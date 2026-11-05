Influencer japonesa se vuelve viral por cultivar su propio maíz en Japón para preparar tortillas mexicanas

La experiencia de Yukita Chan y su esposo comenzó con el deseo de recuperar los sabores de México y terminó con una cosecha que les permitió preparar quesadillas caseras.

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La distancia no ha sido un impedimento para que una creadora de contenido japonesa mantenga vivas algunas de las tradiciones gastronómicas de México. Yukita Chan llamó la atención de usuarios de redes sociales luego de compartir la experiencia que vivió al sembrar maíz en Japón, cosechar sus propias mazorcas y transformarlas en tortillas elaboradas desde cero.

La historia se difundió mediante un video en el que mostró diferentes etapas de este proyecto, que surgió a partir del interés de su esposo mexicano, Giovani, por recuperar los sabores de su país mientras ambos radican en territorio japonés. Lo que comenzó como una iniciativa para conseguir ingredientes mexicanos terminó convirtiéndose en una experiencia de agricultura y cocina tradicional.

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(Instagram: @yukita.chann)

La publicación generó comentarios positivos entre internautas, quienes reconocieron el trabajo que implica producir maíz fuera de México y completar todo el procedimiento necesario para convertirlo en uno de los alimentos más representativos de nuestra gastronomía.

¿Quién es Yukita Chan, la japonesa que conquistó a los mexicanos?

La pareja demostró unión internacional gastronómica. (TikTok / Yukita_Chan)

Yukita Chan es una influencer japonesa que comparte en plataformas digitales diferentes experiencias relacionadas con México. A través de sus publicaciones muestra aspectos de la cultura, las costumbres y la comida mexicana, además de las vivencias que comparte con Giovani, su esposo originario de nuestro país.

Entre sus contenidos destacan las preparaciones de recetas tradicionales y los intentos por reproducir en Japón algunos de los ingredientes que forman parte de la cocina mexicana. Su interés no se limita a conseguir productos en establecimientos comerciales, pues también ha documentado sus esfuerzos para cultivar alimentos como jitomates, chiles y maíz.

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Giovani y Yukita-chan transformaron una cosecha familiar en un emprendimiento multicultural. (TikTok / @yukita.chan)

Esta combinación de actividades le ha permitido acercar a sus seguidores a un intercambio cultural que tiene como protagonista a la gastronomía de ambos países.

El reto de sembrar maíz mexicano en territorio japonés

(Instagram: @yukita.chann)

El proyecto agrícola representó varios desafíos para la pareja. Durante los primeros intentos no consiguieron los resultados que esperaban, por lo que tuvieron que modificar la organización de las plantas para facilitar la polinización. Incluso realizaron parte de este procedimiento manualmente para mejorar las posibilidades de obtener una cosecha favorable.

(Instagram: @yukita.chann)

Las condiciones climáticas y la presencia de insectos también complicaron el desarrollo de los cultivos. Sin embargo, continuaron cuidando las plantas hasta conseguir diferentes variedades de maíz, entre ellas azul y criollo.

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(Instagram: @yukita.chann)

La cosecha también les permitió obtener otros productos, como chiles y tomates. Uno de los hallazgos que llamó especialmente la atención fue la aparición de huitlacoche en algunas mazorcas, un hongo comestible que forma parte de diversos platillos mexicanos.

De las mazorcas a las tortillas: así preparó la comida mexicana

(Instagram: @yukita.chann)

Después de recolectar el maíz, Yukita Chan comenzó la siguiente etapa: convertir los granos en masa. Para conseguirlo recurrió a la nixtamalización, un procedimiento ancestral de la cocina mexicana que consiste en cocinar el maíz con agua y cal, dejarlo reposar y posteriormente lavarlo y molerlo.

En las imágenes compartidas se aprecia cómo trabajó los granos con ayuda de un mortero hasta conseguir una mezcla con la consistencia necesaria para elaborar tortillas.

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(Instagram: @yukita.chann)

Posteriormente, tomó porciones de masa, les dio forma con las manos y las colocó sobre un comal para completar la cocción. El resultado fue aprovechado para preparar quesadillas con productos que la pareja había conseguido mediante sus propios cultivos.

La experiencia también llegó hasta familiares y amigos japoneses, quienes tuvieron la oportunidad de probar los alimentos preparados por la creadora de contenido.

(Instagram: @yukita.chann)

Redes sociales reconocen su esfuerzo por mantener vivas las tradiciones mexicanas

La pareja demuestra que la gastronomía mexicana puede florecer incluso fuera de su país natal.

La historia recibió numerosos comentarios de usuarios que destacaron la dedicación necesaria para completar un proceso que comienza con la siembra y termina en la mesa. Algunos también señalaron que la influencer se aventuró a realizar preparaciones que muchas personas en México nunca han intentado.

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Entre las reacciones destacó el comentario: “Es extraordinaria, ya que hasta hizo chorizo, yo que vivo aquí en México, nunca lo he hecho”. Otro usuario escribió: “a mí me parece mucho mejor, porque no lo hace por él en primera intención, sino porque ambos aman México”.

La japonesa y su esposo mexicano muestran cómo llevar platillos tradicionales a cualquier país.

También hubo mensajes que interpretaron el proyecto como una muestra de cariño hacia el país y hacia su pareja. “Yuka, eso es amor a México y a tu amado esposo, lo demás son tonterías”, expresó una internauta.

De esta manera, Yukita Chan consiguió que una actividad agrícola se transformara en una historia de intercambio cultural. Su experiencia demuestra cómo la cocina mexicana puede mantenerse presente en otros rincones del mundo, incluso cuando sus ingredientes tienen que producirse desde cero y a miles de kilómetros de su lugar de origen.

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