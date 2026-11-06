Diego Luna sorprende al público al aparecer en la primera función de Ceniza en la boca en México

Diego Luna presenta “Ceniza en la boca” ante su primer público en México. (Selene Joselyn Miranda Lara)

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Diego Luna sorprendió al público de la primera función anunciada de Ceniza en la boca en Cinemex Manacar, donde presentó su nueva película como director y pidió a los asistentes recomendarla si conectaban con la historia.

El actor y cineasta mexicano acudió a la función de las 17:20 horas del 5 de noviembre, la primera de las proyecciones especiales difundidas por Cinemex. Frente a los espectadores, Luna tomó una fotografía de la sala y celebró que fueran los primeros en ver la cinta en el país.

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“Ustedes no lo saben, pero yo creo que son el primer público que va a ver nuestra película en el país”, dijo Luna antes de que comenzara la proyección. “Me da muchísimo gusto que estén aquí, que vengan al cine tan temprano”.

La presencia del director convirtió la función en una presentación directa de la película ante sus primeros asistentes. Luna habló sobre los cuatro años de trabajo detrás del proyecto y describió el estreno ante el público como el inicio de una nueva etapa para la obra.

Luna pidió al público respaldar la película durante su primer fin de semana

El cineasta explicó que Ceniza en la boca había recorrido festivales internacionales y se había estrenado previamente en España, pero aseguró que la exhibición ante el público mexicano tenía otro peso para el equipo.

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“Para nosotros, este es el lugar más especial, el lugar más importante”, expresó. Luna también confesó sentir nervios antes de la proyección: “Ya no puedo corregir la película, la que van a ver ya la hice, pero se siente un poquito como ese nervio teatral antes de empezar”.

Durante su intervención, pidió a los asistentes apoyar el paso comercial de la cinta si les gustaba. “Si ustedes creen que hay alguien allá afuera que tiene que ver esta película, por favor, háganle saber que lo tienen que hacer este fin de semana”, señaló.

Luna advirtió que la asistencia durante los primeros días puede definir la permanencia de una película en cartelera. “Si el público no asiste al cine y a ver las películas en el cine en su primer fin de semana, lo más probable es que esas películas desaparezcan de las salas”.

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El director también hizo una broma con los espectadores: “Si a ustedes no les gusta la película, les pido que guarden silencio unas dos, tres semanas para que no nos ahuyenten a nadie”.

El director pide a los asistentes recomendar Ceniza en la boca durante su primer fin de semana en cartelera si conectan con la historia. (Europa Press)

Ceniza en la boca adapta la novela de Brenda Navarro

La película parte de la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro. Luna explicó que el proyecto no busca trasladar el libro de forma literal a la pantalla, sino construir una obra que surgiera de su propia lectura del material.

“Decidimos hacer una película con él, mas no una versión cinematográfica del libro, porque para mí eso es una injusticia con cualquier libro y también con cualquier película”, comentó durante la función.

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Para Luna, la historia aborda “las ausencias”, la relación entre una hija y su madre, la distancia y “los huecos que uno carga”. Añadió que el proceso convirtió la película en un trabajo colectivo, desde las interpretaciones y la fotografía hasta la mirada final del público.

“Ahora es la película que ustedes ven, ahora es ustedes dónde se ponen además en esa historia. Y en ese momento pasa la magia del cine, que es que ya no nos pertenece a nosotros, sino les pertenece a ustedes”, afirmó.

La trama sigue a Lucila, una joven mexicana de 21 años que llega a España con su hermano menor para reencontrarse con su madre, Isabel, quien había emigrado ocho años antes. En ese proceso enfrenta discriminación, empleos precarios y la responsabilidad de cuidar a su hermano.

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Ceniza en la boca adapta la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro sin trasladarla de forma literal a la pantalla.

La cinta ya obtuvo un premio al Mejor Guion en Roma

Luna escribió Ceniza en la boca junto con Abia Castillo y Diego Rabasa. La película recibió el premio a Mejor Guion en la edición 21 del Festival de Cine de Roma, donde compitió en la sección Progressive Cinema.

El reparto está encabezado por Anna Díaz como Lucila y cuenta con Adriana Paz en el papel de Isabel. También participan Luisa Huertas, Irene Escolar, Sergio Bautista, Benny Emmanuel y Guillermo Ríos.

La producción es una coproducción entre México y España de La Corriente del Golfo, Animal de Luz Films, Inicia Films y Perro Azul. Su recorrido internacional incluyó su estreno mundial en el Festival de Cannes y una participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio Agenda 2030.

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Antes de despedirse de la sala, Luna pidió a los asistentes compartir sus impresiones sobre el trabajo de Díaz. “Si les gusta el trabajo de la actriz, y se los digo porque estoy casi seguro que les va a gustar, hace un trabajo excepcional, por favor, escríbanle”.

Que conste que ya les dijimos 😮‍💨 pic.twitter.com/7eHw10sT8N — Cinemex (@Cinemex) November 5, 2026

El anuncio contempla dos funciones más el 5 de noviembre

El anuncio difundido en las redes de Cinemex contempla dos funciones adicionales de Ceniza en la boca este 5 de noviembre: una en Cinemex Insurgentes a las 20:20 horas y otra en Cinemex Cuauhtémoc a las 21:20 horas.

Las funciones forman parte de la jornada de exhibición anunciada por Cinemex para el estreno de la película en salas mexicanas.