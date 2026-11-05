David Guetta en el Estadio GNP Seguros: precios de boletos, zonas y fecha de The Monolith Tour

David Guetta llega a Lima con ‘The Monolith Tour’: fecha, lugar y entradas para el show del DJ

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Los fanáticos de la música electrónica ya pueden conocer cuánto tendrán que desembolsar para ver a David Guetta en la Ciudad de México. OCESA dio a conocer la lista de precios para The Monolith Tour, espectáculo que llegará el próximo 8 de mayo de 2027 al Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes para los conciertos masivos en la capital.

La presentación promete una experiencia audiovisual de gran formato, acompañada por los éxitos que han convertido al productor francés en una de las figuras más reconocidas de la escena electrónica internacional. La distribución contempla distintas zonas, desde General A hasta localidades numeradas, con opciones para diferentes presupuestos.

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Los precios publicados por OCESA ya incluyen cargos por servicio, por lo que los asistentes pueden consultar el costo de cada sección antes de iniciar la compra. La preventa comenzará el 5 de noviembre de 2026, mientras que la venta general estará disponible a partir del día siguiente.

¿Cuánto cuestan los boletos para David Guetta en el Estadio GNP?

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De acuerdo con la información difundida por OCESA, General A tendrá un precio de 2 mil 282 pesos en etapa Early y de 2 mil 641 pesos en Fase 1. Por su parte, General B costará mil 327 pesos en Early y mil 699 pesos en Fase 1. Estas localidades representan las opciones de acceso general para disfrutar del espectáculo.

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En las demás secciones, los precios anunciados son los siguientes: GNP, mil 959, 2 mil 391 y 2 mil 773 pesos; Verde B, mil 649, mil 946 y 2 mil 335 pesos; Coca-Cola, mil 314, mil 498 y mil 798 pesos; Verde C, mil 215, mil 337 y mil 738 pesos; y Naranja C, 980, mil 78 y mil 273 pesos. La zona PCD tiene un precio de mil 699 pesos.

Todos los importes incluyen cargos, según la información proporcionada por la promotora. Los precios pueden variar de acuerdo con la etapa de venta y la disponibilidad de localidades, por lo que se recomienda revisar las condiciones directamente en los canales oficiales de OCESA y Ticketmaster antes de realizar la compra.

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¿Cuándo es la preventa y cuándo comienza la venta general?

(Instagram)

La preventa para el concierto de David Guetta está programada para el 5 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 horas. Un día después, el 6 de noviembre, comenzará la venta general a las 14:00 horas, cuando el público podrá buscar los lugares disponibles para asistir al espectáculo.

La cita será el sábado 8 de mayo de 2027 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. El concierto forma parte de The Monolith Tour, una propuesta que combina las mezclas del DJ con recursos visuales y una puesta en escena diseñada para grandes recintos.

Ante la expectativa por su regreso, quienes estén interesados en asistir deberán considerar tanto la zona como el presupuesto disponible. La recomendación es consultar el mapa del recinto y verificar los precios vigentes al momento de ingresar a la plataforma de venta, ya que las localidades pueden agotarse.

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¿Quién es David Guetta y cuáles son sus canciones más famosas?

David Guetta llega a Lima con ‘The Monolith Tour’: fecha, lugar y entradas para el show del DJ

David Guetta, cuyo nombre completo es Pierre David Guetta, nació el 7 de noviembre de 1967 en París, Francia. Comenzó su carrera como DJ en clubes parisinos durante la década de los ochenta y poco a poco desarrolló un estilo que fusionó el house y la música electrónica con elementos del pop y otros géneros. Su crecimiento internacional llegó especialmente durante los años 2000.

Uno de sus grandes momentos profesionales ocurrió con el álbum One Love (2009), que incluyó colaboraciones como When Love Takes Over, junto a Kelly Rowland; Sexy Bitch, con Akon, y Memories, con Kid Cudi. Posteriormente lanzó Nothing but the Beat (2011), disco que incorporó canciones como Titanium, con Sia, y Turn Me On, junto a Nicki Minaj.

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A lo largo de su trayectoria también ha trabajado con artistas como Rihanna, Usher, Justin Bieber y Black Eyed Peas. Su influencia en la música electrónica le ha valido dos premios Grammy y numerosos reconocimientos internacionales. Ahora, el público mexicano tendrá una nueva oportunidad de disfrutar sus mezclas en vivo con una producción que promete convertir el Estadio GNP en una gran pista de baile.