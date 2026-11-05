México Deportes

Miguel Borja sorprende con otro golazo de chilena en el entrenamiento del América

El video retomó una jugada que ya había provocado reacciones entre los seguidores americanistas

Miguel Borja volvió a sorprender con una chilena durante un entrenamiento del América (REUTERS)
Miguel Borja volvió a sorprender con una chilena durante un entrenamiento del América (REUTERS)
Guardar

Miguel Borja volvió a sorprender con una chilena durante un entrenamiento del América, en un video que compartió el delantero colombiano después de anotar de esa forma ante Chivas en el Clásico Nacional.

La acción ocurrió durante una práctica de las Águilas. Borja recibió el balón dentro del área y conectó de espaldas a la portería para mandarlo al fondo de las redes con un remate acrobático, similar al que realizó en el partido frente al Guadalajara.

PUBLICIDAD

El video retomó una jugada que ya había provocado reacciones entre los seguidores americanistas. La chilena ante Chivas incluso llevó a un aficionado a tatuarse la silueta del delantero colombiano en la pierna derecha.

Miguel Borja volvió a sorprender con una chilena durante un entrenamiento del América (Instagram | Miguel Borja)

Miguel Borja vivió días de protagonismo con el América

Borja llega a la recta final de la actividad previa al Clásico Capitalino como uno de los futbolistas que concentra la atención en el ataque del América.

La conexión entre el atacante y la afición se presenta en una semana con otro partido de rivalidad. América enfrenta a Pumas el sábado 7 de noviembre en Ciudad Universitaria, en un duelo donde las Águilas buscan los tres puntos ante uno de sus adversarios históricos.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 America's Miguel Borja celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 America's Miguel Borja celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El encuentro representa otra oportunidad para que Borja aparezca en el área y aporte al funcionamiento ofensivo del equipo.

El buen momento de Borja

Borja atraviesa un inicio de torneo productivo con América. Después de 15 jornadas del Apertura 2026, el delantero colombiano acumula 364 minutos en ocho partidos, tres de ellos como titular. En ese tiempo ha marcado seis goles y no registra asistencias.

La cifra coloca a Borja como el segundo máximo anotador de las Águilas, sólo detrás de Henry Martín, quien suma 10 tantos. El colombiano convirtió ante Cruz Azul, Chivas —con doblete—, Necaxa, Atlas y Tijuana, con tres anotaciones en los clásicos ante La Máquina y Guadalajara.

Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América
Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América

Su promedio también explica el protagonismo que ganó desde su llegada a Coapa. Borja marcó seis veces en poco más de cuatro partidos completos de tiempo acumulado, con una anotación cada 60.6 minutos. Su producción le permite competir por un sitio en el ataque de Guillermo Almada pese a que en la mayoría de sus apariciones ingresa desde la banca.

Cruz Azul lo dejó ir y ahora brilla en América

Por otra parte, la historia de Miguel Borja con Cruz Azul comenzó a finales de diciembre de 2025. El delantero llegó a la Ciudad de México luego de terminar su contrato con River Plate, realizó los exámenes médicos y entrenó en La Noria, mientras esperaba que la directiva cementera formalizara su incorporación para el Clausura 2026.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 19, 2026 Club America's Miguel Borja celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 19, 2026 Club America's Miguel Borja celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La operación se frenó porque Cruz Azul tenía ocupadas sus plazas de jugadores No Formados en México. La directiva buscó concretar salidas para abrir el registro de Borja, pero los movimientos no se resolvieron a tiempo. El colombiano permaneció más de dos semanas en espera, mientras el torneo ya había comenzado.

Borja dejó México después de que la negociación se extendió sin una definición contractual. El atacante aceptó una oferta del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y meses más tarde regresó a la Liga MX para firmar con América.

Temas Relacionados

Miguel BorjaClub AméricaChilenaLiga Mxmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popocatépetl lanza 86 exhalaciones en el último día

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 86 exhalaciones en el último día

Sacerdote intentó tramitar su pasaporte con traje eclesiástico y se lo negaron, SRE pide entregar documento e investigar a personal

El sacerdote acusó que el personal del SRE en Coyoacán no le permitió aparecer en el pasaporte con su ropa eclesiástica

Sacerdote intentó tramitar su pasaporte con traje eclesiástico y se lo negaron, SRE pide entregar documento e investigar a personal

Pechuga de pollo asada con quinoa y verduras al vapor: receta alta en proteína y baja en grasas

Aprende a preparar un plato nutritivo, ligero y fácil de hacer, ideal para incluir en un menú equilibrado y cuidar tu alimentación

Pechuga de pollo asada con quinoa y verduras al vapor: receta alta en proteína y baja en grasas

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026

El día que cayó Tony Tormenta: así fue el operativo de la Marina que terminó con la vida del líder del Cártel del Golfo en Matamoros

El despliegue de 660 elementos navales, tres helicópteros y 17 vehículos terminó con la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén el 5 de noviembre de 2010; los enfrentamientos dejaron tres marinos, un militar y un periodista muertos, además de cuatro integrantes de su escolta

El día que cayó Tony Tormenta: así fue el operativo de la Marina que terminó con la vida del líder del Cártel del Golfo en Matamoros
MÁS NOTICIAS

NARCO

El día que cayó Tony Tormenta: así fue el operativo de la Marina que terminó con la vida del líder del Cártel del Golfo en Matamoros

El día que cayó Tony Tormenta: así fue el operativo de la Marina que terminó con la vida del líder del Cártel del Golfo en Matamoros

George Hurtado huyó de una cárcel de EEUU y se refugió en México: así fue su captura en Jalisco

Detienen en Colombia a juez mexicano que liberó a socio de Ryan Wedding: EEUU lo acusa de recibir sobornos de 2mdd y pedirá su extradición

De China a México: quién es Bojun He, presunto líder de una red de lavado ligada a La Unión Tepito

Siete hombres fueron asesinados en varios municipios de Guerrero en menos de ocho horas: fueron baleados, golpeados o heridos con arma blanca

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz confirma su regreso al boxeo con Supernova y explica por qué no volverá a Ring Royale

Karely Ruiz confirma su regreso al boxeo con Supernova y explica por qué no volverá a Ring Royale

Denuncia contra película ‘Manos Negras’ acusa jornadas excesivas y falta de protocolos para menor durante rodaje

Yahir tendrá presentación en La Maraka el viernes 6 de noviembre en medio de problemas en las cuerdas vocales y fuertes críticas

“Abrazos, no represión”: comunidad artística exige frenar ataques contra el EZLN ante su encuentro con madres buscadoras

¿Cuánto costaba hacer el súper en 1988? este es su equivalente en 2026

DEPORTES

Ex futbolista de Inglaterra le pide a Gilberto Mora fichar por el Liverpool y no por el Arsenal: exhibe las razones

Ex futbolista de Inglaterra le pide a Gilberto Mora fichar por el Liverpool y no por el Arsenal: exhibe las razones

¿Cuánto cuesta vivir la experiencia de la NBA en México 2026? Esto pagarías por el boleto más caro

Checo Pérez tendría nuevos jefes: Dueños del Liverpool, equipo de la Premier League, buscan comprar Cadillac

Atlante vs Santos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los de la Comarca buscar su pase a la Liguilla del Apertura 2026

Aleco Irarragorri responde a polémica por ser el responsable del despido de Community Manager del Puebla: “No crean todo lo que dicen”