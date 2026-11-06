Capturan en Puebla a "El Morgan" y a "El Chino", ligados a la extorsión y el narcomenudeo en la localidad de Copales. @SSPGobPue

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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (MARINA), detuvo a dos presuntos generadores de violencia señalados por dedicarse al narcomenudeo y la extorsión en la localidad de Copales, municipio de Ayotoxco de Guerrero.

El operativo se realizó como resultado de diversas labores policiales. Las autoridades identificaron a los detenidos como Leo N., alias “El Morgan”, de 36 años, y José N., alias “El Chino”, de 23 años.

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Ambos también eran señalados por actos de intimidación contra la población, de acuerdo con la información difundida sobre la intervención.

Quiénes son los detenidos

Leo N., conocido como “El Morgan”, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, según los datos proporcionados por las autoridades. Su edad fue precisada en 36 años al momento de la detención.

José N., identificado con el alias de “El Chino”, tiene 23 años. El comunicado no detalla antecedentes penales previos en su caso, a diferencia de su acompañante.

A ambos se les señala como probables responsables de dedicarse al narcomenudeo, la extorsión y la generación de actos de intimidación contra los habitantes de la zona donde operaban.

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Aseguramientos durante la intervención

Durante el operativo realizado en la localidad de Copales, las fuerzas federales y estatales lograron el aseguramiento de distintos objetos relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a los detenidos.

Entre lo asegurado se encuentra un arma de fuego corta y 22 cartuchos útiles. A esto se suman más de 170 envoltorios con distintas sustancias ilícitas.

Capturan en Puebla a "El Morgan" y a "El Chino", ligados a la extorsión y el narcomenudeo en la localidad de Copales. @SSPGobPue

Las autoridades también reportaron el aseguramiento de dinero en efectivo y una motocicleta, elementos que fueron incorporados a las investigaciones correspondientes junto con el resto de los indicios recuperados en el lugar.

El conjunto de bienes asegurados, que incluye el armamento, las dosis de droga, el efectivo y el vehículo, quedó bajo resguardo como parte del expediente que se integra por el caso.

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Situación legal de los detenidos

Leo “N” y José N., junto con todos los indicios asegurados durante la intervención, quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

Las diligencias buscan establecer la responsabilidad de ambos en los delitos de narcomenudeo, extorsión y los señalamientos de intimidación atribuidos contra la población de la zona donde fueron detenidos.

Coordinación entre autoridades

La detención fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Marina, que participó en apoyo durante la intervención realizada en Copales.

El Gobierno del Estado de Puebla señaló que mantiene acciones coordinadas con autoridades federales orientadas a inhibir conductas que atenten contra la tranquilidad de las familias en el territorio poblano.

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Violencia en la zona

Ayotoxco de Guerrero se ubica en la Sierra Norte de Puebla y la detención de “El Morgan” y “El Chino” se suma a una serie de operativos que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal mantiene contra generadores de violencia en distintos puntos de la entidad.

Las manos de una persona detenida permanecen entrelazadas y sujetas por esposas metálicas tras los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel estatal, el panorama de extorsión muestra una tendencia a la baja. De enero a septiembre de 2026, Puebla registró una tasa de 1.85 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, una disminución del 30.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el informe “Comportamiento de la extorsión por regiones económicas, 2015-2026” de México Evalúa.

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Puebla se ubica por debajo de la media nacional, fijada en 6.36 víctimas por cada 100 mil habitantes. Dentro del estado, la capital poblana concentra la mayor incidencia, con 64 víctimas y una tasa de 3.4, mientras San Martín Texmelucan reportó cinco casos.

El mismo informe advierte que Puebla ocupa el primer lugar nacional en robo a transportista, con una tasa de 12.34 víctimas por cada 100 mil habitantes, y el tercer lugar en robo de vehículo, con 97.63 casos por cada 100 mil habitantes.