Redadas del ICE habrían marcado el voto latino en EEUU, considera Sheinbaum

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 5 de noviembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró que redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pudieron influir en el voto latino en las elecciones intermediarias de Estados Unidos.

“Sí, es muy probable. O sea, un recientemente han estado saliendo análisis de quién votó por qué partido político y mucho voto latino, entre ellos mexicanos, eh, que tienen el derecho a votar en Estados Unidos o de origen mexicano, que tienen derecho a votar en Estados Unidos”, comentó durante la mañanera del pueblo de este 5 de noviembre en Palacio Nacional.

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La jefa de Estado agregó que la mayoría de los connacionales que le habían dado su confianza al presidente Donald Trump para su segundo mandato en 2024, ya no votaron por el Partido Republicano, marcando una preferencia por el Demócrata.

“Es muy probable, no tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata, pues tuviera que ver con este racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico”, señaló.

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Sheinbaum celebra el triunfo de Xavier Becerra y Gina Hinojosa en las elecciones de EEUU

El pasado 4 de noviembre en su conferencia matutina, la mandataria mexicana celebró los resultados obtenidos por dos políticos demócratas de origen mexicano en los comicios de EEUU: Xavier Becerra, quien ganó la gubernatura de California, y Gina Hinojosa, que se impuso en Texas.

Asimismo, destacó la participación y el reconocimiento que ambos consiguieron en sus respectivos estados, al considerar que sus victorias representan un hecho relevante para la comunidad mexicana que reside en ese país.

“Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento”, expresó Sheinbaum al referirse a los resultados electorales.

En California, Xavier Becerra derrotó al republicano Steve Hilton y se convirtió en el primer gobernador latino electo de esa entidad, anteriormente se desempeñó como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y fiscal general estatal.

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Por su parte, Gina Hinojosa venció al republicano Greg Abbott en Texas, haciendo historia como la primera mujer demócrata en alcanzar la gubernatura en más de tres décadas y ocupar el cargo como gobernadora latina de la región, mientras que Abbott reconoció su derrota la noche del martes.