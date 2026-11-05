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Karely Ruiz confirma su regreso al boxeo con Supernova y explica por qué no volverá a Ring Royale

La influencer regiomontana anunció que volverá al cuadrilátero en 2027, explicó por qué descartó el evento de Poncho de Nigris y adelantó cómo se prepara para su siguiente combate

Karely Ruiz venció a Kim Shantal por decisión dividida (X@supernovaboxing)
Karely Ruiz venció a Kim Shantal por decisión dividida (X@supernovaboxing)
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Karely Ruiz volverá a ponerse los guantes. La creadora de contenido confirmó que participará en una próxima edición de Supernova, donde buscará una nueva oportunidad en el boxeo de influencers después de sus recientes enfrentamientos en este tipo de espectáculos. Durante una entrevista exclusiva para el programa Sale el Sol, adelantó que su siguiente combate será el próximo año y que todavía no tiene rival definido.

La decisión también marca su preferencia por una organización distinta a Ring Royale, evento en el que participó durante 2026. Al ser cuestionada sobre sus planes, la regiomontana fue directa: “Sí me voy a subir, no en Ring Royal, me voy a ir a otra... a Supernova”. Además, explicó que su elección responde a la manera en que trabaja esta producción y a la experiencia que tuvo con su organización.

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“Uno no se casa con nadie, uno busca oportunidades y donde más le convenga”, expresó Karely, quien reconoció que le gustó la forma de trabajar de Supernova y la producción que ofrece. Con esta declaración, dejó claro que su regreso al ring ya está contemplado, aunque todavía falta conocer quién será la contrincante que se enfrentará a ella.

Karely Ruiz explica por qué eligió Supernova y cuándo volverá a pelear

(X/ @supernovaboxing)
(X/ @supernovaboxing)

Durante la conversación con Sale el Sol, la influencer confirmó que su siguiente combate será en 2027. Aunque la organización todavía busca a su rival, ella aseguró que ya comenzó a prepararse físicamente para llegar en mejores condiciones al encuentro. Su intención es evitar los errores que, desde su perspectiva, influyeron en su desempeño anterior.

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“Apenas están buscando contrincante, pero sí, el próximo año sí voy a pelear”, comentó. También reconoció que su experiencia previa le dejó aprendizajes importantes, especialmente sobre la disciplina y el tiempo que debe dedicar a los entrenamientos antes de subir al cuadrilátero.

“Me confié de más, entrené menos”, admitió al recordar su participación en Ring Royale. Por ello, aseguró que lleva dos meses entrenando sin parar y que quiere llegar preparada para ofrecer una buena pelea. Aunque no compartió una fecha ni el nombre de su futura rival, dejó claro que esta vez busca tomarse el compromiso con mayor seriedad.

De vencer a Kim Shantal a perder contra Marcela Mistral: el historial de Karely en el ring

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Uno de los antecedentes más recientes de Karely Ruiz ocurrió en Supernova Génesis 2026, celebrado el 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La influencer ingresó a la cartelera como sustituta de Lupita Villalobos, quien tuvo que retirarse por problemas de salud, y terminó enfrentándose a Kim Shantal. El combate concluyó con la victoria de Karely por decisión dividida, después de tres asaltos.

Sin embargo, su anterior aparición en el cuadrilátero tuvo un resultado diferente. El 15 de marzo de 2026, participó en Ring Royale, espectáculo organizado por Poncho de Nigris, donde se enfrentó a Marcela Mistral en la Arena Monterrey. La conductora se llevó el triunfo por decisión unánime, luego de imponerse en los tres rounds. El enfrentamiento también llamó la atención por las diferencias públicas que ambas arrastraban desde años atrás.

Estos dos encuentros marcaron experiencias distintas para la regiomontana: primero enfrentó una derrota en Ring Royale, luego consiguió una victoria en Supernova. Ahora, su intención es regresar a la segunda organización con mayor preparación física y demostrar una evolución sobre el cuadrilátero. Su próximo desafío todavía no tiene nombre, pero la influencer ya comenzó a trabajar para cuando llegue el momento.

¿Qué es Supernova y por qué Karely Ruiz quiere regresar a este evento?

Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)
Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)

Supernova es un espectáculo que combina boxeo amateur, entretenimiento y figuras populares de internet. Su formato reúne a influencers, creadores de contenido y personalidades del espectáculo que se preparan durante meses para enfrentarse en combates ante miles de espectadores. La propuesta ha ganado notoriedad por acercar el boxeo a nuevas audiencias y convertir los enfrentamientos en acontecimientos ampliamente comentados en redes sociales.

Una de sus ediciones más destacadas fue Supernova Génesis 2026, que contó con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo y la supervisión de protocolos médicos y deportivos. La cartelera reunió a participantes como Alana Flores, Flor Vigna, Mario Bautista y Kim Shantal, además de Karely Ruiz. El espectáculo también llegó a una audiencia internacional mediante su transmisión en Netflix.

Mientras organiza su regreso deportivo, Karely tiene otro compromiso en puerta: participar en la segunda temporada de La Mansión VIP, producida por HotSpanish. La regiomontana fue anunciada como la primera integrante confirmada de esta edición, cuyo estreno está programado para el 8 de noviembre de 2026 en YouTube. Así, la influencer combinará su presencia en los realities digitales con una nueva preparación para el boxeo. Sobre el resultado de su próxima pelea, mantiene la expectativa: “Ojalá ganar. Y si no, pues divertirme y pasarla bien”.

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