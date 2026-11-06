El Mes de Japón en el Museo de Antropología: ceremonia del té y taller de shodō gratis este sábado 7 de noviembre

En el marco del Mes de Japón, el Museo Nacional de Antropología abrirá este sábado sus espacios para acercar al público a dos tradiciones niponas: el shodō y el sadō. Las actividades se realizarán con entrada libre y cupo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo Nacional de Antropología abrirá este sábado 7 de noviembre una jornada gratuita dedicada a dos expresiones tradicionales de Japón: el shodō, conocido como caligrafía japonesa, y el sadō, la ceremonia del té.

Las actividades forman parte del Mes de Japón y tendrán un cupo limitado.

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La programación está dirigida al público general y no tiene costo. La capacidad reducida obliga a llegar con anticipación, ya que el ingreso dependerá de los lugares disponibles al inicio de cada actividad.

El shodō regresa con un taller para 20 participantes

El shodō es una práctica de caligrafía japonesa que reúne escritura y expresión artística. La sesión del sábado será una nueva oportunidad para acercarse a esta tradición dentro del programa cultural que el recinto desarrolla durante noviembre.

El taller se realizará de 10:00 a 11:30 horas en el Área de Comunicación Educativa del Museo Nacional de Antropología. La actividad tendrá una duración de una hora y media.

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La propuesta se realizará en grupos reducidos. El cupo máximo será de 20 personas, una restricción que también se aplicará a la ceremonia del té programada más tarde.

El ciclo incluye además talleres de origami, también llamado papiroflexia. Esta actividad volverá a realizarse el 14 de noviembre en el mismo horario matutino y con la misma capacidad limitada.

La agenda no detalla un mecanismo de registro previo para las actividades del sábado. Los asistentes deberán presentarse en el museo para conocer la disponibilidad de lugares.

El shodō es una práctica de caligrafía japonesa que reúne escritura y expresión artística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia del té se realizará al mediodía

La segunda actividad de la jornada será el sadō, término japonés que identifica a la ceremonia del té. El encuentro comenzará a las 12:00 horas en la Sala de Etnografía “Comida, producción y consumo”.

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La actividad concluirá a las 13:30 horas. El espacio recibirá a un máximo de 20 personas, por lo que el acceso estará sujeto al aforo establecido para la sesión.

El Mes de Japón propone un acercamiento a las tradiciones niponas mediante talleres, demostraciones, conferencias y presentaciones musicales. La agenda reúne propuestas vinculadas con la escritura, la gastronomía, la música, los arreglos florales y el patrimonio cultural.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que los vínculos culturales entre México y Japón se expresan en la cooperación para investigar el patrimonio y en las contribuciones de la comunidad japonesa a la vida del país.

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La funcionaria sostuvo que la programación del museo permite conocer esas relaciones y acercarse a las tradiciones japonesas. También planteó que el ciclo busca fortalecer una colaboración basada en el conocimiento y el respeto mutuo.

La segunda actividad de la jornada será el sadō, término japonés que identifica a la ceremonia del té. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa incluye sushi, inmigración japonesa y música de anime

La agenda cultural comenzó el jueves 5 de noviembre con talleres simultáneos de origami y shodō. Ese día, el Auditorio Jaime Torres Bodet recibió la inauguración del ciclo, acompañada por una presentación de wadaiko, los tambores tradicionales japoneses.

Después de la apertura, el vestíbulo del mismo auditorio fue sede de una demostración de ikebana, el arte japonés de los arreglos florales. La jornada también incluyó un coloquio sobre la presencia de arqueólogos japoneses en México y la cooperación en patrimonio cultural.

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El sábado 14 de noviembre, el programa continuará con el taller de origami. A las 12:00 horas se desarrollará la conferencia “Maíz y Arroz”, que estará acompañada por una degustación de sushi.

Esta última actividad se realizará en la Sala de Etnografía “Comida, producción y consumo”. El cupo será de 30 asistentes, una capacidad mayor que la prevista para los talleres y la ceremonia del té.

El Mes de Japón terminará el viernes 27 de noviembre. La jornada de cierre incluirá un encuentro de reflexión y diálogo sobre las memorias de la inmigración japonesa en México.

La conversación se realizará de 16:30 a 18:30 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. El lugar tendrá espacio para 100 personas.

El cierre musical estará a cargo de un concierto de City Pop y Anime Song. La presentación comenzará a las 19:00 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet, con capacidad para 357 asistentes.

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A las 12:00 horas se desarrollará la conferencia “Maíz y Arroz”, que estará acompañada por una degustación de sushi. (Magnific)

El Museo Nacional de Antropología está en Chapultepec

El Museo Nacional de Antropología se ubica en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi sin número, en la colonia Chapultepec Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La entrada se encuentra dentro del Bosque de Chapultepec, frente al Museo de Arte Moderno y cerca del Castillo de Chapultepec. La estación Auditorio de la Línea 7 del Metro es la opción más cercana, con un recorrido aproximado de cinco minutos a pie.

La estación Chapultepec de la Línea 1 también permite llegar al recinto, aunque requiere una caminata de alrededor de 15 minutos. Desde el Centro Histórico, una opción es tomar la Línea 2 en Zócalo, hacer transbordo en Tacuba hacia la Línea 7 y descender en Auditorio.

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El Metrobús circula por Paseo de la Reforma y cuenta con paradas cercanas al acceso. También llegan a la zona las rutas de camión 7, 18B, 8B y 76.

El museo tiene estacionamiento para quienes se trasladen en automóvil o mediante aplicaciones de transporte. Su horario habitual es de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado al público general.

Cartel oficial Mes de Japón en el Museo Nacional de Antropología.

Para solicitar información sobre las actividades del Mes de Japón, el recinto habilitó la Subdirección de Promoción Cultural. El contacto telefónico es 5553-6231 y 5553-6266, extensión 412309, y el correo electrónico es promocion_cultural@inah.gob.mx.