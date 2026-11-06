Hijo del Tecatito Corona conmueve con su reacción al saber que su padre regresa a la Selección Mexicana

Tecatito le dio la noticia y su emoción no tardó en llegar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jesús Manuel Corona, más conocido como Tecatito en la Liga Mexicana, no ocultó su emoción por volver a la Selección Mexicana de Futbol que decidió compartir esta noticia con toda su familia y la reacción de su hijo fue lo que más conmovió al público en las redes sociales.

En el video que grabó la esposa del Tecatito Corona, se observa como el jugador le explica a su hijo que nuevamente jugará en la Selección Nacional. De inmediato, el suspenso cambió a felicidad porque el futbolista, que se desempeña como extremo por derecha, se esforzó para volver a ser visto como una pieza clave para la ofensiva mexicana en el nuevo proyecto que encabeza el Kaiser Rafa Márquez.

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Jesús Corona, actual jugador del Club de Futbol Monterrey Rayados, logró ser una de las novedades que presentó el técnico, Rafael Márquez Álvarez, para volver al Tricolor tras más de cuatro años fuera de las convocatorias. Tecatito disputaría su segunda Copa del Mundo en Qatar 2022, pero no logró participar a causa de una grave lesión y en consecuencia su participación en el equipo nacional se empezó a olvidar durante el proceso mundialista del Vasco Javier Aguirre Onaindia.

Rafa Márquez tomará en cuenta a Jesús Corona para la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante la Selección de Jamaica, programada para el 14 y 17 de noviembre. El Kaiser enfrentará su primer reto oficial después de cuatro partidos sin victoria en los duelos de Fecha FIFA en septiembre y octubre.

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Jesús Manuel Corona le dio la noticia y su esposa grabó la reacción de su hijo

Corona volverá a portar la camiseta de la Selección Nacional a sus 33 años. Tecatito no jugó un partido con el Tricolor absoluto desde junio de 2022. Su última aparición en la cancha fue en el empate sin goles ante Ecuador en el compromiso no oficial que se celebró en Chicago, previo a la celebración del campeonato mundial en Qatar.

Ser considerado en la convocatoria de Rafa Márquez pone fin a una ausencia que atravesó los ciclos de: Gerardo Martino, Diego Cocca, Jaime Lozano y Javier Aguirre. Tecatito Corona no volvió a concentrar con la Selección Azteca desde el 2022, aun cuando regresó a la Liga MX para militar con el Club de Futbol Monterrey Rayados un año después.

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Rafa Márquez incluyó al veterano en una lista de 28 futbolistas para enfrentar a Jamaica en una eliminatoria que definirá uno de los boletos al Final Four de la Nations League de la Concacaf. México viajará a Kingston para encarar el juego de ida el 14 de noviembre y cerrará en casa el día 17 en el estadio BBVA, de Nuevo León, Monterrey,

La presencia del Tecatito se explica por su continuidad durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx y por las variantes que puede entregar en los costados. Corona ha participado en 13 partidos del campeonato nacional, 11 como titular, con dos goles y dos asistencias en 786 minutos con La Pandilla.

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Tecatito vuelve a la Selección Mexicana después de una lesión que lo dejó fuera de Qatar

Jesús Corona regresa a la convocatoria del Tricolor absoluto. EFE/Armando Arorizo/Archivo

La última etapa de Jesús Manuel Corona con México se interrumpió antes de la Copa del Mundo Qatar 2022. Después de los juegos amistosos, el entonces jugador del Sevilla español sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que le impidió asistir al torneo. El percance representó un freno para un futbolista que había tenido presencia constante en el proceso mundialista.

La lesión de Corona llegó durante su etapa en España y lo dejó sin posibilidad de competir por un lugar en la lista definitiva del Tata Gerardo Martino. Tras su recuperación, el futbolista mexicano tuvo que reconstruir su actividad competitiva. Su retorno a México con Rayados de Monterrey, en el 2023, abrió una nueva etapa en su carrera, aunque el llamado a la Selección Mayor tardó mucho tiempo.

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La nueva oportunidad llega en una etapa distinta para el Tecatito Corona. Ya no vuelve como una promesa surgida de Monterrey ni como el jugador que construyó una trayectoria europea con Twente, FC Porto y Sevilla, sino como un atacante con experiencia, recorrido internacional y conocimiento de los partidos de eliminación.

Jesús Manuel Corona suma 71 partidos con la Selección de México. Acumula diez goles y diez asistencias. Aportará en el equipo de Rafa Márquez un juego ágil por las bandas para encontrar a uno de los delanteros que convocó el excapitán para batir el marco de Jamaica y, de ser posible, regatear como él lo sabe hacer para hacer daño a los ‘Reggae Boyz’ y continúe en la mira del estratega nacional.

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Convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en la Concacaf Nations League

El Tri enfrentará a Jamaica en la Concacaf Nacions League. (Instagram/ ramonjuarez91)

Porteros:

Óscar García ( León )

Raúl Rangel ( Guadalajara )

Alex Padilla (Athletic Club)

Defensas:

Rodrigo Huescas ( FC Copenhague )

Kevin Álvarez ( Club América )

César Montes ( FC Lokomotiv Moscú )

Israel Reyes ( Club América )

Diego Campillo ( Chivas )

Johan Vásquez ( Genoa )

Jesús Orozco ( Cruz Azul )

Jesús Gallardo ( Toluca )

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

Gilberto Mora ( Club Tijuana )

Erick Sánchez ( Club América )

Santiago Sandoval ( Chivas )

Erik Lira ( Cruz Azul )

Luis Romo ( Chivas )

Obed Vargas ( Atlético de Madrid )

Álvaro Fidalgo ( Real Betis )

Andrés Montaño (Cruz Azul)

Delanteros:

Isaías Violante ( Club América )

Roberto Alvarado ( Chivas )

Armando León ( NK Osijek )

Armando González ( Olympiacos )

Santiago Giménez ( FC Porto )

Julián Quiñones ( Al-Qadisiya )

Jesús Corona ( Monterrey )

Alexis Vega (Toluca)