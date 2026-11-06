México

Roberto Velasco responde a sacerdote discriminado en oficinas de la SRE tras negarle renovación de pasaporte

El canciller mexicano aseguró que la dependencia respeta de manera plena la libertad religiosa

Roberto Velasco responde a sacerdote discriminado en oficinas de la SRE tras negarle renovación de pasaporte. (Foto: RS)
Roberto Velasco responde a sacerdote discriminado en oficinas de la SRE tras negarle renovación de pasaporte. (Foto: RS)
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Luego de que se viralizara en redes sociales la denuncia del sacerdote Alberto Medel por acciones discriminatorias en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ubicadas en la alcaldía Coyoacán, el titular de la dependencia Roberto Velasco salió a dar respuesta a lo ocurrido.

Sacerdote denuncia discriminación en oficina de la SRE

El 4 de noviembre, el religioso compartió que asistió a las oficinas de la dependencia ubicadas en Coyoacán, donde pretendía realizar la renovación de su pasaporte, sin embargo, el incidente ocurrió al momento de la toma de fotografía.

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“A la hora de la fotografía y los datos biométricos el joven que me atendió me dijo que no me podía tomar la fotografía con el traje eclesiástico, que debía quitármelo”, detalló el sacerdote católico.

Tras el comentario del servidor público, Alberto Medel mencionó que se refirió a él con respeto, negándose a retirarse la vestimenta, por lo que el joven llamó a la supervisora, quien le comentó “que no podían hacerme la fotografía con traje eclesiástico”.

Ante la negativa en la atención brindada, el religioso hizo referencia al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual precisa el derecho de toda persona a ser fotografiada en documentos oficiales con la vestimenta deseada, aún cuando sea característico de una religión.

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“Le dije que era mi derecho venir de la forma de acuerdo a mi estado de vida mientras mi rostro fuera perfectamente visible, incluso le dije que recientemente se había promovido una ley para que las mujeres islámicas pudieras salir en sus identificaciones oficiales con el hijab”, relató el sacerdote de Xochimilco.

El trámite siguió su curso pese a lo sucedido y fue instado a esperar para la entrega del documento, luego de un tiempo, “me llamaron a una oficina. Una señora que no se presentó ni por nombre ni por cargo y con una actitud hostil desde el principio, me dijo tajantemente que no me iban a tramitar el pasaporte con la fotografía con traje eclesiástico, que debía quitármelo”.

Roberto Velasco responde a sacerdote discriminado en oficinas de la SRE tras negarle renovación de pasaporte. (Foto: RS)
Roberto Velasco responde a sacerdote discriminado en oficinas de la SRE tras negarle renovación de pasaporte. (Foto: RS)

Pidió que le fuera mostrado el reglamento interno o la ley que mandata lo que le instaban a hacer, destacando como su derecho a la libertad de religión pretendía ser coartado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, solo por solicitar la renovación de su pasaporte:

“La mujer que, de forma autoritaria y apoyada por un policía que estaba atrás de ella, en clara actitud de intimidación, me obligó a despojarme de mi ropa eclesiástica, naturalmente no me dijo que no me darían el pasaporte, pero era claro, o eso o nada, incluso me “regañó” porque era “el primero” de los sacerdotes que se negaba a tal medida”.

Advirtió que ningún reglamento interno en las secretarías debe estar por encima de la Constitución, la cual protege la libertad de culto en el artículo 34, rechazando el trato recibido por servidores públicos de la dependencia:

“Hoy fui objeto de discriminación se vulneraron mis Derechos Humanos y fui humillado por claras expresiones anticlericales y de cristianofobia. Con muy pocas esperanzas de ser atendido, como una expresión más de la indefensión de los ciudadanos comunes, y más los de segunda clase, quedo atento a su respuesta”.

El canciller respondió a los actos contra Alberto Medel

A través de un breve mensaje en redes sociales, el canciller Roberto Velasco Álvarez contestó el mensaje publicado por Alberto Medel, a quien comentó que procederían a revisar el actuar del personal tras la discriminación vivida.

“He instruido que se le tome nuevamente la fotografía con su vestimenta eclesiástica y se le expida el pasaporte. En la SRE se respeta plenamente la libertad religiosa. Revisaremos la actuación del personal y la disposición interna que se le aplicó”, escribió el canciller.

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