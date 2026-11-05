Miguel Borja sorprende con otro golazo de chilena en el entrenamiento del América

Miguel Borja volvió a sorprender con una chilena durante un entrenamiento del América (REUTERS)

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Miguel Borja volvió a sorprender con una chilena durante un entrenamiento del América, en un video que compartió el delantero colombiano después de anotar de esa forma ante Chivas en el Clásico Nacional.

La acción ocurrió durante una práctica de las Águilas. Borja recibió el balón dentro del área y conectó de espaldas a la portería para mandarlo al fondo de las redes con un remate acrobático, similar al que realizó en el partido frente al Guadalajara.

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El video retomó una jugada que ya había provocado reacciones entre los seguidores americanistas. La chilena ante Chivas incluso llevó a un aficionado a tatuarse la silueta del delantero colombiano en la pierna derecha.

Miguel Borja volvió a sorprender con una chilena durante un entrenamiento del América (Instagram | Miguel Borja)

Miguel Borja vivió días de protagonismo con el América

Borja llega a la recta final de la actividad previa al Clásico Capitalino como uno de los futbolistas que concentra la atención en el ataque del América.

La conexión entre el atacante y la afición se presenta en una semana con otro partido de rivalidad. América enfrenta a Pumas el sábado 7 de noviembre en Ciudad Universitaria, en un duelo donde las Águilas buscan los tres puntos ante uno de sus adversarios históricos.

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Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 America's Miguel Borja celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El encuentro representa otra oportunidad para que Borja aparezca en el área y aporte al funcionamiento ofensivo del equipo.

El buen momento de Borja

Borja atraviesa un inicio de torneo productivo con América. Después de 15 jornadas del Apertura 2026, el delantero colombiano acumula 364 minutos en ocho partidos, tres de ellos como titular. En ese tiempo ha marcado seis goles y no registra asistencias.

La cifra coloca a Borja como el segundo máximo anotador de las Águilas, sólo detrás de Henry Martín, quien suma 10 tantos. El colombiano convirtió ante Cruz Azul, Chivas —con doblete—, Necaxa, Atlas y Tijuana, con tres anotaciones en los clásicos ante La Máquina y Guadalajara.

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Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América

Su promedio también explica el protagonismo que ganó desde su llegada a Coapa. Borja marcó seis veces en poco más de cuatro partidos completos de tiempo acumulado, con una anotación cada 60.6 minutos. Su producción le permite competir por un sitio en el ataque de Guillermo Almada pese a que en la mayoría de sus apariciones ingresa desde la banca.

Cruz Azul lo dejó ir y ahora brilla en América

Por otra parte, la historia de Miguel Borja con Cruz Azul comenzó a finales de diciembre de 2025. El delantero llegó a la Ciudad de México luego de terminar su contrato con River Plate, realizó los exámenes médicos y entrenó en La Noria, mientras esperaba que la directiva cementera formalizara su incorporación para el Clausura 2026.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 19, 2026 Club America's Miguel Borja celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La operación se frenó porque Cruz Azul tenía ocupadas sus plazas de jugadores No Formados en México. La directiva buscó concretar salidas para abrir el registro de Borja, pero los movimientos no se resolvieron a tiempo. El colombiano permaneció más de dos semanas en espera, mientras el torneo ya había comenzado.

Borja dejó México después de que la negociación se extendió sin una definición contractual. El atacante aceptó una oferta del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y meses más tarde regresó a la Liga MX para firmar con América.