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Quién es Armando León, el delantero de NK Osijek que Rafa Márquez convocó ante Jamaica

Rafa Márquez incorporó al atacante de 26 años, titular del NK Osijek croata, para los cuartos de final de la Concacaf Nations League

Armando León fue convocado por Rafa Márquez para la Selección Mexicana (X/ @nkosijek)
Armando León fue convocado por Rafa Márquez para la Selección Mexicana (X/ @nkosijek)
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Armando León recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El delantero de 26 años milita actualmente en el NK Osijek, de la primera división de Croacia, y llega como una alternativa ofensiva, con la ausencia de Raúl Jiménez por lesión se abrió la posibilidad para que León se pruebe en el Tricolor.

León llegó al Osijek como agente libre durante la temporada en curso y en poco tiempo se ganó el puesto de titular. Hasta el momento, el delantero mexicano acumula un total de cinco anotaciones en 13 partidos disputados, 11 de ellos ha empezado como titular.

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Armando León se consolidó rápidamente como referente del ataque del club balcánico, que marcha en el tercer lugar de la clasificación. De acuerdo con el sitio Transfermarkt, especializado en transferencias de futbolistas, León tiene un valor en el mercado de 1.2 millones de euros.

Rafa Márquez publicó su lista oficial de convocados para los cuartos de final de la Nations League Concacaf, entre las novedades sobresale el regreso del Tecatito Corona y Quiñones (X/ @miseleccionmx)

¿Quién es Armando León?

Armando León nació en Ensenada el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California y se desempeña como delantero. Su convocatoria a la Selección Mexicana sorprendió a buena parte de la afición, ya que hasta hace pocos meses era un nombre prácticamente desconocido para el gran público, pues la afición poco recordaba del jugador cuando compitió en la liga mexicana.

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Con sus 1.89 metros de estatura, el juego aéreo figura entre sus principales cualidades como atacante, por lo que este nuevo perfil en el combinado nacional ha generado inquietud y curiosidad en la afición. Y es que, debido a la poca difusión de la liga de Croacia, Armando se presenta como una novedad en selección.

Armando León Reséndez es un canterano del club Pachuca, sin embargo, permaneció en categorías inferiores de Grupo Pachuca hasta que fue cedido al club León, quien le dio oportunidad y empezó compitiendo en la sub-20, sub -21 de La Fiera, lo que lo convirtió en el campeón de goleo de su categoría.

El mexicano se ha consagrado como una pieza clave del equipo NK Osijek.
El mexicano se ha consagrado como una pieza clave del equipo NK Osijek. (IG NK Osijek)

En aquel entonces, Nacho Ambriz dirigía el primer equipo de León y le dio la oportunidad de entrenar con los de Primera División. Debutó en la temporada 2019 - 2020, su primer juego fue en marzo de 2020 ante Juárez FC y se estrenó con el dorsal 201, en aquel partido participó con una anotación y se perfiló como uno de los talentos de la cantera de León, pero desde el inicio de su carrera enfrentó dificultades para mantenerse en Primera División.

La pandemia de COVID-19 frenó su proceso, al cancelarse el torneo 2019 y el surgimiento del Guardianes 2021 Armando no regresó con el mismo ritmo y tuvo pocos minutos así como anotaciones. Con el León disputó nueve partidos oficiales, anotó un gol y formó parte de los planteles que ganaron el torneo Guardianes 2020 y la Leagues Cup 2021.

Para la temporada 2022 - 2023 se fue a la Liga de Expansión MX con los Alebrijes de Oaxaca. Antes de llegar a Croacia, el delantero tuvo un recorrido por el futbol de Andorra, donde militó en el Rangers FC y el FC Santa Coloma. Su llegada al Osijek como agente libre representa el escalón más alto de su trayectoria en Europa hasta ahora.

En la Liga MX, Armando León disputó nueve partidos oficiales y anotó un gol con León (Instagram/ @armando.leonr)
En la Liga MX, Armando León disputó nueve partidos oficiales y anotó un gol con León (Instagram/ @armando.leonr)

Con el conjunto croata, Armando logró consolidarse como uno de los atacantes más sobresalientes del club. Recientemente, el delantero mexicano marcó un doblete en el triunfo 4-2 del NK Osijek sobre el GNK Dinamo Zagreb durante la séptima jornada de la Primera Liga de Croacia, resultado con el que llega a 5 goles y se coloca como sublíder de goleo del torneo.

León abrió el marcador al minuto 12, luego de un desborde por la banda derecha y un centro al área. El mexicano ganó la posición a la defensa visitante y remató con la pierna derecha ante el arquero Dominik Kotarski para el 1-0.

Armando León se mantiene como uno de los jugadores más importantes en la ofensiva del Nk Osijek (IG/ @armando.leonr)
Armando León se mantiene como uno de los jugadores más importantes en la ofensiva del Nk Osijek (IG/ @armando.leonr)

El segundo tanto llegó al 35, tras una jugada colectiva que incluyó un pase filtrado de Simun Mikolcic. León anticipó al central Sergi Domínguez y definió con un disparo raso cruzado para ampliar la ventaja antes del descanso.

El equipo local mantuvo la presión sobre la salida del Dinamo Zagreb y completó su cuenta ofensiva con anotaciones de Luka Vrbančić al 59 y Domagoj Bukvić al 90+6′.

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