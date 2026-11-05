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Ex futbolista de Inglaterra le pide a Gilberto Mora fichar por el Liverpool y no por el Arsenal: exhibe las razones

Emile Heskey compartió los motivos por los que el mediocampista mexicano debería elegir la Premier League

El exdelantero inglés considera que el conjunto de Anfield sería una mejor opción para el desarrollo del mexicano y destacó factores como la tradición, la pasión de sus aficionados y las oportunidades de tener mayor participación.
El exdelantero inglés considera que el conjunto de Anfield sería una mejor opción para el desarrollo del mexicano y destacó factores como la tradición, la pasión de sus aficionados y las oportunidades de tener mayor participación.
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El futuro de Gilberto Mora continúa generando expectativa en el futbol internacional. El joven talento mexicano ha despertado el interés de clubes europeos y su posible llegada al balompié inglés comienza a generar opiniones entre figuras que conocen de primera mano la exigencia de la Premier League.

En medio de las versiones que colocan al mediocampista de Xolos de Tijuana en el radar de importantes equipos del Viejo Continente, el exdelantero inglés Emile Heskey compartió su postura sobre cuál sería el destino más conveniente para el futbolista de cara a una eventual aventura en Inglaterra.

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Soccer Football - Premier League - Liverpool v Leicester City - Anfield, Liverpool, Britain - December 26, 2024 Leicester City women's coach Emile Heskey before the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
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El antiguo atacante del Liverpool considera que Anfield sería una mejor alternativa para el mexicano que el Arsenal. Desde su perspectiva, la historia, la identidad y el ambiente que rodean a los Reds representan factores determinantes para impulsar el crecimiento de un jugador que todavía tiene un amplio margen de desarrollo.

Heskey, quien defendió la camiseta del conjunto de Merseyside durante varios años, aseguró que la tradición del equipo sería uno de los principales argumentos para convencer a Mora de elegirlo por encima de los Gunners.

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“¿Cómo podría convencer a Gilberto Mora de fichar por el Liverpool en lugar del Arsenal? Por la tradición”, expresó el exfutbolista, quien disputó 223 encuentros con el club y consiguió marcar 60 goles durante su etapa en Anfield.

Heskey ve más oportunidades para Gilberto Mora en Liverpool

mile Heskey compartió los motivos por los que el mediocampista mexicano debería elegir Anfield antes que cualquier otro destino de la Premier League.
mile Heskey compartió los motivos por los que el mediocampista mexicano debería elegir Anfield antes que cualquier otro destino de la Premier League.

Además del peso histórico de la institución, el exinternacional inglés considera que el mediocampista mexicano podría encontrar mayores posibilidades de sumar minutos con Liverpool, una situación que resultaría fundamental para adaptarse al futbol europeo y continuar su progresión.

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“Eso es todo. Probablemente tendría más minutos en el Liverpool, pero es la tradición futbolística, la pasión del club, todo eso”, comentó Heskey al explicar los motivos por los que considera que Anfield sería una elección adecuada para el jugador de Tijuana.

La recomendación del exatacante no se limita únicamente a cuestiones deportivas. Para él, representar al Liverpool implica formar parte de una institución cuya historia y vínculo con sus seguidores pueden influir profundamente en la experiencia de cualquier futbolista.

En ese sentido, Heskey destacó que la decisión de incorporarse a un equipo de semejante magnitud debe contemplar aspectos que van más allá de los contratos, el salario o la competencia por un puesto dentro de la alineación.

Nada se compara [con jugar en el Liverpool]. Hay que vivirlo, ya que no es solo contárselo. Sientes la historia y piensas: ‘Quiero hacer historia con este club como aquellos jugadores”, agregó el exdelantero.

La tradición de Anfield, un factor que podría convencerlo

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Arsenal - Anfield, Liverpool, Britain - November 1, 2026 Liverpool's Virgil van Dijk during the warm up before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
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Heskey también describió cómo la experiencia de conocer las instalaciones del Liverpool puede generar una conexión especial entre los jugadores y la institución, algo que, desde su punto de vista, terminaría inclinando la balanza para Mora.

“Cuando vas al club, cuando recorres el estadio, cuando recorres la sala de trofeos, cuando recorres el campo de entrenamiento y sientes esa atmósfera, te engancharás enseguida”, señaló.

El exfutbolista conoce bien lo que significa defender los colores de los Reds. Su incorporación en marzo de 2000, procedente del Leicester City, representó una operación de 11 millones de libras, cifra que en aquel momento lo convirtió en el fichaje más costoso de la historia del Liverpool.

Durante su paso por Anfield, Heskey contribuyó a la conquista de distintos títulos, entre ellos una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa.

Gilberto Mora, una promesa mexicana en el radar europeo

El nombre de Gilberto Mora ha sido puesto en el radar de distintos equipos europeos como el del Liverpool de la Premier League (Especial).
El nombre de Gilberto Mora ha sido puesto en el radar de distintos equipos europeos como el del Liverpool de la Premier League (Especial).

Mientras las especulaciones sobre su futuro continúan, Gilberto Mora se mantiene como uno de los futbolistas mexicanos jóvenes que más interés despiertan fuera del país. Su talento y proyección han alimentado las versiones sobre una posible transferencia al futbol europeo en alguno de los próximos mercados.

Aunque todavía no existe una decisión oficial sobre su futuro, las declaraciones de Heskey colocan al Liverpool como una alternativa que, desde la perspectiva del exjugador inglés, podría ofrecerle las condiciones ideales para dar el siguiente paso en su carrera.

Por ahora, el futuro de Mora permanece abierto, pero el debate sobre cuál sería el mejor destino para el futbolista mexicano ya comenzó a tomar fuerza en el entorno internacional.

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