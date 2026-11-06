México

Receta de salsa de aguacate: fácil y rápida para llenar de sabor tus tacos y otros platillos

En México, esta salsa es un acompañamiento habitual de tacos, quesadillas, carnes y otros antojitos

Tazón con salsa cremosa de aguacate, totopos, jalapeño, tomate, cebolla y cilantro sobre una mesa de madera
Una salsa cremosa de aguacate acompaña a unos totopos y se presenta con jalapeño, tomate, cebolla, cilantro y limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una salsa cremosa, fresca y ligeramente picante de aguacate puede transformar unos tacos sencillos en un bocado lleno de personalidad.

Y es que este fruto aporta untuosidad, mientras que el tomate verde, el chile y el limón equilibran la mezcla con acidez y frescor.

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En México, esta salsa es un acompañamiento habitual de tacos, quesadillas, carnes y otros antojitos.

A diferencia del guacamole, suele tener una textura más líquida y homogénea, pensada para napar o rociar los platos.

Cuenco con salsa verde, medio aguacate, hojas de cilantro y trozos de lima
Una salsa cremosa de aguacate ocupa un cuenco y aparece acompañada de cilantro, medio aguacate y trozos de lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de salsa de aguacate

La salsa de aguacate se prepara con tomates verdes cocidos, aguacate maduro, chile serrano, cebolla, ajo, cilantro y limón. Solo hay que triturar los ingredientes hasta conseguir una crema ligera, suave y fácil de servir sobre tacos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos.
  • Preparación activa: 10 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  1. 2 aguacates maduros.
  2. 3 tomates verdes medianos.
  3. 1 o 2 chiles serranos, según el nivel de picante.
  4. ½ cebolla blanca.
  5. 1 diente de ajo.
  6. 1 puñado de cilantro fresco.
  7. El zumo de 1 limón.
  8. 1 cucharada de aceite de oliva.
  9. 1 taza de agua, aproximadamente.
  10. Sal al gusto.

Cómo hacer salsa de aguacate, paso a paso

  1. Lava los tomates verdes y colócalos en un cazo con agua.
  2. Cuécelos durante 8-10 minutos, hasta que cambien de color y estén tiernos.
  3. Escúrrelos y deja que se templen durante unos minutos.
  4. Pela los aguacates, retira los huesos y coloca la pulpa en el vaso de la batidora.
  5. Añade los tomates verdes, la cebolla, los chiles serranos, el ajo, el cilantro y el zumo de limón.
  6. Tritura hasta obtener una salsa uniforme.
  7. Añade el agua poco a poco hasta conseguir una textura líquida, pero no demasiado aguada.
  8. Incorpora el aceite de oliva y una pizca de sal.
  9. Tritura durante unos segundos más y prueba la salsa.
  10. Ajusta de sal, limón o picante antes de servir.
  11. Sirve inmediatamente sobre tacos, quesadillas, nachos, carnes, pescados o verduras asadas.
Infografía sobre salsa de aguacate con pasos de cocción, escurrido, triturado, ajuste de textura y servicio
Una infografía de Infobae explica la preparación de una salsa de aguacate con tomates verdes, chiles serranos y otros ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones, calculadas como 2 cucharadas de salsa por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

  • Calorías: 90 kcal.
  • Grasas: 7 g.
  • Hidratos de carbono: 6 g.
  • Proteínas: 1 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa en un recipiente hermético dentro de la nevera.

  • Duración recomendada: hasta 2 días.
  • Cubre la superficie con film en contacto directo para reducir la oxidación.
  • Remueve antes de servir.
  • Si cambia mucho de color, desprende mal olor o desarrolla una textura extraña, deséchala.

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