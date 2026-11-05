El club de la Liga MX que tiene como fiel seguidor al nuevo congresista en Estados Unidos, Bobby Pulido

Además de la música, el deporte también ha sido parte de su vida. (Instagram: Bobby Pulido)

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El nombre de Bobby Pulido ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública binacional, aunque esta vez no únicamente por sus melodías de música texana, sino por una faceta multifacética que entrelaza la cultura popular, el deporte y su reciente irrupción en la política estadounidense.

A la par de su proyección como figura pública, un aspecto que ha llamado profundamente la atención de los aficionados es su estrecha vinculación con el futbol de México y su lealtad declarada hacia un club de la Liga MX.

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Nacido en Edinburg, Texas, Pulido creció inmerso en la dinámica fronteriza, donde las tradiciones mexicanas y estadounidenses convergen de manera natural. A pesar de haberse criado en territorio texano, sus constantes giras, presentaciones y proyectos profesionales lo conectaron tempranamente con el público de México.

Durante las décadas en las que consolidó su trayectoria musical, una de las plazas más importantes para su carrera fue precisamente la capital de Nuevo León, ciudad donde comenzó a forjarse su simpatía deportiva.

Su cercanía con el norte de México lo acercó a la cultura del futbol. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas/Pool)

¿A qué equipo le va Bobby Pulido?

En diversos encuentros con medios de comunicación, el intérprete ha relatado con sinceridad que durante su juventud el balompié no figuraba entre sus principales intereses. En Texas, disciplinas como el futbol americano o el beisbol suelen acaparar la atención popular. Sin embargo, al arribar a Monterrey para impulsar sus producciones discográficas, el fervor desmedido que caracteriza a la afición regiomontana terminó por conquistarlo.

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La rivalidad deportiva de la entidad rápidamente lo obligó a tomar una postura. En su propio entorno de trabajo y entre los músicos de su agrupación, las discusiones sobre el Clásico Regio eran constantes, con una notable presencia de seguidores de Tigres de la UANL. No obstante, tras conocer de cerca la identidad del Club de Futbol Monterrey y sentir la calidez de su gente en las gradas, Pulido decidió enfundarse la camiseta albiazul y declararse seguidor de La Pandilla, según indicó en entrevista para ABC Deportes en 2025.

Su apego a los Rayados no quedó únicamente en declaraciones casuales. Con el paso de los años, el artista se convirtió en un espectador habitual de los encuentros del equipo en la Liga MX e incluso llevó su entusiasmo a la música, colaborando en proyectos dedicados a la fanaticada rayada y adaptando temas emblemáticos para homenajear a la institución.

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Asimismo, ha expresado públicamente su admiración por figuras históricas del conjunto de Monterrey, entre ellos el exdelantero Aldo de Nigris, a quien considera uno de sus grandes referentes deportivos. Para Pulido, el futbol mexicano ha sido un puente emocional para mantenerse ligado a sus raíces y a una comunidad que acogió sus canciones con entusiasmo.

Pulido es muy cercano a la cultura de Monterrey. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

El triunfo electoral de Bobby Pulido en Texas y su ascenso en la política de Estados Unidos

Más allá de sus gustos deportivos y de su trayectoria musical, Bobby Pulido protagonizó uno de los acontecimientos políticos más comentados en el sur de Estados Unidos al resultar electo miembro de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias. Contendiendo bajo la bandera del Partido Demócrata por el Distrito Congresional 15 de Texas, el cantante y ahora legislador superó a la republicana Monica De La Cruz.

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El Distrito 15 de Texas, que abarca comunidades clave del Valle del Río Grande hasta zonas suburbanas al este de San Antonio, ha sido históricamente un territorio estratégico y altamente disputado por ambos partidos. En ciclos electorales previos, el voto conservador había ganado terreno en la zona. Sin embargo, la estrategia de campaña de Pulido apostó por un contacto directo y comunitario, recorriendo vecindarios, participando en foros locales y aprovechando su cercanía cultural para entablar un diálogo directo con las familias trabajadoras del sur de Texas.

El cantante ganó con amplia ventaja sobre su contendiente republicana. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Su victoria representa un logro histórico dentro de la política estadounidense contemporánea. Al asegurar este escaño federal, Pulido pasa a formar parte de una camada de figuras públicas hispanas que deciden dar el salto de los escenarios comunitarios a los pasillos del Capitolio en Washington D.C., llevando consigo una agenda enfocada en el desarrollo económico fronterizo, el acceso a servicios de salud, la educación y una interlocución balanceada frente a las políticas migratorias.

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Este nuevo capítulo legislativo marca una transición determinante en la vida de Pulido: el mismo exponente que entonó himnos de la música tejana y que celebró goles de los Rayados de Monterrey asume ahora la investidura de congresista, con la responsabilidad de representar los intereses de una de las regiones binacionales más dinámicas de la Unión Americana.