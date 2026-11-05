¿Cuánto cuesta vivir la experiencia de la NBA en México 2026? Esto pagarías por el boleto más caro

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La NBA volverá a encender la pasión por el basquetbol en México con un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin. Los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se medirán este sábado 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México, en un encuentro de temporada regular que reunirá a algunas de las figuras más importantes de la liga. Sin embargo, disfrutar del espectáculo desde los lugares más privilegiados tendrá un costo que no todos los aficionados pueden permitirse.

El NBA Mexico City Game 2026 representa una nueva oportunidad para que el público mexicano disfrute de manera presencial del mejor basquetbol del mundo. Con figuras como Nikola Jokić y Tyrese Haliburton entre los principales atractivos, la expectativa por el partido ha impulsado la demanda de entradas, cuyos precios varían considerablemente dependiendo de la ubicación dentro del recinto.

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¿Cuánto cuesta el boleto más caro para la NBA en México?

Denver Nuggets y Indiana Pacers protagonizarán un partido histórico durante la semana de Día de Muertos, reuniendo a grandes figuras en una celebración única para la afición mexicana. (Facebook/ NBA México)

De acuerdo con los precios publicados por Superboletos, plataforma encargada de la venta oficial de localidades, asistir al encuentro implica un desembolso que va desde los 942 pesos hasta superar los 20 mil pesos por persona.

La entrada individual de mayor precio corresponde a la zona Primera Fila (Courtside), cuyo costo alcanza los 20 mil 850 pesos mexicanos, incluidos los cargos por servicio.

Esta localidad ofrece una perspectiva privilegiada del encuentro, con la posibilidad de observar prácticamente desde la orilla de la duela los movimientos de los jugadores, las indicaciones del cuerpo técnico y cada detalle de la competencia. Se trata de uno de los espacios más exclusivos de los partidos de la NBA, habitualmente asociado con personalidades del espectáculo, figuras deportivas y aficionados dispuestos a realizar una importante inversión.

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Para quienes buscan acercarse a la cancha sin adquirir el asiento más costoso, también existen alternativas en las secciones inferiores de la Arena Ciudad de México.

Los boletos para Cancha 1 tienen un precio de 17 mil 800 pesos, mientras que las localidades correspondientes a Cancha 2 alcanzan los 15 mil 970 pesos. Aunque representan un gasto menor frente a Courtside, siguen siendo opciones que requieren un presupuesto considerable para disfrutar del espectáculo.

Las entradas más económicas para el partido

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No todos los aficionados necesitan desembolsar miles de pesos para presenciar el encuentro entre Denver e Indiana. La oferta contempla localidades en sectores más alejados de la duela, que permiten disfrutar de la experiencia a un precio considerablemente menor.

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Las entradas de Balcón 3 arrancaron en los 942 pesos, con cargos incluidos, convirtiéndose en una de las alternativas más accesibles para quienes desean acudir al recinto sin comprometer una cantidad elevada de dinero.

La diferencia entre el boleto más económico y el más exclusivo es de casi 20 mil pesos. Esto refleja la variedad de opciones disponibles para el público, aunque también evidencia que la cercanía con los jugadores es uno de los factores que más influye en el costo de la experiencia.

Una experiencia que va más allá del partido

La visita de la NBA a México no solamente representa una oportunidad para observar a dos franquicias de la competencia estadounidense, sino también para vivir el ambiente que caracteriza a uno de los espectáculos deportivos más importantes del planeta.

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El serbio Nikola Jokić, de los Nuggets de Denver, trata de avanzar frente a DeAndre Jordan, de los Pelicans de Nueva Orleáns, el sábado 24 de octubre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)

Denver llega con Nikola Jokić, tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP), mientras que Indiana cuenta con Tyrese Haliburton como uno de sus principales referentes. El atractivo deportivo de ambas organizaciones contribuye a que el encuentro genere interés entre los seguidores mexicanos.

Fotografía de archivo del 8 de junio de 2025 en la que se observa al escolta de los Indiana Pacers Tyrese Haliburton en acción contra los Oklahoma City Thunder durante la primera mitad del segundo partido de las Finales de la NBA entre los Indiana Pacers y los Oklahoma City Thunder en Oklahoma City, Oklahoma (EE.UU.). EFE/MANUELA SOLDI/PROHIBIDO SU USO EN SHUTTERSTOCK

Esta será una nueva edición de los partidos de temporada regular de la NBA en territorio nacional, una tradición que ha permitido acercar el baloncesto estadounidense a distintas generaciones de aficionados.

Con una oferta de precios que va desde menos de mil pesos hasta los 20 mil 850, la decisión dependerá del presupuesto y de qué tan cerca se quiera vivir la acción.

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Para quienes buscan una experiencia prácticamente a pie de cancha, el boleto de Primera Fila será la opción más exclusiva y costosa. Para el resto, las localidades de otros sectores representan una oportunidad de formar parte de la fiesta sin gastar tanto.

El espectáculo está garantizado en la Arena Ciudad de México, pero vivirlo desde el asiento más privilegiado tendrá un precio que supera los 20 mil pesos por persona.