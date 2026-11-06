Rafa Márquez confirma convocatoria al Tri para duelos de noviembre: sin Henry Martín ni Malagón

Rafa Márquez publicó su lista oficial de convocados para los cuartos de final de la Nations League Concacaf, entre las novedades sobresale el regreso del Tecatito Corona y Quiñones (X/ @miseleccionmx)

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La espera terminó, Rafa Márquez compartió la lista oficial para la fecha FIFA de noviembre. El entrenador de la Selección Mexicana convocó a 28 jugadores para que el Tri dispute los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf (Concacaf Nations League) frente a Jamaica, en una serie de ida y vuelta que se jugará del 14 al 17 de noviembre de 2026.

La convocatoria, publicada mediante el Comunicado de Prensa de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirma alguna de las filtraciones que se manejaron en días previos. Jesús Tecatito Corona está de regreso luego de estar ausente por cuatro años; fue en 2022 su último llamado antes de una lesión que lo dejó fuera del Mundial Qatar 2022 y el más reciente 2026.

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Otra de las novedades es la presencia de Santiago Sandoval, el juvenil de Chivas vivirá su primer torneo oficial con la selección mayor tras tener un primer llamado en los duelos amistosos. El llamado de Alexis Vega también marca el fin de las especulaciones que el mismo jugador de Toluca inició al amenazar con un posible retiro de selección.

Rafa Márquez confirma convocatoria al Tri para duelos de noviembre (REUTERS/Raquel Cunha)

Y entre las grandes ausencias destaca que Henry Martín no logró colarse entre los llamados por el Káiser, aunque está viviendo un buen momento con América, no fue suficiente para ser considerado. Luis Ángel Malagón tampoco figuró en el listado y Márquez optó por darle una oportunidad a Óscar García y Alex Padilla.

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Edson Álvarez y Jorge Sánchez habituales jugadores considerados en la defensa tampoco figuraron en este listado para la Nations League.

Convocatoria de Selección Mexicana

La portería quedó en manos de tres guardametas:

Óscar García (León)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Alex Padilla (Athletic de Bilbao)

La línea defensiva suma ocho elementos y combina experiencia de la Liga MX con presencia europea:

Rodrigo Huescas (FC Copenhague)

Kevin Álvarez (club América)

César Montes (FC Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (club América)

Diego Campillo (Chivas)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Orozco (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Tecatito Corona regresó a Selección Mexicana después de una ausencia de cuatro años (REUTERS/Cristian De Marchena)

El mediocampo, integrado por ocho jugadores, presenta los nombres más cotizados de la convocatoria. Obed Vargas milita en el Atlético de Madrid y Álvaro Fidalgo en el Real Betis; ambos son los únicos centrocampistas convocados con club en LaLiga española. Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo y Santiago Sandoval (ambos de Guadalajara) aportan el peso de la liga local.

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Mediocampistas:

Gilberto Mora (Club Tijuana)

Erick Sánchez (América)

Santiago Sandoval (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Andrés Montaño (Cruz Azul)

La delantera es la línea con mayor concentración de jugadores en el extranjero. Santiago Giménez, delantero del FC Porto, encabeza una ofensiva que también cuenta con Armando La Hormiga González (Olympiacos, Grecia), Julián Quiñones (Al-Qadisiya, Arabia Saudita) y Armando León (NK Osijek, Croacia) la novedad de Rafa Márquez para esta fecha.

Julián Quiñones está de vuelta con selección ( EFE/ Sashenka Gutiérrez)

Delanteros:

Isaías Violante (club América)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando León (NK Osijek)

Armando González (Olympiacos)

Santiago Giménez (FC Porto)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya)

Jesús Corona (Monterrey)

Alexis Vega (Toluca)

De los 28 convocados, ocho pertenecen a clubes de la Liga MX que militan en equipos de Guadalajara, con cuatro jugadores: Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Luis Romo y Raúl Tala Rangel. América aporta tres futbolistas de campo: Kevin Álvarez, Israel Reyes y Erick Sánchez, además del delantero Isaías Violante.

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México se prepara para enfrentarse a Jamaica

Rafa Márquez iniciará su concentración el 8 de noviembre (REUTERS/Raquel Cunha)

El Tri enfrentará a Jamaica en dos partidos: el primero como visitante y el segundo en casa, en el Estadio BBVA en Monterrey. México iniciará su preparación el 8 de noviembre en Mayakoba, Riviera Maya, donde el grupo permanecerá concentrado hasta el 12 de noviembre antes de volar a la capital jamaicana.

El partido de ida se disputará el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, horario local de Kingston (19:00 horas, Ciudad de México), en el National Stadium de esa ciudad. La vuelta, el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, tendrá como sede el Estadio Monterrey, en Nuevo León.

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