Receta de salsa de aguacate: fácil y rápida para llenar de sabor tus tacos y otros platillos

Una salsa cremosa de aguacate acompaña a unos totopos y se presenta con jalapeño, tomate, cebolla, cilantro y limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una salsa cremosa, fresca y ligeramente picante de aguacate puede transformar unos tacos sencillos en un bocado lleno de personalidad.

Y es que este fruto aporta untuosidad, mientras que el tomate verde, el chile y el limón equilibran la mezcla con acidez y frescor.

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En México, esta salsa es un acompañamiento habitual de tacos, quesadillas, carnes y otros antojitos.

A diferencia del guacamole, suele tener una textura más líquida y homogénea, pensada para napar o rociar los platos.

Una salsa cremosa de aguacate ocupa un cuenco y aparece acompañada de cilantro, medio aguacate y trozos de lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de salsa de aguacate

La salsa de aguacate se prepara con tomates verdes cocidos, aguacate maduro, chile serrano, cebolla, ajo, cilantro y limón. Solo hay que triturar los ingredientes hasta conseguir una crema ligera, suave y fácil de servir sobre tacos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos.

Preparación activa: 10 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

2 aguacates maduros. 3 tomates verdes medianos. 1 o 2 chiles serranos, según el nivel de picante. ½ cebolla blanca. 1 diente de ajo. 1 puñado de cilantro fresco. El zumo de 1 limón. 1 cucharada de aceite de oliva. 1 taza de agua, aproximadamente. Sal al gusto.

Cómo hacer salsa de aguacate, paso a paso

Lava los tomates verdes y colócalos en un cazo con agua. Cuécelos durante 8-10 minutos, hasta que cambien de color y estén tiernos. Escúrrelos y deja que se templen durante unos minutos. Pela los aguacates, retira los huesos y coloca la pulpa en el vaso de la batidora. Añade los tomates verdes, la cebolla, los chiles serranos, el ajo, el cilantro y el zumo de limón. Tritura hasta obtener una salsa uniforme. Añade el agua poco a poco hasta conseguir una textura líquida, pero no demasiado aguada. Incorpora el aceite de oliva y una pizca de sal. Tritura durante unos segundos más y prueba la salsa. Ajusta de sal, limón o picante antes de servir. Sirve inmediatamente sobre tacos, quesadillas, nachos, carnes, pescados o verduras asadas.

Una infografía de Infobae explica la preparación de una salsa de aguacate con tomates verdes, chiles serranos y otros ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones, calculadas como 2 cucharadas de salsa por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: 90 kcal.

Grasas: 7 g.

Hidratos de carbono: 6 g.

Proteínas: 1 g.

Fibra: 3 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa en un recipiente hermético dentro de la nevera.

Duración recomendada: hasta 2 días .

Cubre la superficie con film en contacto directo para reducir la oxidación.

Remueve antes de servir.

Si cambia mucho de color, desprende mal olor o desarrolla una textura extraña, deséchala.