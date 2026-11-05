Quién era Edgar Aarón Vázquez, alias “El General”, el protector de Ryan Wedding sancionado por la OFAC y abatido en México

Omar García Harfuch confirmó el abatimiento de "El General". Crédito: OFAC

Guardar

La tarde de este jueves 5 de noviembre, a las 16:56 horas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó un nuevo golpe contra el entramado criminal del exatleta canadiense Ryan Wedding.

Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, fundador y líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado protector de Wedding en México, fue abatido junto con otra persona más en la zona de Lomas Verdes, municipio de Naucalpan, Estado de México, luego de que agentes federales repelieran una agresión con disparos de arma de fuego durante el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

PUBLICIDAD

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Vázquez el 19 de noviembre de 2025 por brindar protección al narcotraficante extranjero y utilizar contactos policiales para localizar a sus objetivos.

Sin embargo, el mensaje de García Harfuch dejó preguntas sobre quién era el hombre detrás de “El General”.

Estos son los datos biográficos de “El Lic”

Vázquez nació el 14 de febrero de 1984 en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal.

El dato consta en su Clave Única de Registro de Población (CURP), VAAE840214HDFZLD02, incluida en el expediente de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Datos de "El Lic" o "El General" compartidos por la EEUU tras su sanción en 2025. Crédito: OFAC

El CURP confirma también su género masculino y su lugar de nacimiento en la entidad que entonces se denominaba Distrito Federal, codificado en las letras “DF” dentro de la clave. El registro de OFAC complementa estos datos con su pasaporte mexicano, G22772181, y ubicaba su domicilio en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Edgar Aarón Vázquez protegió a Wedding durante su década de clandestinidad en México

La OFAC incluyó a Vázquez en su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) el 19 de noviembre de 2025, bajo el programa de sanciones ILLICIT-DRUGS-EO14059. El expediente lo vinculó directamente con Ryan Wedding, bajo la referencia “vinculado a Wedding, Ryan James”, y señaló que el mexicano brindó protección al canadiense en territorio nacional y utilizó contactos policiales para localizar objetivos de su organización criminal.

Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding.

Wedding, excompetidor en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, vivió escondido en México durante más de una década mientras lideraba una red que traficaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá. Kash Patel, director del FBI, lo calificó como una “versión moderna de Pablo Escobar y de El Chapo Guzmán” tras su aprehensión el 23 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

El gobierno de Estados Unidos había ofrecido hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que condujera a la detención de Wedding.

Ryan Wedding en custodia del FBI. FBI/Handout via REUTERS.

El canadiense terminó por entregarse voluntariamente en la embajada estadounidense en México, de acuerdo con la versión oficial confirmada por autoridades mexicanas, bajo presión de las corporaciones de seguridad que lo buscaban. Posteriormente fue enviado a EEUU para enfrentar los cargos en su contra.

Además, la OFAC señaló que Vázquez era un presunto exfuncionario de las fuerzas del orden mexicanas con vínculos con altos mandos de dichas corporaciones, sin revelar cuáles.

Estas fueron las empresas de “El Lic” o “El General” sancionadas por la OFAC en 2025

La sanción bloqueó tres empresas propiedad de Edgar Aarón Vázquez Alvarado:

VRG Energéticos S.A. de C.V. Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V.

Las tres fueron registradas en un periodo de apenas un mes, entre junio y julio de 2019, de acuerdo con el expediente de OFAC.

PUBLICIDAD

VRG Energéticos y Grupo RVG Combustibles compartían el mismo giro: la venta al mayoreo de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La primera se constituyó el 26 de julio de 2019 con folio mercantil N-2019067629, y la segunda el 15 de julio de ese año con folio N-2019070177.

Grupo Ares Imperial, en cambio, se dedicaba a actividades de seguridad privada, con sede en la Ciudad de México. Fue constituida el 4 de junio de 2019, con folio mercantil N-2019042918, semanas antes que las otras dos compañías.

La designación de OFAC implicó que todos los bienes e intereses de estas tres empresas en Estados Unidos, o en posesión de personas estadounidenses, quedaran bloqueados. Las regulaciones del Tesoro prohíben además cualquier transacción de personas o entidades estadounidenses que involucre propiedad o intereses de las compañías sancionadas, salvo autorización expresa de OFAC.

PUBLICIDAD

La sanción de 2025 también alcanzó a otros nueve operadores de Wedding

La designación de noviembre de 2025 no se limitó a Vázquez ni a sus empresas. OFAC incluyó en la misma lista a Miryam Andrea Castillo Moreno, esposa de Wedding, nacida el 5 de mayo de 1991 en Nuevo León, México, señalada por lavar recursos y participar en actos de violencia.

También fue sancionada Carmen Yelinet Valoyes Flórez, con doble nacionalidad colombiana y mexicana, domiciliada en Polanco, Ciudad de México, acusada de operar una red de prostitución de lujo y de haber ayudado a asesinar a un testigo federal en enero de 2025. La OFAC vinculó a Valoyes con Daniela Alejandra Acuña Macías, colombiana nacida en Barranquilla el 7 de marzo de 2002, señalada por recibir fondos de Wedding y aportarle información sobre sus rivales.

PUBLICIDAD

Red criminal señalada por la OFAC como colaboradores de Ryan Wedding, exatleta canadiense Crédito: OFAC

El abogado canadiense Deepak Balwant Paradkar, residente en Ontario, fue designado por prestar servicios legales ilegales a la organización, incluidos sobornos y arreglos vinculados a asesinatos. Para el lavado de dinero, OFAC señaló al joyero canadiense Rolan Sokolovski, dueño del negocio “Diamond Tsar” en Toronto, y al italiano Gianluca Tiepolo, propietario de empresas de vehículos de lujo en Italia y Reino Unido que además fundó un campo de entrenamiento táctico para sicarios.

La lista se completó con los socios de Tiepolo, el italiano Cristian Diana y el británico John Anthony Fallon, ambos vinculados a empresas de motocicletas y autos de lujo utilizadas para ocultar activos de la organización en Europa.

PUBLICIDAD