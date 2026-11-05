Morena acusa presunta red de corrupción en el INE durante la gestión de Lorenzo Córdova y señala contratos por más de 2 mil mdp

Morena exige investigar contratos millonarios del INE durante la gestión de Lorenzo Córdova. (DANIEL AUGUSTO/Cuartoscuro)

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Morena acusó que una presunta red de corrupción relacionada con proveedores de materiales y servicios electorales operó durante distintas administraciones del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente durante los nueve años en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del organismo, periodo en el que empresas vinculadas a un mismo grupo habrían obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos.

El señalamiento ocurre en medio de la crisis que enfrenta el instituto por las presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Consejo General en octubre pasado.

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Las investigaciones derivaron en revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la preparación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Comunicado oficial de Morena.

A través de un comunicado titulado La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales, Morena sostuvo que las prácticas bajo investigación no comenzaron con la llegada de Taddei, sino que tendrían antecedentes de varias décadas.

Morena señala contratos por más de 2 mil millones durante la gestión de Lorenzo Córdova

En su posicionamiento, el partido afirmó que empresas relacionadas con un mismo grupo empresarial consiguieron contratos por más de 2 mil millones de pesos con organismos electorales locales durante los nueve años de Córdova como consejero presidente del INE, entre 2014 y 2023.

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Morena consideró que la concentración de estos contratos amerita esclarecer quiénes autorizaron las operaciones, qué funcionarios estuvieron encargados de supervisarlas y quiénes obtuvieron beneficios.

Morena exige esclarecer la asignación de contratos millonarios a empresas vinculadas con un mismo grupo empresarial.(Cuartoscuro)

El partido también pidió explicaciones a Lorenzo Córdova, al exconsejero electoral Ciro Murayama y al exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo sobre las medidas que adoptaron durante sus respectivas responsabilidades para evitar la concentración de contratos en determinados proveedores.

Asimismo, demandó que las investigaciones no se limiten a las administraciones anteriores, sino que incluyan a los funcionarios que actualmente forman parte del instituto.

Sheinbaum afirma que la red de proveedores electorales tiene antecedentes desde los años 90

El posicionamiento de Morena coincidió con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este 5 de noviembre abordó el origen de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señalados como proveedores de distintos organismos electorales.

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Sheinbaum señaló que los antecedentes de la red de proveedores electorales se remontan al sexenio de Carlos Salinas de Gortari. (Presidencia)

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los antecedentes de esta red empresarial se remontan al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando los hermanos trabajaron en el Registro Nacional de Población (Renapo) y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Sheinbaum señaló que, antes de dedicarse a los negocios, los empresarios tuvieron vínculos laborales con Juan Carlos Padilla, quien dirigió el Renapo y posteriormente ocupó la Secretaría General del CISEN.

Actualmente, Padilla forma parte del partido Somos, donde también participan Lorenzo Córdova y otros exconsejeros electorales.

De acuerdo con la información presentada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, los hermanos Hernández Casillas comenzaron a participar como proveedores de material electoral en entidades del país antes del año 2000.

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sobre rquel buen rostro Raquel Buenrostro explicó los antecedentes de las empresas proveedoras de servicios electorales desde la década de 1990. (Presidencia)

La funcionaria expuso que su red empresarial se fortaleció entre 2014 y 2023, periodo en el que obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos.

Entre 2024 y 2025, las contrataciones alcanzaron otros 646 millones de pesos.

Entre los datos presentados por el Gobierno federal destacan:

Más de 27 años de antecedentes en la proveeduría de servicios y materiales electorales.

2 mil 94 millones de pesos en contratos entre 2014 y 2023.

646 millones de pesos obtenidos entre 2024 y 2025.

Presuntas omisiones en la supervisión y en los lineamientos para las contrataciones de organismos electorales.

La presidenta sostuvo que las irregularidades no deben atribuirse exclusivamente a la administración de Guadalupe Taddei, aunque aclaró que tampoco se le debe eximir de responsabilidades si se demuestra que cometió alguna ilegalidad.

Raquel Buenrostro presentó cifras de los contratos obtenidos por el grupo empresarial durante distintas administraciones. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

UIF bloquea cuentas de Taddei y la ASF revisa contrataciones del INE

Las declaraciones se producen después de que la UIF ordenara el bloqueo de cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, entre ellas, según reportes periodísticos, la exconsejera presidenta del INE.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que detectó operaciones financieras con elementos de riesgo y presentó una denuncia ante la FGR para que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades.

La dependencia aclaró que el bloqueo constituye una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas.

También señaló que los afectados conservan sus derechos de defensa y audiencia.

Guadalupe Taddei figura entre las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas de manera preventiva por la UIF. EFE/ Mario Guzmán

Por otra parte, la ASF informó sobre investigaciones relacionadas con contrataciones del INE y organismos electorales locales.

En una revisión preliminar, identificó dos grupos empresariales que concentraron operaciones por más de 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026.

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El organismo también detectó posibles esquemas de subcontratación entre empresas relacionadas y operaciones que requieren una revisión más amplia.

Lorenzo Córdova pide auditar su gestión y rechaza los señalamientos de Morena

Ante las acusaciones, Lorenzo Córdova respondió que no tiene inconveniente en que las autoridades revisen nuevamente los contratos correspondientes a su periodo al frente del INE.

En entrevista con Azucena Uresti, el exconsejero presidente invitó al Gobierno federal a realizar las auditorías que considere necesarias y aseguró que no teme a las revisiones.

Sin embargo, sostuvo que su administración ya fue fiscalizada por la ASF y el Órgano Interno de Control, y afirmó que esos ejercicios concluyeron sin detectar inconsistencias relevantes.

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Lorenzo Córdova rechazó las acusaciones de Morena y aseguró que su administración estuvo sujeta a auditorías. (Cuartoscuro)

Córdova también cuestionó que Morena busque responsabilizarlo por la crisis actual del instituto y acusó al partido de intentar desviar la atención de las presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei.

El exfuncionario agregó que las investigaciones sobre su administración no deben utilizarse para deslindar responsabilidades de quienes estuvieron al frente del organismo posteriormente.

Mientras tanto, la presidencia provisional del INE, encabezada por Blanca Cruz García, confirmó que el proyecto de denuncia contra quien resulte responsable por las presuntas irregularidades ya fue entregado a los consejeros electorales para su revisión jurídica.

La presentación formal ante la FGR permanece pendiente de la revisión y aprobación correspondiente.

En paralelo, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentará un decreto para ampliar la participación de dependencias federales e instituciones académicas en el consejo de administración de Talleres Gráficos de México, organismo encargado de producir las boletas electorales.

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