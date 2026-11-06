México

Cuauhtémoc Blanco presume sus “calzones brasileños” durante discusión del Presupuesto 2027

Un micrófono abierto captó al diputado morenista hablando de su ropa interior durante una sesión legislativa

El exgobernador de Morelos fue captado en una conversación ajena a la sesión presupuestal de San Lázaro.
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El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, protagonizó un momento ajeno a la discusión legislativa durante la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde se analiza el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

Mientras se desarrollaba la votación en lo general, una conversación captada por un micrófono abierto permitió escuchar al exgobernador de Morelos hablar sobre su ropa interior y asegurar que sus calzones eran brasileños.

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El episodio ocurrió este jueves 5 de noviembre, durante la Décima Tercera Reunión Extraordinaria de la comisión, después de emitir su voto a favor del proyecto presupuestal, se escuchó que una persona le preguntaba al legislador de qué marca eran sus calzones.

La respuesta de Blanco fue: “Son brasileños, güey”, lo que quedó registrado durante la transmisión de la sesión.

Cuauhtémoc Blanco habla de su ropa durante discusión del Presupuesto 2027

El intercambio se produjo mientras los integrantes de la Comisión de Presupuesto revisaban los lineamientos que regirán la discusión y votación del gasto público para 2027.

La falta de consenso entre las fuerzas políticas aliadas y la oposición impidió que la propuesta alcanzara los votos requeridos
Cuauhtémoc Blanco protagonizó un momento fuera de contexto durante la discusión del Presupuesto 2027. Crédito: X/@cuauhtemocb10

En otro momento de la conversación, el diputado también hizo referencia a su vestimenta, de acuerdo con los fragmentos difundidos, mencionó que su traje era de Beverly Hills, Tepito 90, y volvió a hacer comentarios sobre su ropa interior.

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La sesión legislativa tenía como propósito avanzar en el procedimiento para analizar el presupuesto federal y una vez concluido el trabajo en comisiones, el dictamen deberá pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

El momento también ocurrió después de que el diputado panista Héctor Saúl Téllez hiciera comentarios sobre el costo de un saco que, según señaló, habría comprado Andy López Beltrán por 140 mil pesos, el legislador de oposición cuestionó ese gasto y planteó que esos recursos podrían destinarse a atender necesidades de la población.

MC pide a la Fiscalía de Morelos avanzar en investigación contra Blanco

El episodio protagonizado por Blanco coincidió con una nueva petición de Movimiento Ciudadano (MC) para que la Fiscalía General del Estado de Morelos concluya las diligencias relacionadas con la investigación que involucra al diputado federal.

Movimiento Ciudadano solicitó a la Fiscalía de Morelos concluir las diligencias contra Cuauhtémoc Blanco. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Movimiento Ciudadano solicitó a la Fiscalía de Morelos concluir las diligencias contra Cuauhtémoc Blanco. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Este jueves, una comisión de integrantes de MC acudió a las instalaciones de la Fiscalía estatal para solicitar al titular de la institución, Fernando Blumenkron Escobar, que dé continuidad a la carpeta de investigación contra el exgobernador, señalado por presunto abuso sexual en grado de tentativa en agravio de su media hermana.

La delegación estuvo integrada por:

  • Jessica Ortega de la Cruz, presidenta del Consejo Nacional de MC
  • Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal
  • Sergio Gil Rullán, diputado federal
  • Luz Dary Quevedo Maldonado, legisladora local

Durante la visita, entregaron una petición por escrito para solicitar que el caso avance y que se permita a las autoridades determinar si existen elementos para llevarlo ante la justicia.

Diputadas de MC piden que Cuauhtémoc Blanco renuncie al fuero

Ivonne Ortega aclaró que el partido no está determinando la culpabilidad o inocencia del legislador, sino que busca que la investigación pueda desarrollarse sin obstáculos relacionados con su cargo público.

Ivonne Ortega pidió que Cuauhtémoc Blanco renuncie a su protección constitucional para que la Fiscalía pueda avanzar en la investigación. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Ivonne Ortega pidió que Cuauhtémoc Blanco renuncie a su protección constitucional para que la Fiscalía pueda avanzar en la investigación. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La diputada consideró que Blanco debería renunciar a su fuero constitucional para que la Fiscalía pueda ejercer sus facultades y avanzar en el procedimiento.

Jessica Ortega, por su parte, pidió al fiscal Fernando Blumenkron explicar por qué, después de más de un año, todavía no se ha presentado una nueva solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados.

Entre los principales planteamientos de Movimiento Ciudadano se encuentran:

  • Concluir las diligencias pendientes en la carpeta de investigación.
  • Revisar las deficiencias que impidieron avanzar con el desafuero.
  • Determinar si existen elementos jurídicos para presentar una nueva solicitud ante San Lázaro.
  • Garantizar que la denuncia sea investigada sin privilegios derivados del cargo público.

¿En qué etapa está la investigación contra Cuauhtémoc Blanco?

La solicitud de desafuero contra Blanco tiene antecedentes en 2025. En febrero de ese año, la entonces Fiscalía de Morelos informó que había entregado a la Cámara de Diputados la documentación requerida por la Sección Instructora para atender el caso.

La solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco llegó a la Cámara de Diputados en marzo de 2025.| Foto: Agencia EFE / José Méndez
La solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco llegó a la Cámara de Diputados en marzo de 2025.| Foto: Agencia EFE / José Méndez

En marzo, la instancia legislativa recibió el expediente; sin embargo, con los votos de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se rechazó iniciar de inmediato su análisis.

Ante la nueva petición de MC, la Fiscalía de Morelos informó que la comisión partidista fue atendida por la Fiscal Regional Metropolitana, Yesenia Vega Terrones, y el fiscal especializado en Delitos Electorales, Roberto Machado Oaxaca.

Ambos señalaron que, por instrucciones de Fernando Blumenkron, las indagatorias continúan y la carpeta no se encuentra detenida, también indicaron que el Ministerio Público emitirá una determinación cuando corresponda, con respeto a los derechos de la víctima.

De esta manera, mientras Cuauhtémoc Blanco participaba en la discusión presupuestal en San Lázaro, Movimiento Ciudadano volvió a exigir avances en la investigación que enfrenta el legislador y pidió que su fuero no represente un impedimento para esclarecer los señalamientos.

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