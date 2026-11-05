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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 5 de noviembre: lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

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06:01 hsHoy

Se esperan lluvias en el sur del país

El pronóstico del clima para este jueves 5 de noviembre contempla lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Tabasco y el sur de Veracruz, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Algunas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

En el occidente y centro del país se esperan chubascos en Jalisco, Colima, Estado de México y Morelos, mientras que la Ciudad de México tendrá lluvias aisladas. El frente frío número 4 permanecerá estacionario en el noreste, con precipitaciones fuertes en el norte de Tamaulipas y el sur de Veracruz.

También se pronostican chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables y escasa probabilidad de lluvia en el noroeste y la Mesa del Norte.

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