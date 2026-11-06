Receta de salsa de aguacate: fácil y rápida para llenar de sabor tus tacos y otros platillos

Una salsa cremosa, fresca y ligeramente picante de aguacate puede transformar unos tacos sencillos en un bocado lleno de personalidad.
Y es que este fruto aporta untuosidad, mientras que el tomate verde, el chile y el limón equilibran la mezcla con acidez y frescor.
PUBLICIDAD
En México, esta salsa es un acompañamiento habitual de tacos, quesadillas, carnes y otros antojitos.
A diferencia del guacamole, suele tener una textura más líquida y homogénea, pensada para napar o rociar los platos.
Receta de salsa de aguacate
La salsa de aguacate se prepara con tomates verdes cocidos, aguacate maduro, chile serrano, cebolla, ajo, cilantro y limón. Solo hay que triturar los ingredientes hasta conseguir una crema ligera, suave y fácil de servir sobre tacos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos.
- Preparación activa: 10 minutos.
- Cocción: 10 minutos.
Ingredientes
- 2 aguacates maduros.
- 3 tomates verdes medianos.
- 1 o 2 chiles serranos, según el nivel de picante.
- ½ cebolla blanca.
- 1 diente de ajo.
- 1 puñado de cilantro fresco.
- El zumo de 1 limón.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 taza de agua, aproximadamente.
- Sal al gusto.
Cómo hacer salsa de aguacate, paso a paso
- Lava los tomates verdes y colócalos en un cazo con agua.
- Cuécelos durante 8-10 minutos, hasta que cambien de color y estén tiernos.
- Escúrrelos y deja que se templen durante unos minutos.
- Pela los aguacates, retira los huesos y coloca la pulpa en el vaso de la batidora.
- Añade los tomates verdes, la cebolla, los chiles serranos, el ajo, el cilantro y el zumo de limón.
- Tritura hasta obtener una salsa uniforme.
- Añade el agua poco a poco hasta conseguir una textura líquida, pero no demasiado aguada.
- Incorpora el aceite de oliva y una pizca de sal.
- Tritura durante unos segundos más y prueba la salsa.
- Ajusta de sal, limón o picante antes de servir.
- Sirve inmediatamente sobre tacos, quesadillas, nachos, carnes, pescados o verduras asadas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones, calculadas como 2 cucharadas de salsa por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: 90 kcal.
- Grasas: 7 g.
- Hidratos de carbono: 6 g.
- Proteínas: 1 g.
- Fibra: 3 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal añadida.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la salsa en un recipiente hermético dentro de la nevera.
- Duración recomendada: hasta 2 días.
- Cubre la superficie con film en contacto directo para reducir la oxidación.
- Remueve antes de servir.
- Si cambia mucho de color, desprende mal olor o desarrolla una textura extraña, deséchala.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD