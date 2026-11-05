México

Alertan sobre riesgos para actriz de 13 años en rodaje de película sobre abuso sexual, piden a IMCINE establecer límites

El colectivo Brujas del Mar propuso una eventual suspensión preventiva de las escenas que involucran a la actriz menor de edad

La jueza Angel Kelley condenó a Miguel Gómez-López, ciudadano de Guatemala, a 13 años de prisión por albergar a dos menores desaparecidas y poseer material de abuso sexual infantil en Dorchester, Massachusetts. (Cortesía: Grupo SIPSE)
La jueza Angel Kelley condenó a Miguel Gómez-López, ciudadano de Guatemala, a 13 años de prisión por albergar a dos menores desaparecidas y poseer material de abuso sexual infantil en Dorchester, Massachusetts. (Cortesía: Grupo SIPSE)
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El colectivo Brujad del Mar pidió al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), a la Compañía del Fomento Cinematográfico (FOCINE) y la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (CFILMA), revisar las condiciones del rodaje de la película ‘Manos Negras’, en Xalapa y comunidades de Actopan, Veracruz, ante posibles afectaciones a una actriz de 13 años que estará involucrada en una escena sexual.

En una carta dirigida a las tres instituciones cinematográficas, el colectivo feminista planteó una eventual suspensión preventiva de las escenas que involucran a la actriz menor de edad, señalando posibles riesgos para su integridad física, emocional y psicológica.

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El documento solicita que las autoridades establezcan mecanismos confidenciales para recibir testimonios de integrantes y exintegrantes del equipo, quienes, según el escrito, temen perder su empleo, enfrentar represalias laborales o comprometer futuras oportunidades profesionales si expresan públicamente sus preocupaciones.

La petición sostiene que ya existen denuncias o reportes previos sobre las condiciones de filmación, aunque el rodaje continúa.

Por ello, pide que las instituciones verifiquen si existen medidas adecuadas para proteger a la menor y valoren detener las escenas en las que participa o, de ser necesario, toda la producción.

La producción enfrenta renuncias y desvinculaciones del equipo

La carta señala que durante el desarrollo del proyecto se han presentado hechos que generan dudas sobre la organización, las condiciones laborales y la responsabilidad de la producción. Entre ellos menciona la renuncia de integrantes del equipo, incluida la productora en línea.

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El escrito afirma que otras personas se han desvinculado de Manos Negras por las inquietudes surgidas durante la filmación.

Algunas, agrega, habrían decidido no incorporarse o dejar de trabajar en la película después de observar o conocer las condiciones en las que se desarrolla el proyecto.

Las personas firmantes indican que hay integrantes y exintegrantes del equipo que pueden dar testimonio de los hechos y de las solicitudes dirigidas al director y productor Xavi Sala para implementar medidas de protección durante las escenas que involucran a la menor.

La película cuenta la historia de una niña que sufrió abuso sexual y busca interrumpir su embarazo. La actriz protagonista no tiene experiencia previa y fue trasladada desde su comunidad para participar en la producción, de acuerdo con la carta.

El documento expresa preocupación por la posibilidad de que ella y su madre no hayan recibido información suficiente, clara y comprensible sobre el contenido de la película y las implicaciones de las escenas que debe interpretar.

Las personas firmantes piden verificar que la participación de la menor se desarrolle con conocimiento pleno, consentimiento informado de su representante legal y respeto a su voluntad, límites y necesidades emocionales.

“El consentimiento de una madre no sustituye el derecho de una niña a ser escuchada”, advierte.

Piden una coordinadora de intimidad para escenas que involucran a la menor

Uno de los planteamientos centrales de la carta es la solicitud de incorporar una coordinadora de intimidad. Según el documento, integrantes del equipo habrían pedido en repetidas ocasiones a Sala contratar a una profesional para acompañar las escenas que involucran a la adolescente, pero el director y productor se habría negado.

La petición surge por una escena en la que el personaje de la niña es sometido a un ultrasonido y a una exploración vaginal para determinar si presenta dilatación. El texto señala que, ante las solicitudes, Sala argumenta que es un profesional y que la actriz usa protecciones para cubrir sus partes íntimas.

La carta refiere que el director considera suficientes esas medidas para realizar la escena, aunque quienes firman el documento cuestionan esa postura.

“Las protecciones físicas no sustituyen el acompañamiento profesional ni garantizan, por sí solas, la seguridad integral de una menor de edad”, sostiene el escrito.

El documento plantea que la función de una coordinadora de intimidad no se limita a evitar la exposición corporal. También incluye la creación de protocolos de seguridad, la supervisión del contacto físico, el respeto a los límites de las intérpretes y la prevención de hechos que puedan afectar su bienestar físico y emocional.

Las personas firmantes señalan que existen testigos de las solicitudes realizadas a la dirección y producción, así como de las respuestas recibidas.

Asimimso, pide investigar si las medidas aplicadas durante las escenas íntimas son adecuadas para la edad de la protagonista y si se respetan sus límites físicos y emocionales.

Solicitan revisar el acompañamiento psicológico durante el rodaje

La carta también cuestiona si la niña recibe el acompañamiento emocional necesario para interpretar hechos relacionados con abuso sexual y embarazo. El documento plantea el riesgo de que experiencias personales similares a las de su personaje sean utilizadas como herramientas para construir su interpretación.

“Una niña no debería tener que revivir experiencias dolorosas ni ser expuesta emocionalmente para conseguir una interpretación cinematográfica”, indica el escrito, que pide contar con profesionales especializados en protección infantil y acompañamiento psicológico durante la producción.

Las personas firmantes solicitan que se revise si las decisiones artísticas y los métodos de dirección empleados en Manos Negras comprometen el bienestar de la menor o ejercen presiones que dificulten su capacidad para expresar incomodidad, desacuerdo o negarse a realizar determinadas acciones.

El documento pide que cualquier revisión institucional garantice canales seguros y confidenciales para que integrantes y exintegrantes del equipo puedan aportar sus testimonios sin exponerse a consecuencias laborales o personales.

También advierte que algunas personas podrían sentirse obligadas a proteger la imagen o los intereses del guionista, director y productor, aun cuando existan cuestionamientos sobre las condiciones del rodaje.

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