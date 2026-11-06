Mastografías gratis en Coyoacán durante noviembre de 2026: fechas y colonias donde se realizarán los estudios

Las residentes de Coyoacán de 40 años o más podrán acceder a mastografías gratuitas durante noviembre de 2026 en siete sedes de la alcaldía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía Coyoacán realizará mastografías gratuitas en siete puntos de la demarcación durante noviembre de 2026, como parte de una acción social enfocada en la detección y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

Las jornadas están previstas entre el 3 y el 30 de noviembre en colonias como Educación, Copilco, Viejo Ejido y Campestre Churubusco, con sedes instaladas en calles, avenidas y espacios comunitarios.

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La campaña busca facilitar el acceso a estudios preventivos para residentes de Coyoacán. La detección temprana puede identificar lesiones antes de que produzcan síntomas y permite que el personal de salud determine los pasos médicos que correspondan.

Fechas y lugares de las mastografías gratuitas en Coyoacán

La jornada de mastografías gratuitas comenzará a las 08:00 en cada sede programada. El calendario de noviembre de 2026 incluye los siguientes puntos:

Martes 3 de noviembre: colonia Educación, Foro Cultural El Caracol, Unidad Habitacional Tlalpan.

Viernes 6 de noviembre: Copilco el Alto, calle Leopoldo Salazar, esquina con Ezequiel Ordóñez.

Martes 17 de noviembre: Copilco el Bajo, calle 21 de Agosto, entre las calles Victoria y Cuauhtémoc.

Viernes 20 de noviembre: Viejo Ejido, avenida El Bordo, esquina con Ejido.

Martes 24 de noviembre: Campestre Churubusco, Cerro del Cubilete, esquina con avenida Cerro de las Torres.

Viernes 27 de noviembre: Integración Latinoamericana, avenida Copilco, esquina con Cerro del Agua, dentro de la Unidad Habitacional.

Lunes 30 de noviembre: APR, camellón del Mercado Alianza Popular Revolucionaria.

La convocatoria no informa la hora de cierre de las jornadas ni precisa si existe un número limitado de estudios por sede.

La jornada de mastografías gratuitas comenzará a las 08:00 en cada sede programada. (Alcaldía Coyoacán)

Requisitos para acceder a las mastografías gratuitas en Coyoacán

La acción social está dirigida a personas de 40 años o más que tengan domicilio en la Alcaldía Coyoacán. Las solicitantes deberán acudir personalmente y entregar una solicitud por escrito para ingresar al programa, con el apartado de antecedentes de salud que solicite la unidad administrativa responsable.

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También deberán presentar una copia de una identificación oficial vigente con domicilio en Coyoacán. Se aceptan la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional o la licencia para conducir.

Si la identificación no incluye el domicilio, se deberá entregar una copia de un comprobante correspondiente al ejercicio 2026. La convocatoria acepta recibos de predial, agua, gas, luz o teléfono fijo.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) solo se solicitará si no aparece en la identificación oficial. Además, es indispensable proporcionar un correo electrónico vigente, ya que los resultados serán enviados por esa vía.

Para realizarse el estudio, las asistentes deberán presentarse con el baño del día y las axilas depiladas. También deberán evitar desodorante, perfume, crema y talco en las axilas y los senos.

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La campaña establece, además, que debe haber transcurrido un año desde la última mastografía.

La acción social está dirigida a personas de 40 años o más que tengan domicilio en la Alcaldía Coyoacán. (FUCAM Cáncer de Mama﻿)

La mastografía permite detectar lesiones antes de que aparezcan síntomas

La mastografía es un estudio radiográfico que utiliza un equipo especializado llamado mastógrafo para buscar anormalidades en las mamas. De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, permite identificar posibles lesiones en etapas iniciales, cuando todavía no son palpables para la paciente ni durante una revisión médica.

Las imágenes obtenidas son analizadas por un médico radiólogo, quien determina si existe alguna tumoración. Una alteración puede corresponder a una lesión benigna o presentar señales que requieran estudios adicionales para descartar cáncer.

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La mastografía no previene el cáncer de mama. Su función es localizarlo si está presente, con el objetivo de que la paciente reciba una valoración y, en su caso, atención médica en una etapa temprana.

El Gobierno de México recomienda realizar una mastografía de detección cada dos años a las mujeres de 40 a 69 años que no presenten signos o síntomas sospechosos. En las mujeres menores de 40 años, el estudio no se indica de forma rutinaria porque la densidad del tejido mamario puede limitar su confiabilidad.

La mastografía de diagnóstico, en cambio, debe ser indicada por un médico cuando durante la exploración clínica o en un estudio de detección aparezca una lesión sospechosa. La periodicidad puede cambiar según los antecedentes personales, los antecedentes familiares y la valoración individual de cada paciente.

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El procedimiento tarda pocos minutos. La paciente recibe una bata y se retira la ropa de la cintura para arriba. Después, un técnico radiólogo coloca cada mama entre dos placas del mastógrafo y la comprime durante algunos segundos para obtener las radiografías.

La compresión permite conseguir imágenes de calidad con la menor cantidad de radiación posible. La experiencia puede resultar molesta o dolorosa para algunas personas, aunque la radiación emitida por el equipo es mínima y se dirige directamente a la mama.

El Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva señala que la mastografía puede detectar entre 80% y 90% de los cánceres en mujeres sin signos ni síntomas. Su eficacia aumenta cuando se complementa con historia clínica, identificación de factores de riesgo y exploración clínica.

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El Gobierno de México recomienda realizar una mastografía de detección cada dos años a las mujeres de 40 a 69 años que no presenten signos o síntomas sospechosos. Freepik

México registró su mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama en una década

La Plataforma Demográfica, con datos de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional de Población, reportó una tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama de 18,1 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más en 2024.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica registró 20.501 casos de cáncer de mama en mujeres y 273 en hombres entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2026.

La Plataforma Demográfica también señaló que las mujeres de 75 años o más concentraron el mayor número de fallecimientos y la tasa específica más elevada en el registro de 2024.

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