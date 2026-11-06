IP considera que cuarta ronda de revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos tendrá que esperar a 2027

Parece un hecho que la cuarta ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se llevará a cabo hasta el año 2027, pese a que ha estado programada desde el pasado mes de septiembre.
A solo dos meses de que termine el año, Fausto López, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) capítulo Sur, explicó que las discrepancias en los términos del sector automotriz han frenado el avance de la cuarta ronda de trabajo.
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Cuarta ronda de revisión del T-MEC se llevará a cabo hasta 2027
López también explicó que las diferencias se deben, principalmente, a las peticiones de la Unión Americana en las partes de origen del sector automotriz, lo que ha derivado en que no se concrete una fecha para continuar con la revisión del tratado comercial.
“La última ronda donde nos dijeron que se iban a tomar decisiones para la industria automotriz iba a ser en septiembre, había una fecha, la cancelaron, otra, se canceló, ya no vemos intenciones de que la ronda cuatro se lleve a cabo”, dijo en el marco de la XXI Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE).
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Varias razones han retrasado la revisión del tratado comercial
Aunque México y Estados Unidos adelantaron desde marzo pasado los trabajos de revisión del T-MEC, las reuniones se encuentran suspendidas desde julio, cuando las autoridades de ambos países tuvieron su último encuentro en la Ciudad de México. Las gestiones comenzaron incluso antes de que se confirmara que el acuerdo no se renovaría de forma automática por otros 16 años.
Las autoridades atribuyeron la pausa a distintos factores de la agenda bilateral e internacional. Entre ellos mencionaron las reuniones del G20, la visita del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos y las elecciones intermedias en ese país, que devinieron en una contundente victoria del Partido Demócrata.
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Administración Trump ha condicionado la operación del T-MEC
Ante esta situación, el vicepresidente del Comce consideró que si bien el T-MEC sigue vigente y así se mantendrá por los próximos 10 años, en los hechos, opera con los cambios arancelarios ordenados por la administración de Donald Trump.
“Ya estamos listos para la ronda cuatro, pero está congelada la revisión. El T-MEC sigue vivo, pero con las reglas actuales, en 2027 es cuando esperamos que las cosas cambien y vengan los requerimientos, ya tenemos mucho avanzado”, agregó.
CMN ve estable el T-MEC tras triunfo electoral demócrata
Ayer, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), afirmó que el triunfo demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos podría mejorar el entorno para los migrantes mexicanos, sin alterar de manera sustancial la revisión del T-MEC.
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Desde el punto de vista de Del Valle, el resultado de la contienda electoral podría reducir la presión sobre los trabajadores mexicanos en territorio estadounidense, pero reconoció que aún no se han analizado a fondo sus implicaciones.
“Para el T-MEC no va a haber tanto cambio, porque la negociación se ha venido haciendo con el gobierno en general, con las dependencias del gobierno de Estados Unidos y de Canadá”, comentó.
Favorable el cambio en el mapa político norteamericano
No obstante, Antonio del Valle calificó de “favorable” el cambio en la composición política de los estados fronterizos.
“Va a haber menos persecución a nuestros nacionales y eso generará más confianza”, señaló.
Además, reconoció que las deportaciones también ocurren durante administraciones demócratas. Aun así, calificó como “inaceptable” la persecución que actualmente enfrentan las personas migrantes.
Asimismo, sostuvo que un entorno migratorio más favorable también podría impulsar la productividad agrícola de Estados Unidos, un sector que depende en buena medida de la mano de obra mexicana.
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Pese a que las reuniones estaban programadas para el pasado mes de septiembre, la inversión privada consideró que la cuarta ronda de revisión del T-MEC –entre México y Estados Unidos– se celebrará hasta 2027.
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