Kenia Os acusa al Bogueto de filtrar su nueva canción “Chulalai” y él responde

Dos capturas de pantalla de la plataforma TikTok muestran a dos creadores de contenido en encuadres individuales colocados lado a lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Kenia Os confirmó el estreno de su nueva canción junto a El Bogueto, titulada “Chulalai”, pero el anuncio no llegó solo. La cantante aprovechó el mensaje para acusar al cantante de haber filtrado el tema antes de su lanzamiento oficial, y él respondió horas después con un video propio para desmentir esa versión.

El cruce ocurrió a través de publicaciones separadas en redes sociales, sin que los dos artistas aparecieran juntos en ningún clip. Cada uno se dirigió a su propia audiencia para dar su versión de los hechos, en un formato informal y directo que generó reacciones inmediatas entre los seguidores de ambos.

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Kenia Os/TikTok

Qué dijo Kenia Os sobre la filtración de Chulalai

“Hello. Oigan, bebés, este jueves sale mi canción junto al Bogueto, Chulalai”, dijo Kenia Os al abrir su video. La frase sirvió como confirmación oficial de la fecha de estreno, algo que hasta ese momento no se había precisado con exactitud pese a las semanas de expectativa generadas por adelantos previos del tema.

Pero la cantante no se quedó solo en el anuncio. De inmediato lanzó la acusación que terminó por definir el tono de la conversación en redes: “creo que ya la escucharon porque el Bogueto la filtró”. Con esa frase, Kenia Os dio a entender que una parte del público ya tenía acceso al contenido de la canción antes de su salida formal.

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La artista pidió entonces a sus seguidoras, a quienes se refiere como “Keninis”, que actuaran como si no hubieran escuchado nada. “Nada, espérenla”, pidió, en un tono que mezcló el reclamo con el humor. Cerró su mensaje con una referencia a su propia apariencia en el video: “Ignoren que mis extensiones de mi disfraz siguen...”, frase que quedó inconclusa en la grabación difundida.

La explicación de El Bogueto ante las “Keninis”

A través de un video en redes sociales, el cantante urbano mexicano El Bogueto habla sobre la filtración de la canción titulada Chulalai, grabada en colaboración con Kenia Os. (Redes sociales)

El Bogueto respondió con un video dirigido a la misma comunidad de fans que había recibido el reclamo de Kenia Os. Su primera intención fue despejar cualquier duda sobre su responsabilidad en la filtración señalada por la cantante.

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“Hey, hola, ¿qué tal? Este es el Bogueto y este video es nada más y nada menos para explicarle a todas las Keninis que yo no filtré la canción”, afirmó al inicio de su mensaje. La elección de dirigirse directamente al público de Kenia Os, y no a sus propios seguidores, marcó el tono conciliador de su respuesta.

El cantante confirmó la fecha de estreno en los mismos términos que había usado Kenia Os: “Mañana sale Chulalai, pero yo no la filtré”. La coincidencia en la fecha mencionada por ambos artistas despejó cualquier duda sobre cuándo estaría disponible oficialmente el tema.

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La defensa de El Bogueto se sostuvo en un matiz concreto sobre el alcance de lo que había compartido antes del estreno. “Nada más canté la mitad”, explicó, en referencia al fragmento que había circulado previamente en redes y que, según su versión, no equivale a una filtración de la canción completa.

Con ese argumento, el cantante intentó trazar una línea entre compartir un adelanto parcial y filtrar el producto terminado. “Tranquilas, tranquilas”, agregó, en un intento por bajarle tensión al reclamo público que había hecho Kenia Os minutos u horas antes en su propio video.

Qué significa “Chulalai” según El Bogueto

El Bogueto - (Instagram)

Una parte considerable del mensaje de El Bogueto se destinó a aclarar el significado del título de la canción, ante interpretaciones que, según él, circulaban de forma incorrecta entre los seguidores. “Voy a explicar rápidamente qué es Chulalai”, anunció antes de entrar en detalle. El cantante corrigió de forma directa una lectura errónea del título que, según mencionó, se había viralizado en redes: “Uno no es Chula Like ni Chula Like, que vi que por ahí andaban poniendo. No, es Chulalai”. La insistencia en remarcar la pronunciación correcta buscó frenar la confusión antes del estreno oficial.

