EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 5 de noviembre: lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Se esperan lluvias en el sur del país
El pronóstico del clima para este jueves 5 de noviembre contempla lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Tabasco y el sur de Veracruz, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Algunas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.
En el occidente y centro del país se esperan chubascos en Jalisco, Colima, Estado de México y Morelos, mientras que la Ciudad de México tendrá lluvias aisladas. El frente frío número 4 permanecerá estacionario en el noreste, con precipitaciones fuertes en el norte de Tamaulipas y el sur de Veracruz.
También se pronostican chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla.
En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables y escasa probabilidad de lluvia en el noroeste y la Mesa del Norte.