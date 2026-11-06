Aseguran en el AIFA productos herbolarios con sulfato de pseudoefedrina procedentes de EEUU

Parte de los productos herbolarios decomisados por autoridades. Crédito: ANAM

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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró productos herbolarios con sulfato de pseudoefedrina en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, según información confirmada este 5 de noviembre.

La mercancía procedía de Estados Unidos y consistía en suplementos alimenticios, tés y jarabes.

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El sulfato de pseudoefedrina es un precursor químico que, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se emplea en la síntesis ilícita de metanfetamina.

Las autoridades mexicanas tomaron muestras de los productos para su análisis con equipos especializados de identificación química, luego de que las características físicas de la mercancía dificultaron determinar su composición a simple vista.

El operativo se realizó mediante inteligencia aduanera y análisis de riesgo

Según datos oficiales, el hallazgo se produjo durante labores de inspección y vigilancia en la Aduana del AIFA, con mecanismos institucionales de inteligencia aduanera y vigilancia de mercancías que ingresan a territorio nacional por paquetería.

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Los productos herbolarios presentaban empaques diversos: bolsas metalizadas con mezclas a granel, frascos con polvos de tono verde etiquetados como suplementos, botellas con líquidos oscuros, frascos con cápsulas y frascos con polvos de tono claro.

Producto asegurado en la Aduana del AIFA. Crédito: ANAM

Ante la dificultad para determinar la composición de los productos, personal de la ANAM tomó muestras y las sometió a equipos especializados de identificación de sustancias químicas. Los resultados preliminares arrojaron la presencia de sulfato de pseudoefedrina, sustancia que puede ser utilizada como precursor en la elaboración ilícita de drogas sintéticas.

El comunicado no especificó el monto ni el peso de la mercancía asegurada, tampoco detalló el número de envíos involucrados.

México prohibió el uso de pseudoefedrina y efedrina en medicamentos desde marzo de 2026

La Secretaría de Salud restringió desde el 30 de marzo de 2026 el manejo de pseudoefedrina y efedrina en territorio mexicano, mediante un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La medida alcanzó a las sales, precursores y derivados de ambas sustancias, sin importar la función que cumplieran en un medicamento o insumo para la salud.

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El Acuerdo cerró también la vía comercial de estos productos: quedaron prohibidas su fabricación, distribución y venta, así como cualquier importación al país, con un número limitado de excepciones.

La autorización para manejar pseudoefedrina o efedrina quedó concentrada en dos entidades. Solo la Cofepris o la Comisión de Autorización Sanitaria pueden permitir su uso, y únicamente con fines de investigación, vigilancia sanitaria o análisis toxicológicos.

La DEA documentó que la pseudoefedrina fue el precursor predominante en laboratorios clandestinos de EEUU

Entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2008, al menos 51 mil 102 laboratorios clandestinos detectados en territorio estadounidense utilizaron pseudoefedrina como precursor, frente a 7 mil 385 que usaron efedrina, de acuerdo con datos del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) citados en el Registro Federal de Estados Unidos.

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Decomiso de metanfetamina en Houston. (Imagen ilustrativa) X / @FBIHouston, @DeaHoustonDIv

La DEA explicó que la pseudoefedrina puede sustituir directamente a la efedrina en la reacción química que produce metanfetamina, debido a la similitud estructural entre ambos compuestos. La agencia documentó que entre 2005 y 2007, 760 de mil 343 muestras de metanfetamina analizadas en sus laboratorios contenían ingredientes propios de productos combinados de efedrina o pseudoefedrina, lo que indicó que más de la mitad de esas muestras se fabricaron a partir de productos comerciales y no de la sustancia pura.

Desde 2006, la Ley de Combate a la Epidemia de Metanfetamina (CMEA) limitó en Estados Unidos la venta de productos con pseudoefedrina a 3.6 gramos diarios por comprador y obligó a los establecimientos a mantenerlos fuera del alcance directo del público.

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En 2010, la DEA eliminó los umbrales mínimos para la importación, exportación y distribución doméstica de pseudoefedrina, con el objetivo de cerrar el margen que permitía a traficantes fraccionar envíos para evitar el reporte obligatorio ante las autoridades.

Autoridades revelaron el 24 de octubre un decomiso de hidrocodona oculta en suplementos en el AICM

En otras acciones recientes, personal de la ANAM, en coordinación con la Secretaría de Marina y la SSPC, llevó a cabo el aseguramiento de 8 mil 659 tabletas de hidrocodona combinada con acetaminofén, con valor superior a 8.6 millones de pesos en el mercado ilícito.

El hallazgo se produjo durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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La sustancia fue encontrada en el equipaje de un pasajero procedente de Colombia. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las tabletas, con la inscripción “M367”, iban ocultas en cinco frascos que simulaban contener vitaminas o suplementos alimenticios. De acuerdo con la base de datos farmacéutica Drugs.com, ese grabado corresponde a una combinación de 325 miligramos de acetaminofén y 10 miligramos de bitartrato de hidrocodona.

El Laboratorio Central de la ANAM aplicó espectroscopia infrarroja, extracción con disolventes y pruebas químicas cualitativas que confirmaron la presencia de ambos compuestos en las tabletas.

La hidrocodona está clasificada en México como estupefaciente bajo el Artículo 234 de la Ley General de Salud, mientras que la DEA la ubica en la Lista II, la categoría de mayor restricción del sistema estadounidense de sustancias controladas.

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Tras la confirmación de los compuestos, las tabletas permanecieron bajo resguardo de la autoridad aduanera y la ANAM inició los procedimientos para poner el cargamento a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).