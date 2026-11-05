Andrés Montaño, el nuevo ídolo de Cruz Azul que vio peligrar su carrera a consecuencia de una lesión

El mediocampista hila cinco juegos con al menos un gol en el Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La afición de Cruz Azul comienza a mirar al mexicano, Andrés Montaño, como el próximo ídolo de la institución tras hilvanar cinco partidos con al menos un gol en el torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. El “10” de la Máquina vive su mejor momento futbolístico después de superar una grave lesión que amenazó su carrera profesional en la Primera División de México.

El mediocampista sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda durante la vuelta de los 4tos de Final del Clausura 2025 ante Club León el día 12 de mayo del 2025. Montaño salió del partido en camilla al minuto 8 y el diagnóstico se confirmó un día después. La lesión lo llevó a cirugía y lo dejó fuera de la Liguilla, además de la final de la Concacaf Champions Cup y todo el torneo Apertura 2025.

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La recuperación de Andrés Montaño tomó cerca de ocho meses. El 13 de enero de 2026 volvió a las canchas, primero con la categoría sub-21 del Club Cruz Azul ante Atlas FC. En aquel partido disputó 25 minutos como parte de su readaptación. El nativo de Los Cabos habló sobre su difícil proceso, pero se reintegró al primer equipo la intención de recuperar la titularidad.

“Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de desearme lo mejor en este momento tan importante. Regresaremos más fuertes”, escribió Andrés Montaño en una publicación de su cuenta de Instagram días después de confirmar la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda; el jugador aparecía en una cama de hospital.

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El jugador mexicano estuvo fuera ocho meses por ruptura de ligamento cruzado (andresm_397)

Mientras seguía con su rehabilitación, Andrés Montaño recibió muestras de apoyo de la afición de Cruz Azul, lo que hizo que amara aún más al club. “Me regresó esa pasión al futbol. Es algo que a mí me encanta el futbol, pero la gente te hace vivir el futbol de diferente manera. Creo que está tan metida la gente con el equipo que hace que tú también tengas ese amor por el club”, expresó en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

“Te hace sentar otra vez cabeza en lo que te juegas, en lo que haces, el cómo disfrutas. Creo que te regresa eso la gente”, añadió el jugador mexicano cuando aún le faltaban cuatro meses para recibir el alta médica y estar listo para retomar su participación con el equipo absoluto del Club de Futbol Cruz Azul, vigente campeón de la Liga Mx que pelea por el liderato del Apertura 2026 con Andrés Montaño como su hombre gol en los últimos cinco partidos.

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En el campeonato actual, el número 10 de la Máquina Celeste pasó de tener participación limitada en las primeras jornadas a convertirse en una pieza fundamental para Joel Huiqui en ataque y un elemento de confianza para cobrar penaltis.

Tras marcar frente al Club León en la fecha 15 del último fin de semana, Montaño suma cinco partidos consecutivos con anotación en el torneo. Sus víctimas han sido: Pumas UNAM, FC Juárez, Club Pachuca, Querétaro FC y Club León. La racha comenzó a partir de la jornada 11.

Andrés Montaño y Luka Romero celebran tras anotar uno de los goles con los que Cruz Azul venció a Necaxa en el torneo mexicano. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 26 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Aunque Montaño se encuentra lejos del líder goleador, Salomón Rondón, delantero del Club Pachuca que apunta 15 dianas, el mediocampista es uno de los mejores romperredes que tiene Cruz Azul en este certamen, además de Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez, los tres con cinco goles.

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Con esa seguidilla, Andrés Montaño alcanzó una marca que lo coloca entre los jugadores celestes con más partidos consecutivos marcando un tanto. El futbolista comparte ese registro con Emmanuel Villa, Jonathan Rodríguez y Luciano Figueroa. Está a dos partidos de igualar los siete juegos consecutivos de Carlos Hermosillo en 1996.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul en el Apertura 2026?

El mexicano es infalible en cobros de penalti (CRUZ AZUL )

El campeón del Futbol Mexicano tendrá un cierre complicado en su misión de terminar como líder general. Cruz Azul visitará a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) este sábado 7 de noviembre. El partido sufrió modificación de horario de acuerdo al comunicado de la Liga Mx.

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“El partido Tigres vs Cruz Azul, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 cambiará de horario. Originalmente programado a las 17:00 horas, se realizará a las 19:00 horas. del sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario”, informó el torneo.

La Máquina enfrentará a Tigres y Chivas tras asegurar su pase a Liguilla. REUTERS/Luis Cortes

Días después el cuadro cementero cerrará su participación de la fase regular contra las Chivas del Guadalajara, con quien comparte la primera posición, además del Club América, al puntuar 29 y ser los primeros clasificados a la Liguilla del Apertura 2026.