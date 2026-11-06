Aficionado que se disfrazó de “Costalito” cumple el sueño de conocer a los jugadores de Cruz Azul

La afición ayudó a que conociera a sus ídolos a la botarga del equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el Día de Muertos, un pequeño aficionado del Club de Futbol Cruz Azul se volvió viral al disfrazarse de Costalito en su versión de vampiro. El club le cumplió el sueño de conocer a la botarga y convivir con futbolistas del primer equipo antes de su viaje a Nuevo León, Monterrey para enfrentar a Tigres UANL en la penúltima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

“Un día inolvidable”, así definió la experiencia el niño que se disfrazó de Costalito. En un video grabado en el Centro de Alto Rendimiento de Cruz Azul, aparece junto a la mascota y saluda a Charly Rodríguez, Erik Lira, Alan Mozo, Gonzalo Piovi, José Paradela, Gabriel Fernández, Willer Ditta, Jeremy Márquez y otros integrantes del plantel celeste.

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La invitación del Club de Futbol Cruz Azul le permitió conocer al verdadero Costalito y acercarse a los jugadores que conquistaron la décima estrella para la Máquina. Los futbolistas lo recibieron con cariño por su apoyo al equipo desde pequeño. “¿Cómo estás? Estás mejor que él sabías”, dijo Erik Lira.

Un niño con disfraz de Costalito recorre las instalaciones de Cruz Azul, donde es recibido por jugadores del equipo. y sale a una cancha junto a la mascota del club.

Para cerrar una jornada que difícilmente olvidará, Cruz Azul le regaló al niño la camiseta oficial del equipo. Tras quitarse el disfraz de Costalito, se la probó y dijo: “Arriba el Cruz Azul!”. El aficionado también besó el escudo y reunió las firmas de los jugadores que integran el primer equipo en el actual torneo de la Liga MX.

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Cruz Azul calificado busca el liderato general rumbo a la Liguilla del Apertura 2026

Venció al Club León en la cancha del estadio Azteca. REUTERS/Luis Cortés

El campeón Cruz Azul ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla del Apertura 2026, pero todavía mantiene abierta la pelea por el liderato general. La Máquina empata en puntos con el Club de Futbol América y Chivas de Guadalajara, con 29, después de 15 jornadas y buscará cerrar la fase regular en la primera posición para llegar a los Cuartos de Final como el mejor de la clasificación.

El conjunto que dirige Joel Huiqui selló su pase a las finales luego de vencer 2-1 al Club León. Ese resultado coloca a los celestes en la tercera posición de la tabla, por debajo de América y Chivas debido a la diferencia de goles. Cruz Azul tendrá dos visitas al hilo que definirán su lugar en la fase de los ocho mejores del campeonato mexicano de Primera División.

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Este sábado 7 de noviembre, el club capitalino enfrentará a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Cruz Azul no considerará este compromiso como un duelo de trámite. El cuadro celeste no gana en El Volcán desde aquella victoria por 2-3 en el Torneo Apertura 2022. Los Felinos, eliminados del certamen, tratarán de frenar el paso invicto del campeón.

El cotejo en el Universitario estaba previsto a las 17:00 horas, sin embargo la Liga Mx informó sobre un cambio de horario. “El partido Tigres vs Cruz Azul, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 cambiará de horario. Originalmente programado a las 17:00 horas, se realizará a las 19:00 horas. del sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario”, informó el campeonato.

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José Paradela festeja el gol vs Club León. REUTERS/Luis Cortes

Después de su visita a los Tigres UANL, la Liga Mx detendrá sus actividades para la Fecha FIFA de noviembre. La Máquina del Cruz Azul seguirá con sus entrenamientos para el juego en casa del Club Deportivo Guadalajara Chivas. La cita será en el estadio Akron el 22 de noviembre y si planea cerrar los juegos de Liguilla en condición de local, deberá sumar la mayor cantidad de puntos.

Resultados de Cruz Azul en el Apertura 2026

La Máquina liga partidos sin derrota en el cierre de la campaña. REUTERS/Luis Cortes

En lo que va del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, el campeón Cruz Azul registra un balance de nueve triunfos, dos tablas y cuatro reveses. A continuación los antecedentes oficiales de la Máquina Celeste en la fase regular del presente certamen:

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Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul ( Victoria )

Cruz Azul 2-1 Puebla ( Victoria )

Cruz Azul 2-3 Atlante ( Derrota )

Tijuana 2-1 Cruz Azul ( Derrota )

Cruz Azul 0-2 Atlas ( Derrota )

Necaxa 1-3 Cruz Azul ( Victoria )

Cruz Azul 1-0 Santos Laguna ( Victoria )

Cruz Azul 4-3 América ( Victoria )

Monterrey 1-0 Cruz Azul ( Derrota )

Cruz Azul 3-3 Toluca ( Empate )

Pumas 3-3 Cruz Azul ( Empate )

Cruz Azul 5-0 FC Juárez ( Victoria )

Pachuca 1-2 Cruz Azul ( Victoria )

Querétaro 1-3 Cruz Azul ( Victoria )

Cruz Azul 2-1 Club León (Victoria)