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A partir de ahí, ofreció su propia definición del término. “Chulalai es una forma de decirle algo que está bueno, que está fine, que está exótico, pero en el barrio”, explicó, al ubicar la expresión dentro de un registro coloquial y callejero.

Para ilustrar el uso cotidiano de la palabra, El Bogueto recurrió a ejemplos directos: “Mami, carajo, te ves chulalai”. Y agregó otro caso aplicado a objetos, no solo a personas: “¿Sí me entienden? Como que está fina. Esos tenis están chulalai también”.

La explicación funcionó como una especie de glosario improvisado para los seguidores que esperaban el lanzamiento sin conocer previamente el significado exacto del título, una duda que, según el propio cantante, se había instalado en los comentarios de redes sociales en los días previos al estreno.

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El anuncio final y el cierre del mensaje

Un adelanto promocional muestra escenas del video musical "Chulailai", una colaboración entre Kenia Os y El Bogueto. (Redes sociales)

El Bogueto cerró su video con la confirmación conjunta del lanzamiento, mencionando a la cantante por su apodo entre fans. “Chulalai, el día de mañana, junto a Kenia Os, la patrona”, señaló, en una frase que reforzó el tono cercano con el que ambos artistas suelen dirigirse a su público.

Remató su mensaje con una referencia a sí mismo dentro del universo de la canción: “Y obviamente, el chacal más caro”. La expresión se vincula directamente con la letra del tema, donde el personaje masculino es descrito como alguien que “se cree el gran chacal” y “la gran cosa”, de acuerdo con fragmentos de la canción que habían circulado en redes sociales en las semanas previas al estreno.

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La grabación de El Bogueto terminó con un efecto de sonido, sin agregar declaraciones adicionales sobre el reclamo original de Kenia Os ni sobre posibles consecuencias de la filtración parcial que él mismo reconoció.

Cuándo se estrena “Chulalai”

Una mujer con vestido oscuro y un hombre con gafas de sol posan en un entorno festivo nocturno durante la promoción de un video musical. (Captura de Pantalla/Youtube: Kenia Os)

El videoclip de “Chulalai” se estrenará este 5 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), según se indicó en el canal oficial de Kenia Os en YouTube. La fecha coincide con lo anticipado por la cantante y El Bogueto en sus respectivos videos de redes sociales.

La cantante había señalado que el tema salía “este jueves”, mientras que El Bogueto ubicó el lanzamiento para hoy en su propio mensaje. Con el horario confirmado en YouTube, queda establecido el momento exacto en que la canción y su videoclip estarán disponibles.

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El contexto previo de “Chulalai” en redes sociales

Adelanto de colaboración Kenia Os y el Bogueto (Kenia Os/Tik Tok)

El cruce entre ambos artistas se dio sobre un terreno ya preparado por semanas de expectativa. Según publicaciones compartidas en redes sociales, el primer adelanto del tema había surgido días antes en TikTok, donde Kenia Os compartió un fragmento con la descripción “Chulalai ft BOGUETO”. Un día después, la cantante volvió a publicar contenido del mismo tema en Instagram.

Esos adelantos ya incluían parte de la letra que terminaría definiendo el título de la canción. En uno de los fragmentos difundidos, Kenia Os canta: “Las baby finas no gustan chacales, no gustan chacales”, mientras El Bogueto responde: “Lo nuestro es una locura, tú una buena y yo un malo, bebé, vamo’ a hacer travesuras”.

La letra continúa con versos como “Pa’ cada loco su loca y lo nuestro, papi, una locura” y “En mi cama desnuda, debajo de las sábanas, yo me veo tan chula”, verso que, según se indicó en esas mismas publicaciones, da origen directo al título “Chulalai”.

El videoclip que acompaña al tema muestra, de acuerdo con el material difundido, una escena cotidiana entre amigas antes de la llegada de un hombre. Un diálogo breve abre esa secuencia: “Ahí viene”, dice una de las voces, a lo que otra responde: “Ay, ¿otra vez?”. El intercambio sigue con comentarios sobre la llegada de un hombre que “se cree el gran chacal” y “la gran cosa”, hasta que una de las protagonistas propone: “Bueno, pero hoy vamos a divertirnos, ¿no? Vamos”.

Hasta la publicación de los videos de Kenia Os y El Bogueto confirmando la fecha de estreno, no existía una confirmación oficial precisa sobre el día de lanzamiento del tema, pese a que los adelantos ya habían generado tendencias en TikTok y en otras plataformas sociales durante los días previos.