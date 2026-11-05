Violencia familiar, el principal delito en tribunales estatales de México: INEGI

La Sala de Casación Penal precisó que la existencia de una misma relación familiar no impide que varias agresiones sean juzgadas como delitos independientes - crédito Visuales IA

Guardar

La violencia familiar fue el delito con mayor frecuencia en las causas penales ingresadas durante 2025 a los Poderes Judiciales estatales (PJE), al representar 17.8% de los registros, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, este delito aumentó 7.8% respecto de 2024 y se ubicó por encima de los delitos contra la salud relacionados con narcóticos en la modalidad de narcomenudeo, que concentraron 15.3%, así como del robo, con 13.3%.

PUBLICIDAD

El INEGI precisó que en las causas penales que ingresaron a los tribunales estatales se registraron 321 mil 682 delitos, equivalentes a 88.2% de los 364 mil 546 contabilizados en conjunto por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los PJE.

En los órganos jurisdiccionales estatales, además de violencia familiar, los delitos más frecuentes fueron narcomenudeo, con 49 mil 313 registros; robo, con 42 mil 845; lesiones, con 26 mil 466; daño a la propiedad, con 17 mil 111; incumplimiento de obligaciones familiares, con 11 mil 650; homicidio, con 10 mil 653; amenazas, con 10 mil 102; fraude, con 8 mil 598, y abuso sexual, con 7 mil 303.

PUBLICIDAD

Durante 2025 ingresaron 292 mil 622 causas penales al Sistema Penal Acusatorio y al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo que representó un aumento de 8.6% frente a 2024.

Del total, 22 mil 221 causas correspondieron al PJF y 270 mil 401 a los poderes judiciales estatales. El Instituto señaló que, para los ingresos, “se consideraron únicamente las causas penales competentes ingresadas a los juzgados de control o garantías”.

En ese mismo periodo se registraron 185 mil 617 determinaciones y/o conclusiones, cifra 19% superior a la reportada en 2024. De ese total, 15 mil 197 correspondieron al PJF y 170 mil 420 a los PJE. Al cierre del año permanecían 497 mil 161 asuntos pendientes de concluir, de los cuales 63 mil 650 estaban en el ámbito federal y 433 mil 511 en los poderes judiciales estatales; en conjunto, los pendientes disminuyeron 1.3% respecto del año anterior.

PUBLICIDAD

El censo aclara que, en el caso de los tribunales estatales, las determinaciones, conclusiones y asuntos pendientes tienen como unidad de referencia a las personas procesadas, imputadas o sentenciadas y al estatus jurídico de cada una, respectivamente. Para el PJF, en cambio, la información corresponde a causas penales concluidas y a causas penales pendientes de concluir.

En el ámbito federal, los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos concentraron 52.7% de los delitos registrados en las causas penales ingresadas al PJF. Este tipo de delito aumentó 34.4% en comparación con 2024.

Del total de 42 mil 864 delitos registrados en causas ingresadas a la justicia federal, los relacionados con armas, explosivos y otros materiales destructivos sumaron 22 mil 582, seguidos por delitos en materia fiscal, con 2 mil 217, y delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados, con mil 306.

PUBLICIDAD

El INEGI reportó que los delitos contabilizados en las causas penales ingresadas al PJF y los PJE aumentaron 10.5% en un año, al pasar de 330 mil 041 registros en 2024 a 364 mil 546 en 2025.

El organismo destacó que los resultados de los censos ofrecen información sobre “la gestión y desempeño” del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Agrarios y los poderes judiciales estatales, en materias como impartición de justicia, justicia para adolescentes, mecanismos alternativos de solución de controversias, servicios periciales y defensoría pública.

En materia presupuestal, el PJF y los PJE ejercieron en 2025 un total de 138 mil 695 millones 173 mil 968 pesos. Del monto total, 82 mil 299 millones 550 mil 286 pesos, equivalentes a 59.3%, correspondieron al PJF, mientras que 56 mil 395 millones 623 mil 682 pesos, es decir, 40.7%, fueron ejercidos por los poderes judiciales estatales. Del presupuesto federal, 89.2% correspondió al Órgano de Administración Judicial.

PUBLICIDAD

A precios de la segunda quincena de julio de 2018, el presupuesto conjunto ejercido fue de 98 mil 937.9 millones de pesos: 58 mil 708.2 millones para el PJF y 40 mil 229.7 millones para los PJE.

En comparación con 2024, el presupuesto ejercido por el Poder Judicial de la Federación disminuyó 2.6%, mientras que el de los poderes judiciales estatales aumentó 1.5%.

Al cierre de 2025, el PJF y los PJE reportaron mil 512 personas magistradas, de las cuales 46.6% eran mujeres y 53.4% hombres.

También se registraron 4 mil 982 personas juzgadoras: 47.2% mujeres y 52.8% hombres. Frente a 2024, cuando las mujeres representaban 32.2% de las personas magistradas y 43.9% de las personas juzgadoras, las proporciones aumentaron 14.2 y 3.3 puntos porcentuales, respectivamente.

PUBLICIDAD

El censo también registró una persona juzgadora no binaria en el Órgano de Administración Judicial, equivalente a 0.02% del total.