Frente frío y lluvias en México: estados con alerta del SMN este sábado 7 de noviembre

Frente frío en México. Foto: Cuartoscuro

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Este sábado 7 de noviembre, las condiciones meteorológicas en diversas regiones de México estarán marcadas por lluvias de fuertes a intensas, bajas temperaturas y rachas de viento, por lo que se pide a la ciudadanía tomar sus precauciones.

El avance del frente frío número 4 provocará precipitaciones importantes en el norte, noreste y oriente del territorio nacional, por lo que algunas entidades podrían enfrentar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión en el sureste, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, esta combinación favorecerá lluvias de hasta 150 milímetros en algunas zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Chiapas.

Por otra parte, la masa de aire frío asociada a este evento mantendrá una disminución de temperaturas en el norte y noreste del país, mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos y lluvias en entidades del occidente, sur y la península de Yucatán.

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Frente frío 4: estados con lluvias intensas este 7 de noviembre

El pronóstico del SMN contempla precipitaciones de diferente intensidad en gran parte de México. Estas son los estados con mayor probabilidad de lluvia:

Lluvias intensas de 75 a 150 mm: noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm: centro y noreste de Chihuahua, así como este de Chiapas.

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: este de Sonora, norte de Sinaloa, este de San Luis Potosí, norte de Veracruz, suroeste de Oaxaca y costa y este de Guerrero.

Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm: Durango, Zacatecas y Guanajuato.

Asimismo, el organismo advirtió que los aguaceros podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos y deslaves.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias de hasta 150 milímetros, bajas temperaturas y fuertes vientos causados por el frente frío cuatro en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entidades con bajas temperaturas durante este sábado

La masa de aire frío favorecerá un ambiente fresco en el norte y noreste, principalmente durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas previstas son:

De -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, el ambiente caluroso se mantendrá en el occidente y sur, con máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y zonas costeras de Chiapas.

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SMN alerta por fuertes rachas de viento en diversas regiones

Además de las lluvias, se esperan vientos intensos en diferentes entidades, principalmente en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde las rachas llegarán a entre 50 y 70 km/h. También se pronostican:

Rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla.

Oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

El SMN señaló que el viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.