinaloa, este de San Luis Potosí, norte de Veracruz, suroeste de Oaxaca y costa y este de Guerrero.
- Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm: Durango, Zacatecas y Guanajuato.
Asimismo, el organismo advirtió que los aguaceros podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos y deslaves.
Entidades con bajas temperaturas durante este sábado
La masa de aire frío favorecerá un ambiente fresco en el norte y noreste, principalmente durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas previstas son:
- De -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
En contraste, el ambiente caluroso se mantendrá en el occidente y sur, con máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y zonas costeras de Chiapas.
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SMN alerta por fuertes rachas de viento en diversas regiones
Además de las lluvias, se esperan vientos intensos en diferentes entidades, principalmente en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde las rachas llegarán a entre 50 y 70 km/h. También se pronostican:
- Rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.
- Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla.
- Oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.
El SMN señaló que el viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.
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