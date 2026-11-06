México

Eugenio Derbez despide a María Alicia Delgado con homenaje en video

El actor compartió una escena del clásico segmento cómico “Alz y Heimer” para dar el último adiós a su compañera de elenco

Dos personas caracterizadas como ancianos con pelucas grises, gafas y prendas de lana miran hacia el frente
Eugenio Derbez rindió homenaje a María Alicia Delgado con un video del sketch “Alz y Heimer”. (Especial)
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El actor Eugenio Derbez despidió a la comediante María Alicia Delgado tras confirmarse su fallecimiento a los 77 años el 4 de noviembre.

El comediante rompió el silencio en sus plataformas digitales después de más de 24 horas del deceso de la actriz. La publicación acumuló miles de reacciones y cientos de mensajes en sus primeras horas de difusión.

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María Alicia Delgado enfrentaba un diagnóstico de cáncer detectado dos años atrás. La actriz continuó trabajando en foros de televisión hasta los 76 años para solventar los gastos de su hijo Rafael, quien padece una discapacidad auditiva.

Derbez publicó homenaje en video con el sketch de “Alz y Heimer”

El mensaje difundido por Derbez en su cuenta de Instagram prescindió de textos extensos. El actor y productor acompañó la publicación únicamente con dos figuras: un corazón negro y una paloma blanca.

El material audiovisual abrió con escenas del segmento cómico grabado en foros de Televisa. El fragmento rescató una de las emisiones del programa Derbez en cuando, transmitido entre 1998 y 1999, con la frase en mayúsculas: “Descanse en paz María Alicia Delgado”.

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Escena del segmento cómico grabado para el programa Derbez en cuando a finales de los años noventa en los foros de Televisa.
Escena del segmento cómico grabado para el programa Derbez en cuando a finales de los años noventa. (Captura de pantalla )

En esa producción, ambos actores interpretaron a dos adultos mayores con problemas de memoria que sostenían diálogos cotidianos marcados por confusiones constantes. La dinámica del sketch funcionó como un teléfono descompuesto frente a las cámaras.

Hacia el final del clip, la edición dio paso a una fotografía en blanco y negro de la actriz caracterizada con peluca y anteojos. La imagen portó un listón negro de luto y la leyenda María Alicia Delgado 1949-2026.

Los televidentes reaccionaron al homenaje recordando frases del personaje y desearon que la actriz descanse en un sitio donde “no se le vaya el avión”.

El actor compartió una fotografía luctuosa y escenas de su trabajo conjunto tras confirmarse el fallecimiento.
El actor compartió una fotografía luctuosa y escenas de su trabajo conjunto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz. (IG: ederbez)

Una relación profesional iniciada a finales de los años ochenta

El vínculo laboral entre ambos comediantes comenzó una década antes de la creación de la pareja de ancianos. Delgado y Derbez compartieron pantalla por primera vez en el programa de variedades ¡Anabel!, encabezado por Anabel Ferreira.

A finales de los años noventa, Derbez convocó a Delgado para integrarse al elenco de sus proyectos individuales. La actriz asumió el papel de Alz, la compañera de Heimer, caracterizado por el propio comediante con peluca canosa y chaleco verde.

El éxito de la rutina extendió la presencia del personaje a emisiones posteriores como XHDRBZ. Delgado consolidó ese rol como uno de los trabajos más populares de su carrera en la televisión abierta nacional.

Los actores interpretaron a dos adultos mayores marcados por constantes problemas de memoria en la pantalla chica.
Los actores interpretaron a dos adultos mayores marcados por constantes problemas de memoria. (Especial )

Compañeros del gremio artístico como Carlos Bonavides señalaron durante las exequias que la comediante postergó etapas de su tratamiento médico contra el cáncer para acompañar la formación académica de su hijo.

Rafael concluyó recientemente sus estudios profesionales, tras la muerte de la intérprete, familiares y colegas evalúan los mecanismos de respaldo para el joven ante la ausencia definitiva de su padre.

María Alicia Delgado y su hijo Rafael
la comediante postergó etapas de su tratamiento médico contra el cáncer para acompañar la formación académica de su hijo. (Archivo)

La despedida ocurrió entre controversias de Vadhir y José Eduardo Derbez

El homenaje de Eugenio Derbez se presentó en una semana marcada por señalamientos legales y conflictos personales dentro de su círculo familiar directo.

Su hijo Vadhir Derbez enfrenta una denuncia formal ante la FGR por presunto abuso sexual. La firma jurídica Vega Mac Gregor Arellano, representante de la denunciante, canceló de última hora una conferencia de prensa convocada para el 5 de noviembre en la cual se informaría el estatus de la carpeta.

La defensa de la presunta víctima solicitó reuniones de seguimiento con autoridades federales para pedir que la investigación avance bajo protocolos de género. El actor rechazó las acusaciones presentadas en su contra.

José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Eugenio Derbez posan alineados frente a un fondo azul y blanco con texto en letras rojas
El homenaje de Eugenio Derbez se presentó en una semana marcada por señalamientos legales y conflictos personales dentro de su círculo familiar directo. (Especial)

En paralelo, José Eduardo Derbez enfrentó el impacto mediático tras formalizar la ruptura de su relación de casi seis años con la creadora digital Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

La separación generó especulaciones en plataformas digitales sobre presuntas infidelidades vinculadas al futbolista César Romo. José Eduardo declaró ante reporteros que conocía las versiones y descartó iniciar confrontaciones con la madre de su hija.

El actor reconoció en una emisión reciente de podcast que los escándalos acumulados alrededor de su familia le provocan insomnio y estrés. Las polémicas coincidieron con los promocionales del estreno de la nueva temporada de la serie De viaje con los Derbez, grabada en África.

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