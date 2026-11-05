Yordi Rosado habla de la entrevista con Luis de Llano y reconoce: “Aprendí a tener más responsabilidad”

Yordi Rosado se dice arrepentido de entrevista con Luis de Llano. (Infobae México)

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Yordi Rosado reconoce que aprendió a ejercer una mayor responsabilidad frente al micrófono tras la entrevista que realizó a Luis de Llano en 2022, cuyas declaraciones derivaron en una demanda civil de Sasha Sokol. El conductor habló del tema un día antes de que el productor difundiera un video que presentó como disculpa pública.

Durante una conversación con Maxine Woodside el 4 de noviembre, Rosado dice que la entrevista le dejó lecciones como entrevistador. El conductor sostiene que no puede controlar las respuestas de una persona invitada, aunque admite que debe cuidar la forma de abordar asuntos que involucren a terceros.

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Sus declaraciones ocurren mientras el caso entre Sokol y De Llano vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Este 5 de noviembre, la cantante respondió al video del productor y afirmó que el material no cumple con el texto de disculpa que le ordenó publicar un tribunal.

Yordi Rosado dice que la entrevista con Luis de Llano le dejó una lección

Maxine Woodside mencionó la entrevista de 2022 al conversar con Yordi Rosado en su programa. “Desde la entrevista de Luis de Llano, que no vamos a sacar el tema, pero esa entrevista abrió un problemón”, comentó la conductora.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

Rosado respondió que el episodio fue delicado. “Sí, sí, sí, sí. Fíjate que esa fue una entrevista obviamente muy delicada”, expresó.

Woodside añadió que, a partir de aquel caso, incluso hubo cambios en las leyes. Rosado no profundizó en la discusión legal, pero explicó que el diálogo le dejó un aprendizaje personal y profesional.

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“Aprendí muchísimas cosas yo primero como entrevistador”, dijo Yordi Rosado. El conductor explicó que un tema conocido públicamente puede involucrar aspectos sensibles que requieren cuidado en la forma de preguntar y escuchar.

“Uno debe tener muchísimo cuidado con cómo abordas un tema que si bien pudiera parecer que era un tema público, al final es un tema muy profundo y muy delicado”, afirmó.

Rosado sostuvo que esa experiencia modificó su manera de asumir las entrevistas. “Aprendí mucho a tener mucha más responsabilidad frente a un micrófono”, señaló.

El conductor recordó que lleva varios años en los medios y consideró que el aprendizaje no termina. “Hay que tener cuidado, hay que tener respeto y esa fue mi gran lección sobre esa entrevista”, declaró.

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Yordi Rosado afirma que no puede controlar las respuestas de un entrevistado

Durante el intercambio, Maxine Woodside le dijo a Rosado que De Llano “se fue de boca” durante la conversación que ambos sostuvieron en 2022.

Yordi Rosado reaccionó nuevamente a la polémica de Sasha Sokol con Luis de Llano Foto: @Televisa/@SashaSokol

El conductor respondió con cautela y planteó que las declaraciones de una persona entrevistada no están bajo el control absoluto de quien formula las preguntas. “Tú no puedes controlar lo que un entrevistado te diga”, comentó.

Woodside coincidió con esa postura y señaló que una pregunta puede hacerse sin saber cuál será la respuesta. Rosado agregó que su propósito al entrevistar a figuras públicas es conocer aspectos de sus vidas sin causar daño a otras personas.

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“Yo busco que ellos compartan su vida, pero no lastimar a nadie, ni a tu entrevistado ni mucho menos a una tercera persona que esté afuera”, expresó.

Rosado también se refirió a la reacción que generó la entrevista. Dijo que recibió comentarios sobre la atención que el material había acumulado después de su publicación, aunque reconoció que no quería que eso ocurriera bajo esas circunstancias.

“Cuando después de esta entrevista me dijeron: ‘Oye, todo mundo está volteando a ver tu entrevista’, digo: ‘Así no me gusta’”, relató.

El conductor precisó que le resultó doloroso que una tercera persona quedara expuesta en medio de un asunto que calificó como delicado. “No quisiera nunca hacer una entrevista donde una tercera persona salga lastimada”, dijo.

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También señaló que una persona entrevistada debe asumir las consecuencias de lo que declara. “Tu entrevistado también tenga una situación de la cual él tendrá que responder”, añadió.

Sasha Sokol acusa que el video de Luis de Llano no cumple la sentencia

Las declaraciones de Rosado fueron hechas antes de que Luis de Llano publicara un video de disculpa relacionado con el proceso civil que enfrenta con Sasha Sokol.

En la grabación, el productor reconoce responsabilidad civil por daño moral y se retracta de expresiones que emitió en 2022. También dice que respetará la vida privada, el honor, la dignidad y la integridad de la cantante.

Sokol respondió horas después mediante una publicación en Instagram. La cantante sostuvo que el video no equivale a la disculpa pública establecida por el tribunal.

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(Captura de pantalla/X)

“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, escribió Sasha Sokol.

La artista afirma que el texto judicial debía reconocer que ella tenía 14 años, que no podía consentir una relación con De Llano, que existía una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices.

“Nada de eso aparece en el video que publicó”, expuso Sokol en su mensaje.

La cantante también sostiene que De Llano tiene prohibido mencionarla públicamente, excepto bajo los términos exactos de la disculpa ordenada. “Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”, afirmó.

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Sokol informó que, tras casi cinco años de litigio por la vía civil, Zinser y Asociados se integrará como su equipo de abogados en materia penal.