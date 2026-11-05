México

Regidor de Morena fue asesinado tras acudir a tribunal para indagar proyecto inmobiliario que amenaza área verde en Cuernavaca

Exigía explicaciones sobre la empresa que busca crear un desarrollo inmobiliario y advertía que La Cazahuatera constituye el último reducto de selva baja caducifolia al norte de la capital morelense

Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. FB - Gabriel Rivas Ríos
Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. FB - Gabriel Rivas Ríos
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La tarde del miércoles 4 de noviembre, Gabriel Rivas Ríos, regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca en Morelos, por el partido Morena, fue asesinado a balazos víctima de un ataque armado en el poblado de Acapantzingo. Horas antes, el morenista había acudido al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en Cuernavaca para abordar el caso de un proyecto inmobiliario que pretende construirse sobre La Cazahuatera, una de las últimas zonas verdes en la región y al cual habitantes y activistas se oponen por los daños que ocasionaría sobre la vegetación, el agua y las condiciones ambientales de Cuernavaca.

El ataque ocurrió cuando Gabriel Rivas circulaba en su automóvil cuando hombres armados que viajaban en motocicleta le dispararon de forma directa y huyeron del sitio. Tras los hechos, personal del Ministerio Público, de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudió a la colonia Ejidos de Acapantzingo para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que inició las diligencias para esclarecer el homicidio.

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Gabriel Rivas se caracterizó por ser un luchador social a lo largo de su trayectoria política, incluso se le conocía como “el regidor del pueblo”. Su asesinato ocurre en un contexto en el que habitantes de Cuernavaca y alrededores mantienen protestas en contra del proyecto inmobiliario de la empresa Portenta Alto Verde, el cual pretende construirse sobre uno de los últimos rincones de selva en Cuernavaca.

El día en que lo asesinaron, el medio Quien Resulte Responsable lo entrevistó saliendo del TJA para saber cómo ha avanzado el proyecto inmobiliario, del cual, era un claro opositor.

La dirigencia del partido solicita una indagatoria exhaustiva y que las autoridades identifiquen y procesen a los responsables
Hombres armados asesinaron al regidor Gabriel Rivas Ríos en un ataque directo en el poblado de Acapantzingo, Cuernavaca. Crédito: Gobierno de Cuernavaca.

“Esta reunión la estamos solicitando para que nos digan por qué están autorizándole o dándole facilidades a la, a la empresa Portenta Alto Verde, de que le exija al municipio que ya le entregue todas las documentales que hacen falta para que ellos inicien su proceso”, relató Rivas ante las cámaras.

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“Ellos dicen: ‘Es que el ayuntamiento cometió errores y por esa razón lo hicimos’. Pero ellos tienen que considerar que es una unidad de gestión ambiental que es de reserva ecológica, es de selva baja caducifolia, el último reducto que queda en el norte de Cuernavaca”, detalló el regidor, horas antes de ser asesinado.

Proyecto inmobiliario pone en riesgo última área verde

El terreno donde se ubica La Cazahuatera es considerado uno de los últimos relictos de selva baja caducifolia dentro de la mancha urbana. De acuerdo a una petición en la plataforma Change.org, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto Nacional de Salud Pública han advertido que en Cuernavaca quedarían menos de 200 hectáreas de este tipo de vegetación en buen estado de conservación.

La Cazahuatera alberga cerca de 1,600 árboles nativos y funcionaría como una zona de infiltración de agua. La sustitución de la cobertura vegetal por torres habitacionales, de acuerdo con ambientalistas, elevaría la temperatura en las colonias cercanas y aumentaría la presión sobre la red de agua potable, el drenaje y otros servicios públicos.

El proyecto contempla la urbanización de un área que ha sido defendida como reserva natural por colectivos ciudadanos. 34 organizaciones ambientalistas y 79 investigadores han pedido que el predio sea declarado Área Natural Protegida.

La discusión también alcanza el modelo de crecimiento urbano en Cuernavaca. Quienes rechazan Alto Verde sostienen que el desarrollo de vivienda no debe avanzar sobre zonas que regulan la temperatura, retienen humedad y albergan especies nativas.

Buscan proteger una de las últimas áreas verdes en Cuernavaca
Buscan proteger una de las últimas áreas verdes en Cuernavaca

El regidor mantenía una postura pública en contra del proyecto

Rivas Ríos se había pronunciado contra la construcción prevista en La Cazahuatera. Desde su actividad política y social, exigía que una de las últimas reservas naturales de la capital morelense fuera protegida mediante medidas legales y administrativas.

El regidor presidía las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad en el Cabildo de Cuernavaca para el periodo 2025-2027. También mantenía una postura crítica frente al manejo del presupuesto municipal, los cobros de agua y las actualizaciones de las tablas catastrales.

Antes de asumir como regidor de Morena, Rivas Ríos participó en movimientos sindicales y en luchas sociales de Morelos. Fue diputado local por el PRD en 1994 y más tarde se incorporó a Morena, partido del que fue fundador en la entidad.

Además dirigía la Coordinadora Social Morelense y fundó la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, nombrada en memoria del activista asesinado en 2016. Su trabajo incluyó acompañamiento a personas que denunciaban abusos de autoridad, así como protestas contra aumentos al predial, al transporte público y a las tarifas de agua.

El regidor había denunciado amenazas previas, un antecedente que deberá ser revisado dentro de las líneas de investigación. La Fiscalía de Morelos informó que buscará deslindar responsabilidades y localizar a quienes participaron en el asesinato.

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